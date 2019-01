Video: Jak správně zabalit auto na lyže? Neriskujte mastné pokuty ani zdraví posádky

Vyrazit na lyže autem na tuzemské či sousední hory je stále oblíbenější aktivita českých rodin. Je však nesmírně důležité nepodceňovat uložení nákladu a řídit se několika klíčovými zásadami jejich bezpečného přepravování. A nemluvíme jen o lyžích samotných, ale i o ostatním vybavení.

I nesprávně umístěná lyžařská bota může v případě autonehody znamenat fatální následky. Při nárazu v rychlosti pouhých 50 km/h totiž rázem působí silou, jako by měla 26 kilogramů. A to hovoříme jen o botách, lyže s ostrými hranami jsou samozřejmě ještě nebezpečnější. V autě musí být zajištěny tak, aby v případě nehody nehrozil jejich pohyb po kabině a tím zranění posádky. Proto v zavazadelnících moderních aut často najdeme tomu určená oka. Lyže zároveň před cestou doporučujeme zabalit do vaku.

Ideální variantou je však umístění lyží na střechu. Využít můžete boxů, případně specializovaných držáků, tak jako tomu bylo v našem případě. Ve videu se Simčou můžete vidět i záběry organizace ADAC, která demonstruje, jak velkou paseku můžou neupevněné lyže či lyžařské boty v kabině nadělat. Pohled je to vskutku odstrašující.

Vraťme se ale ještě k nakládání zavazadel, kde i v případě zimního balení platí to, co jste slyšeli již nesčetněkrát. Tedy že velká a těžká zavazadla umisťujeme v kufru dospodu hned za opěradla zadních sedadel. Nahoru umisťujeme jen drobné a lehké předměty. Pokud se celý náklad nevejde pod roletku, doporučuje se oddělit zavazadelník od zbytku kabiny. Využít můžete sítě, případně pevné mříže.

Jaká hrozí pokuta?

Výše píšeme o tom, co při špatně naloženém zavazadelníku hrozí při dopravní nehodě. To je samozřejmě až ten krajní případ, i bez bouračky se ale vystavujete velkému riziku. Za špatně upevněný náklad vám totiž hrozí poměrně vysoké sankce. Zejména pokud za zimními radovánkami míříte do zahraničí.

Zatímco na tuzemských cestách můžete za takový náklad dostat pokutu 2000 Kč, na rakouských cestách je to až 500 euro (v přepočtu 13.000 Kč). Policista na to má právo, pokud usoudí, že je zimní vybavení ve voze umístěné nebezpečně. Ani se střešním boxem nemáte úplně vyhráno. Pokud by vám (třeba vlivem prudkého brzdění) spadl, opět vám v Rakousku hrozí tučná pokuta. Nejinak je tomu v případě, že lyžařské boty umístíte na podlahu ve druhé řadě. Ani to se tamní policii líbit nebude.

Pokud se tedy v příštích týdnech chystáte na zimní dovolenou, nezapomeňte na tyto základní zásady. Předejdete tak mnoha problémům a nebudete riskovat zdraví posádky.