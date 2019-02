Vandal One: Okruhovou hračku už mají i za Velkou louží

V Británii existuje několik výrobců lehkých skorozávodních aut, které si majitelé pořizují hlavně pro okruhové hrátky. Pravda, ariely a radicaly lze homologovat i pro běžný provoz, stejně jako Mono od Briggs Automotive Company nebo rakouské KTM. Spojené státy stály v tomhle ohledu až dosud v pozadí. Nyní se však objevuje Vandal One. Je nejpodobnější právě výrobku BAC, protože spolujezdce, případně odvážnou spolujezdkyni nesvezete...

Tenhle vandal se zrodil ve státě Michigan a má rozhodně čím se pochlubit. Je to okřídlená placka pro jednoho, pilota chrání pouze průhledným větrným štítkem jako u formulí a sportovních vozů ještě v šedesátých letech, což vyžaduje nutnost použití přilby. Kola jsou zakrytá, mohutný lapač vzduchu má integrovaný oblouk a vzadu aerodynamickou ploutev, nechybí ani mohutné křídlo a jediná centrální koncovka výfuku.

Žádné splašené trubky, prostě širší monopost, který ale zároveň připomíná okruhový, případně vrchařský prototyp. Tahle hračička je díky oblečku z uhlíkových vláken lehounká jako pírko, má jen 555 kg... Co ji pohání? Na takovou malou porci stačí uprostřed umístěný čtyřválcový benzinový dvoulitr od Hondy. Výkon turbomotoru ovšem bere dech, oficiálně 418 kW (568 k). Jednotka má základ v současném Civicu Type R. Komu by to přišlo přece jen trochu moc, je ještě k mání krotší naladění na 254 kW (345 k). Motory vydrží i 9000 otáček a jsou spojeny výhradně se šestistupňovou sekvenční převodovkou od Sadevu.

Auto používá push-rod zavěšení s nastavitelnou tvrdostí pružin, stabilizátorů i tlumičů JRi. Se světlostí samotnou lze hydraulicky hýbat v rozmezí od základních 51 do 127 mm, nejvyšší poloha slouží hlavně k naložení na podvalník, ta nejnižší jistě k hrátkám na hladkém asfaltu. Silniční homologaci pravděpodobně Vandal One nedostane... Ke každému kusu navíc klient získá telemetrii, která využívá cloud, takže kamarádi-inženýři v boxech můžou, zapojit notebooky a sledovat, jak si na trati vede.

Vandal má už určitě hotové šasi, snímky celéjsou zatím jen počítačové. Vývoj bude určitě dokončen ještě letos. Výrobce také plánuje splnit první objednávky, stačí jen složit zálohu pouhých 1.000 dolarů (22,8 tisíce korun) a čekat. A samozřejmě mít v prasátku schované ještě nějaké další peníze, slabší základ vyjde na 119.700 dolarů, tedy 2,73 milionu korun. Částku za nejsilnější specifikaci si bohužel firma zatím nechává pro sebe. Teď zbývá jen doufat, že si americkou placku objedná i někdo z Evropy, nebo se najde importér a dealeři...