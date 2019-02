Další novinka v povinné výbavě? Chystá se na nás omezení rychlosti  

Do Evropského parlamentu míří návrh, který by od výrobců aut požadoval jako povinnou součást výbavy inteligentní asistenční systém přizpůsobení rychlosti, a to od roku 2022.

Odborníci i politici si od něj slibují výrazné snížení nehodovosti a také zmírnění důsledků nehod. Výbor pro vnitřní trh Evropského parlamentu bude o návrhu hlasovat ve čtvrtek, uvedlo v tiskové zprávě Centrum dopravního výzkumu, které zároveň citovalo zprávu Evropské rady bezpečnosti dopravy (ERBD). Rada před hlasováním zveřejnila výsledky průzkumu z řady evropských zemí, z nichž vyplývá, že překročení maximální povolené rychlosti zůstává jedním z hlavních faktorů nehodovosti a jejích následků. "Vědci zjistili, že v intravilánu, kde dochází k 37 procentům všech úmrtí na silnicích v Evropské unii, jela auta vyšší než dovolenou rychlostí mezi 35 a 75 procenty. V extravilánu zemře v autech 55 procent lidí a nepovolenou rychlostí jeli řidiči mezi devíti a 63 procenty. Na dálnicích zemře osm procent lidí a vyšší než povolenou rychlostí jelo 23 až 59 procent aut," uvedla ERBD. Kvůli nepřiměřené rychlosti zemře na silnicích zhruba třetina lidí a pro většinu nehod je přitěžujícím faktorem. Moderní asistenční systémy vozidel: Mnoho řidičů o nich ani neví! Asistenční systém pro přizpůsobení rychlosti má být klíčovou součástí opatření, která mají zmírnit nehodovost plynoucí z nepřiměřené rychlosti. Odhad hovoří o snížení počtu nehod o pětinu a záchraně 25.000 lidí za 15 let. Aby to mělo takový přínos, musel by projít kompletní balíček opatření. K tomu, že rychlost negativně ovlivňuje počet nehod a jejich důsledky, dospělo i české Centrum dopravního výzkumu. Že snížení rychlosti nehodovost snižuje, vyplývá ze statistik států, které k opatření sáhly. Jde například o Francii, Španělsko, belgickou část Flandry. Země, které mají mimo obce nižší rychlost než jiné státy, mají i nižší nehodovost, což se týká například Švédska, Norska či Švýcarska. Aktualizaci nařízení pro motorová vozidla navrhla Evropská komise loni v květnu. Kromě systému pro dodržování rychlosti je v ní i systém nouzového automatického brzdění či zlepšení pasivní bezpečnosti atd. Systém pro přizpůsobení rychlosti využívá videokameru pro rozpoznávání rychlosti a údajů o omezení rychlostí spojených s GPS a snižuje výkon motoru. Některá auta už systém mají, například nový Ford Focus. Zařízení zatím může řidič deaktivovat. Aby norma začala platit, musí ji schválit Evropský parlament a zástupci všech zemí EU.