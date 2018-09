Volvo 360c ukazuje autonomní budoucnost značky. Konkurovat chce letadlům!  

Automobilový svět má v posledních letech dvě nosná témata, na něž je při vývoji kladen ten nejsilnější důraz. Jednak je to elektrifikace, druhak autonomní pohon. Studie Volvo 360c spojuje oboje, jedná se o elektromobil schopný zcela autonomní jízdy.

odhaluje myšlenku za konceptem Mårten Levenstam, senior viceprezident pro firemní strategii automobilky Volvo.

Autonomní jízda by totiž mohla výrazně ovlivnit život ve městech. Pokud by lidé nemuseli řídit, klidně by se mohli odstěhovat dále od práce – čas strávený jízdou by totiž mohli už efektivněji využít. To by ale mělo vliv na plány na další rozvoj měst a infrastruktury.

Stejně tak by mohlo ovlivnit dálkové cestování. Na co létat na kratší vzdálenosti letadlem, když vás tam Volvo samo odveze a vy se během jízdy můžete věnovat něčemu jinému než řízení? Navíc se nemusíte zdržovat nákupem letenek, jízdou na letiště nebo bezpečnostní kontrolou.

Z toho důvodu Volvo 360c prezentuje různé potenciální možnosti využití autonomního vozidla. Buď byste ve zcela samočinně jezdícím vozidle mohli spát, pracovat nebo trávit čas jiným způsobem. Oproti vlakům, letadlům nebo autobusům navíc Volvo 360c poskytuje více komfortu. Samotný design ovlivnil fakt, že tohle vozidlo nemá spalovací motor a nepotřebuje volant.

Volvo věří, že autonomně jezdící elektromobil přinese uživatelům mnohé benefity. Ať už v otázce bezpečnosti nebo ekologie. Autonomní provoz totiž dokáže zmírnit dopravní zácpy a snížit spotřebu energie, elektrický pohon zase redukuje lokální emise oxidu uhličitého nebo oxidů dusíku na nulu, což zlepší ovzduší ve městech.

shrnuje Robin Page, senior vicepresident designu Volva s tím, že 360c chce hlavně vyvolat diskuzi o budoucnosti autonomního řízení.

Ta se má týkat třeba pomalu se blížícího problému, kdy v jednom prostředí budou jezdit autonomní vozidla a vozidla nadále řízená lidmi. Oční kontakt s jinými řidiči bude ztížen, pokud druhé vozidlo bude autonomní, řidič prvního vozu jen těžce pozná jeho záměry. Volvo proto volá po sjednocení bezpečnostního standardu, aby autonomní vozidla bez ohledu na svého výrobce dávala ostatním účastníkům silničního provozu jasně najevo, co mají v plánu udělat. 360c pro to využívá kombinaci barev, zvuků i pohybů. To bude možná už za pár let klíčové, a tak jsme zvědavi, na kolik se takové sjednocení povede. Na druhou stranu, právě tahle záležitost může být důvodem, proč se zavedení samočinně jezdících aut ještě odsune.