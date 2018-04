TVR se vrací do velkého motorsportu. Stane se partnerem týmu v Le Mans

Pro znovuobnovenou firmu TVR je sice tématem číslo jedna stavba nového sporťáku Griffith , jenž zamíří do výroby v příštím roce, soustředí se ale i na svět motorsportu. Nově se totiž společnost stala hlavním partnerem švýcarského týmu Rebellion Racing, který se zúčastní vytrvalostního šampionátu FIA WEC a pochopitelně i slavné čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans.

I když se může zdát, že nová spolupráce je hlavně o logu TVR na prototypech ORECA R-13 LMP, podle zástupců obou stran je toto partnerství hlubší.uvedl šéf Les Edgar.

Povedlo se to, TVR potkáme v motorsportu poprvé po třinácti letech. Naposledy to bylo v roce 2005, kdy jsme vůz Tuscan Speed Six 400R mohli vidět v kategorii GT2. Není divu, že se chce TVR do světa motorsportu tak moc vrátit, vždyť první tři modely společnosti (s označením 1, 2 a 3) byly závodními vozy. Kromě toho se pod hlavičkou značky konal ve Velké Británii i její vlastní šampionát.

naznačuje značka, v čem je tato spolupráce důležitá.

Šampionát FIA WEC odstartuje 5. května v belgickém Spa-Francorchamps, ještě před ostrým víkendem si ale závodníci zkusí vozy na francouzské trati Paul Ricard. Tým již představil své posádky pro LMP1. První tvoří André Lotterer, Neel Jani a Bruno Senna, druhou pak Thomas Laurent, Matthias Beche a Gustavo Menezes.