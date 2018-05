Volkswagen Golf GTI v losím testu: Tohle byste od něj nečekali!

Takzvaný losí test, neboli vyhýbací manévr, je dnes velice oblíbenou formou hodnocení schopností aut. Nejvíce se proslavil problémy prvního Mercedesu A, který v reakci na špatný výsledek standardně dostal ESP. Dnes už k takovým chybám nedochází, přesto čas od času nějaké auto v tomto testu nemile překvapí. Nejnověji to platí pro Volkswagen Golf GTI.

Slavný německý hot hatch vyzkoušeli v losím testu redaktoři španělského webu Km77 , kteří se při zkoušce nestačili divit. Golf GTI totiž zareagoval zcela jinak, než jak čekali.

Jinak stabilní a naprosto hodný automobil, který řidiči odpustí mnohé chyby, se totiž při vyhýbacím manévru ukázal jako nepředvídatelný. Golf GTI při testu nečekaně zareagoval a šel do přetáčivého smyku, a to už při poměrně nízké rychlosti, 73 km/h. Třeba taková Honda Civic Type R zvládla manévr až do 78 km/h. Ve vyšší rychlosti se situace samozřejmě jen zhoršovala.

Redaktoři serveru však upozorňují na to, že v normálním módu sepnutá stabilizace při manévru zasáhla jen minimálně, na rozdíl od jiných aut v tomto testu tak Golf GTI nijak zvlášť nezpomalil a pokračoval dál vysokou rychlostí. I to výsledek ovlivnilo, rychlost po projetí tratě se nepočítá, a tak vozy s necitlivě zasahující stabilizací mají v tomto testu výhodu. Golf GTI se tak ukázal jako hravé auto, které nechá vyniknout řidiče. A to byste od něj asi nečekali...