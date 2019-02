SsangYong Rexton 2.2 e-XDI (133 kW) – Povedený návrat

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Korejská značka SsangYong není našincům neznámá, na českém trhu působila s přestávkami od devadesátých let do roku 2016. Tehdy se stáhla kvůli špatným prodejům, a to v době, kdy SsangYong pod vedením nového majitele, indické automobilky Mahindra & Mahindra, po finančních potížích konečně opět stoupal vzhůru. Na přelomu roku se však SsangYong na český trh vrátil a pokouší se znovu prorazit.

Přestože se SsangYong na český trh vrací, sami zástupci značky hovoří o novém začátku. SsangYong bude budovat zcela novou prodejní a servisní síť, navíc i samotná nabídka značky se za ta léta proměnila, byť jména jako Korando a Rexton nejsou z předchozího působení automobilky u nás neznámá.

Co však zůstalo, je orientace na SUV, ostatně sám výrobce se připodobňuje k Land Roveru, k němuž chce být alternativou. Někdejší sedan Chairman značka už dnes nenabízí, a to ani na domácím korejském trhu. Aktuální českou nabídku tvoří modely Tivoli, XLV a Rexton, které mají ještě během letošního roku doplnit pick-up Musso a kompaktní SUV Korando, které dorazí v nové generaci. Než se tak stane, vyzkoušeli jsme vlajkovou loď značky, SsangYong Rexton.

Impozantní velikán

Aktuální SsangYong Rexton je v pořadí druhou generací tohoto modelu, která byla světu poprvé představena v létě 2017. Sám výrobce sice hovoří o již čtvrté generaci (proto vůz nazývá Rexton G4), předchozí tři série ale byly postupnou inovací první generace, která se prodávala také u nás.

Rámová konstrukce a úctyhodné rozměry až sedmimístnému automobilu zůstaly, jinak se ale nový Rexton oproti předchůdci v lecčems změnil. Už tolik nedává najevo svůj asijský původ, čistě podle impozantních tvarů byste ho možná hádali spíše na Američana než Korejce. Hlavně už se ale dá považovat za hezké auto, jestliže za minulou generací jste se otočili spíše kvůli neforemnému vzhledu (a to byl Rexton ještě ten z těch hezčích SsangYongů), na tu dnešní už se podíváte díky tomu, že se vám zkrátka líbí. Jaká to změna proti někdejšímu Actyonu nebo Rodiusu...

Celek je opravdu impozantní, což dále zdůrazňuje takřka vertikální příď nebo vysoko usazená kapota – ta je skoro ve stejné výši jako střecha prvního Citroënu C1. Ono i tou výškou 1.825 mm je Rexton majestátním autem. Délkou 4.850 mm a rozvorem 2.865 mm se pak tenhle SsangYong velikostně řadí mezi velká SUV typu Ford Edge a Kia Sorento.

Luxusní interiér

Nahlédnutí do interiéru dokazuje, že Rexton není vlajkovou lodí značky jen na papíře, ale působí tak i při setkání tváří v tvář. Interiér auta je až nečekaně luxusní, v případě testované verze dokonce najdete na palubní desce čalounění kůží. Všechno je přitom poctivě zpracováno a také výběr materiálů není špatný.

Pozitivně hodnotíme také ovládací funkce. Tlačítka jsou logicky rozmístěna, parkovací kamera má jasný a detailní obraz, který by třeba některá Subaru mohla jen závidět. Dobře funguje i takové sledování dopravních značek omezujících rychlost nebo hlídání mrtvého úhlu, vyhřívané sedačky pak hřejí velice rychle. Jistým kompromisem je tak jen multimediální systém, ovládaný u vrcholné verze skrze obrazovku s úhlopříčkou 9,2“. I přes velký displej působí zastarale. Grafika není zrovna nejmodernější, navíc musíte počítat jen s cizím jazykem v menu, česká lokalizace v tuto chvíli chybí. Překvapil nás pak ještě vyhřívaný volant, který nepochopitelně hřeje více ve spodní části věnce než v pozici „tři čtvrtě na tři,“ kde se má správně držet. Samotný věnec by pak podle našeho vkusu mohl být silnější.

Sedí se hodně vysoko, ostatně už samotné nasednutí žádá základy horolezeckého výcviku – v tomto směru se nástupní prahy za 29.800 korun určitě vyplatí. Způsobeno je to tím, že Rexton na rozdíl od mnohých jiných SUV nadále zůstává u poctivého robustního základu v podobě rámového podvozku, který sdílí s pick-upem Musso. Díky vysokému posazu má řidič velký přehled o dění, díky jednoduše tvarované karoserii zase skvěle odhadne její okraje, což se při manévrování nejen na parkovišti hodí.

Špatné to není ani s vnitřním prostorem, byť jej logicky prostorově náročný rám ovlivňuje. Na zadních sedadlech tak mám před koleny se svojí výškou 185 centimetrů při usazení se „za sebe“ pouze mírnou rezervu, nad hlavou mám místa už dost, ideální je i šířka v úrovni loktů. Komfort mírně narušuje nízko uložená lavice, její sedák je však příjemně dlouhý. Kvitujeme také široce nastavitelný sklon opěradla. Sedadlo spolujezdce lze pak sklopit tak, že uvnitř vytvoříte lůžkovou úpravu. Za příplatek 9.900 korun je k dispozici třetí řada sedadel.

Páté dveře odkrývají obrovský prostor o objemu 820 litrů, který má na šířku 115 centimetrů, na délku 117 centimetrů a na výšku pod plato 49 centimetrů. Nakládací hrana leží výše, 77 cm nad vozovkou. Víko se podobně jako u jiných aut asijských značek otevírá dost nízko, výhodou jsou ale zadní sedadla, která lze nejen sklopit, ale také překlopit dopředu, čímž vznikne plocha dlouhá 158 centimetrů. Výhodou je i síť na zavazadla nebo vyjímatelná síť oddělující kabinu od zavazadlového prostoru.