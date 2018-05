Autonomní auta zabrání zácpám. Prý stačí jedno...  

Prakticky každý řidič mnohokrát zažil, že na dálnici dojel nebo se dostal do kolony, která se úplně zastavila, přestože k tomu nebyl žádný viditelný důvod v podobě nehody či uzavírky.

Důvodem totiž byli sami řidiči, což je dnes ostatně vidět i v malých městech, na semaforech -místo aby se plynule rozjížděli, někteří na červené zaspí, a tak rázem mnohé vozy musejí zastavit, byť by jinak zelenou ještě v pohodě stihli.

A podobně to funguje i na dálnici. Stačí, aby se stala i maličkost – přeběhlo přes cestu zvíře nebo někdo vjel jinému vozidlu do cesty – a kolona se kvůli silné dopravě začíná tvořit. Jakmile třeba jedno auto prudce zabrzdí, to za ním brzdí ještě prudčeji, načež v silném provozu následuje kaskáda, kvůli níž najednou jedno z aut musí zcela zastavit, což postupně zastaví i ta za ním.

Následkem jedné nepozornosti nebo prudkého zabrzdění se tak provoz zastaví, a to klidně v naprosto jiném místě, než kde se daná událost odehrála. Proto se pak řidiči diví, co se vlastně stalo.

Těmto kolonám mohou předcházet samotní řidiči, tím, že budou více předvídat, nebudou prudce brzdit a budou dodržovat bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel. Díky tomu lze lépe reagovat na situaci a někdy postačí jen lehce zpomalit, bez brzdění.

Řešením těchto kol se mohou v budoucnosti stát i autonomní vozy, což dokazují experimenty, za nimiž stojí Michiganská univerzita a Illinoiská univerzita.

V případě první uvedené univerzity byly v letošním roce zveřejněny výsledky experimentu, kterého se na silnicích jihovýchodního Michiganu účastnilo osm automobilů, z nichž jeden fungoval jako autonomní vůz. Tato vozidla spolu mohla komunikovat, resp. sdílela mezi sebou informace o své rychlosti a směru jízdy.

Kolona osmi vozidel se pohybovala rychlostí kolem 88 km/h a i při prudkém brzdění vedoucího dokázala komunikující vozidla za ním jemně zpomalovat. Výsledkem nakonec bylo, že se netvořila kolona pomalu jedoucích nebo stojících vozidel. Navíc došlo i k výraznému snížení spotřeby paliva a to i vozů, které během experimentů plně ovládali lidé, reagující pouze na mezi sebou komunikující automobily.

Illinoiská univerzita již v loňském roce provedla v Arizoně experiment, kterého se zkušebním okruhu v Arizoně účastnilo dvacet vozů. Mezi automobily s běžnými řidiči se pohyboval jeden autonomní vůz, který měl za úkol udržovat stále průměrnou rychlost. Díky tomuto vozu se pak při situacích, při nichž dnes vznikají kolony, dařilo udržovat stále plynulý provoz všech vozů.