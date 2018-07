V Česku testující čínská značka odhaluje další dílo. I Lynk & Co 03 využívá techniku Volva

Lynk & Co je nová čínská značka vlastněná automobilkou Geely a částečně i Volvem, jejíž díla známe i z českých silnic – auta vyvíjí také u nás. Zaměřuje se na mladé klienty, které chce zaujmout moderním stylem prodeje. Zatím představila dva modely a nyní láká na příchod třetího. Po vzoru předchozích vozů se jmenuje jednoduše, Lynk & Co 03. Avizovaná sériová verze navazuje na dříve představený stejnojmenný koncept.

Novinka byla zatím odhalena na prvních fotografiích, na nichž se ukazuje ještě částečně zamaskovaný prototyp. I přes kamufláž je však patrný design nového sedanu, který řešením přídě navazuje na dříve odhalené SUV 01 crossover 02 . To znamená rozdělené světlomety s vysoko umístěnou horní částí. Z hlediska siluety pak jde o tradiční tříprostorový sedan, je to tedy klasika, žádné. Rozměry firma každopádně zatím nezveřejnila.

S dříve odhalenými auty novinku spojuje i použitá technika. Základem je platforma CMA , kterou Geely vyvinulo společně s Volvem. Švédská značka ji používá ve svých nejmenších vozech, aktuálně v SUV XC40.

Co se týče motorů, tak se očekává nasazení 1,5litrového tříválce a dvoulitrového čtyřválce. Do budoucna by pak mohla dorazit i plug-in hybridní varianta, vyloučena není ani plně elektrická verze.

Lynk & Co 03 je v tuto chvíli primárně určen pro čínský trh, kde jsou sedany nadále velice oblíbenou formou automobilu. Do budoucna však není vyloučen ani jeho prodej v Evropě. Dříve zveřejněné vozy se totiž na starém kontinentu budou prodávat, a to od roku 2020. Lynk & Co je dokonce bude v Evropě přímo vyrábět, a to v továrně v belgickém Ghentu, po boku Volva XC40.

Značka se orientuje na mladé zákazníky, respektive ty, kteří od automobilu vyžadují konektivitu a další výdobytky poslední módy. Svá auta tak značka popisuje jako „chytré telefony na kolech,“ disponují totiž velkým displejem multimediálního systému a neustálým připojením k internetu nebo specialitami dnešní doby – třeba možností sdílení vozidla. Na rozdíl od jiných výrobců pak Lynk & Co nenabízí různé verze svých aut a výbavové stupně, k dispozici je vždy jen plně vybavený model. Samozřejmostí je i možnost koupě přes internet.

V domovské Číně se tento styl prodeje ukazuje jako úspěšný, když šel model 01 do prodeje, značka zaznamenala neskutečných 6.000 objednávek za 137 sekund, což z něj vytvořilo nejrychleji prodávaný automobil na světě.