Prohlédněte si první díla vietnamské automobilky VinFast. Pracuje na nich Pininfarina

Vietnamský byznysmen Pham Nhat Vuong, podnikající mimo jiné v realitách, se snaží změnit obraz Vietnamu, když se rozhodl z tohoto asijského státu udělat automobilovou zemi. Buduje první tamější automobilovou značku, VinFast, která svá první díla bude prezentovat na letošním pařížském autosalonu. Firma se však už s předstihem pochlubila, jak budou vypadat.

VinFast zatím pracuje na dvou modelech, sedanu a SUV, které se zatím prezentovaly pomocí designových skic. Nyní tu však konečně jsou první snímky těchto aut, dávající realističtější pohled na jejich tvary.

Charakteristickým znakem obou aut se stává příď s motivem písmena V, které odkazuje nejen na zemi původu, ale také na název značky. Diody denního svícení pak tvoří písmeno F, což je zase odkaz na druhou část názvu nové automobilky. Dále firma vyzdvihuje elegantní siluetu sedanu, díky dlouhé kapotě, zatímco SUV sází na maskulinní tvary.

Specialitou designu je přitom fakt, že o jeho podobě rozhodli sami potenciální zákazníci. Více než 62.000 účastníků hlasovalo v anketě, v níž vybírali z 20 designových skic od různých návrhářských firem. Konkrétně se hlasování zúčastnila díla Italdesignu, Zagata, Pininfariny nebo Torino Design.

Z vítězství v loňské soutěži se nakonec radoval návrh Italdesignu, z něhož vychází i reálný automobil. Samotný Italdesign ale už na autech dále nepracoval, místo něj byla k vývoji pozvána konkurenční společnost Pininfarina, která původní tvary Italdesignu dále rozpracovala do hotového vozu.

Vedle Pininafriny chce VinFast spolupracovat i s dalšími zavedenými společnostmi, mimo jiné s BMW, Magnou Steyr, Boschem nebo Siemensem.

Vedle SUV a sedanu přitom VinFast pracuje i na městském automobilu, který vedle konvenční verze se spalovacím motorem dorazí také ve formě elektromobilu. Také v tomto případě o designu mohli rozhodovat sami zákazníci, přičemž opět zvítězil návrh Italdesignu. Dále VinFast pracuje na elektrickém skútru a elektřinou poháněném autobusu.

Zákaznické objednávky začne VinFast přijímat na počátku roku 2019 s tím, že sériová verze bude následovat v září 2019. Produkci bude mít na starosti nově budovaná továrna ve městě Haiphong. Rozléhat se bude na ploše 500.000 m. Do dvou lety by roční produkce mohla dosáhnout 100.000 aut, do roku 2025 by VinFast rád vyráběl půl milionu aut ročně.