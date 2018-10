XenoTrack je LiDAR nové generace, který umí zaznamenat až 180.000 bodů za sekundu!

V současné době se k detekování překážek před vozidlem a měření vzdálenosti od nich, což je zcela klíčové pro zajištění funkce autonomních systémů vozidel, používají v zásadě tři rozdílné technologie. Asi nejčastější je radar (zkratka pro RAdio Detection And Ranging), který k detekování předmětů využívá rádiové vlny. Druhým systémem je takzvaná stereo kamera, která se však používá v kombinaci s radarem. Třetím zařízením je LiDAR (Light Detection And Ranging), které místo radarových vln využívá pulzní laserové světlo.

Do aut se moc nehodí

V současnosti nabízené systémy LiDAR však podle odborníků nejsou příliš vhodné pro použití v autonomních vozidlech. Důvodem je jejich elektromechanický systém, který je poměrně náchylný na vibrace vznikající při jízdě po nerovné silnici. Vinou toto je takto řešený LiDAR v pohybujícím se vozidle poněkud nepřesný. Ano, i v tomto případě by mohl sloužit jako „oči“ autonomního vozidla, avšak musel by být mnohonásobně zálohován. To sice technicky možné je, avšak cena takového zařízení velmi rychle přesáhne cenu vozidla, v kterém je systém LiDAR instalován.

Pozornost specialistů se proto začala ubírat k vývoji LiDARu, který by se obešel bez pohyblivých součástí. Jde o takzvaný solid-state LiDAR. Výraz „solid-state“ se běžně používá pro polovodiče, drobné součástky, které před mnoha lety zcela změnily svět elektroniky.

Rozdíl mezi elektromechanickým LiDARem a solid-state LiDARem si lze představit, jako když budete poslouchat hudbu z přehrávače MP3 a starého dobrého discmanna, tedy přehrávače CD. Čtení dat z CD za pomoci laserového čipu je obecně velmi náchylné na vibrace a také na stav kompaktního disku, coby datového media. Pokud má třeba rýhy, bude vám přehrávaná skladba přeskakovat. Naproti tomu s MP3 přehrávačem můžete dělat „psí kusy“ a reprodukce bude stále stejná, neovlivněná okolím.

Parametry jsou velmi slibné

Až dosud se o solid-state LiDARu pouze mluvilo ve smyslu jeho vývoje specializovanými firmami. Nyní společnost XenomatiX představuje první vlaštovku tohoto druhu pojmenovanou XenoTrack, určenou primárně pro autonomní vozidla. Od svého pokrokového solid-state LiDARu si slibuje vyšší životnost, spolehlivost a hlavně výrazně menší funkční závislost na prostředí, v němž se autonomní vozidlo pohybuje.

Díky novému řešení LiDARu předpokládají jeho tvůrci výrazně větší rozšíření tohoto optického zařízení. Do roku 2023 by se tak mělo zastoupení LiDARu v automobilech zvýšit o přibližně 60 procent.

Nový solid-state LiDAR má být přímo součástí vozidla, nikoliv tedy v podobě dodatečně namontovaného „příslušenství“. Jeho snímač má být údajně schopný během jediné sekundy detekovat až 180.000 bodů. Systém dokáže předměty zachytit až do vzdálenosti 200 metrů a to údajně s velmi vysokým rozlišením, což je jedna z klíčových věcí k tomu, aby celé zařízení správně fungovalo. A to vše v reálném čase a bez ohledu na počasí. Systém může dle informací firmy XenomatiX nalézt uplatnění třeba při řízení adaptivního podvozku vozidla.