VW Group chce opět přesunout výrobu Superbu do Německa. Škoda i odbory jsou proti  

Aktuální generace Škody Superb se sice teprve chystá na facelift v polovině životního cyklu, v automobilce však už probíhají diskuze o nástupci. Už dříve vyšlo najevo, že vedení VW Group by výrobu vlajkové lodi Škodovky rádo přesunulo do Německa . Po týdnech „klidu“ se tyto úvahy opět vyrojily. Informoval o tom týdeník Škodovácký odborář.

říká předseda podnikové rady mladoboleslavské automobilky Jaroslav Povšík, který se při příležitosti nedávného zasedání grémia velkoobjemových značek Volkswagens setkal s předsedou PR a členem dozorčí rady VW Berndem Osterlohem nebo předsedou představenstva Volkswagenu Herbertem Diessem.

Německý závod Emden založený v roce 1964 se v současnosti specializuje na modelovou řadu Passat, po jejímž boku vyrábí také odvozený model Arteon využívající shodnou platformu. I kvůli rostoucí popularitě SUV evropské prodeje Passatu loni klesly, a tak má Emden potíže s využitím výrobní kapacity. Řešením toho by tak byla výroba dalšího automobilu na stejném základě – třeba právě Superbu. Jeho dnešní generace se vyrábí v české továrně v Kvasinách, která naopak bojuje s příliš vysokým využitím a nestíhá vyrábět. Vedle Superbu vyrábí také škodovácká SUV Karoq, Kodiaq a Seat Ateca. Uvolnění kapacity kvasinského závodu přesunem produkce Superbu do méně vytížené továrny by tak pro koncern byla v mnoha ohledech výhodná.

doplňuje Povšík. Odborům tak nejde o naplnění kapacit české továrny (ta si i kvůli nižším mzdám než v Německu práci najde), ale o zachování prestižního modelu.

Odboráři přitom boj za Superb myslí opravdu vážně.hlásá odborář Petr Harant.

Odbory navíc ve snaze uchránit výrobu Superbu v České republice nejsou samy. Proti přesunutí produkce vlajkové lodi značky do Německa se staví i vedení automobilky.

tvrdí člen představenstva Škody Auto za oblast nákupu Dieter Seemann.

Nadcházející čtvrtá generace Škody Superb sice dorazí až někdy v roce 2021, automobilka se ale s předstihem musí připravit na jeho produkci. První přípravy začínají už tři až čtyři roky před zahájením výroby, kdy už je nutné objednat lisovací zařízení nebo svařovací technologie pro dané auto. Také se začínají vybírat dodavatelé komponent. Ze všech těchto důchodu se diskuze o místu produkce čtyřkového Superbu rozběhly už nyní, a tak se nechme překvapit, jak to s ním dopadne. Vědět bychom to mohli už někdy v následujících měsících.