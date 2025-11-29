Saúdská rallye v cíli: Vyhrál Neuville, Ogier má devátý titul
Saúdskou rallye, která byla posledním podnikem mistrovství světa, vyhrál Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Na třetím místě dojel Sébastien Ogier (Toyota GR Yarisa Rally1). Získal devátý titul mistra světa a vyrovnal tak historický rekord svého krajana Sébastiena Loeba.
Světový šampionát skončil třemi erzetami, které měřily v celkovém součtu 65,86 kilometrů. Včetně závěrečné Power Stage (16,29 km), na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.
Dva defekty a konec
Poslední den začal na první místě Lotyš Martinš Sesks (Ford Puma Rally1), ale hned na první sobotní erzetě ho předstihl o dvě sekundy Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Pak přišla předposlední zkouška, která byla s 33,28 kilometry nejdelší na Saúdskoarabské rallye. Sesks měl během erzety dva defekty. Poprvé měnil kolo na devátém kilometru, podruhé na 22. km. Ztratil 7:43,4, přijel o 2:50 minuty později do časové kontroly a v poslední zkoušce odstoupil ze soutěže.
První místo udržel Neuville, který vyhrál podnik mistrovství světa a přitom nevyhrál během soutěže ani jednu rychlostní zkoušku. Naposledy se taková situace odehrála na Rallye Nový Zéland 2010, kde zvítězil Fin Jari-Matti Latvala (Ford), který je nyní šéfem továrního týmu Toyota.
Pro Neuvilla to bylo jediné letošní vítězství, naposledy absolvoval sezonu bez výhry v roce 2015. „Byla to super těžká sezona s nečekaným vítězstvím. Rodina tady byla také, aby mě podpořila, nemohlo to být lepší. Máme před sebou spoustu práce. Budeme dál bojovat a doufejme, že dostaneme veškerou podporu, abychom byli na příští rok připraveni,” prohlásil Neuville v cíli soutěže.
Boj až do finiše
Poslední den začínal Sébastien Ogier na šestém místě a Elfyn Evans na osmém. Pak však přišla předposlední zkouška, na které měl defekty Sesks, Japonec Takamoto Katsuta se převrátil a další jezdec Toyoty Kalle Rovanperä měnil kolo. Oba největší kandidáti na titul se posunuli o tři místa. Závěrečnou Power Stage vyhrál sice Evans, ale před Ogierem. O titulu bylo rozhodnuto ve prospěch Ogiera, Evans se stal již popáté v kariéře vicemistrem světa.
Je to první titul pro Ogierova spolujezdce Vincenta Landaise, který nastoupil do týmu koncem roku 2022 poté, co se Ogier rozhodl startovat pouze v omezeném počtu soutěží každý rok. Letos vyhrál Francouz šest podniků z jedenácti startů, vynechal pouze soutěže ve Švédsku, Keni a Estonsku. A jen jednou nevystoupil na stupně vítězů poté, co ho defekt pneumatiky vyřadil ze Středoevropské rallye.
V Saúdské Arábii se po většinu soutěže pohyboval mimo první pětku, než ho dramatická předposlední erzeta poslala na třetí místo. „Byl to boj s Elfynem a Scottem. Skvělý šampion se stane jen se skvělým soupeřem. Kluci byli super silní a tlačili nás na limit až do poslední fáze roku. Děkuji celému týmu Toyota Gazoo Racing, byla to velmi úspěšná sezona. Jsem hrdý a velmi šťastný, že jsem součástí této rodiny.“
Ogier získal další tituly mistra světa s vozy Volkswagen (2013-16), M-Sport Ford (2017-18) a Toyota, když ještě jezdil na plný úvazek (2020-21). Evans vedl šampionát po 10 ze 14 podniků. „Byla to samozřejmě těžká akce. Defekt v pátek ráno nám nepomohl, ale to je na této rallye charakteristické. Udělali jsme, co jsme v rozumných mezích mohli, to je vše. Koneckonců jsme konkurenti, vždycky chceme být lepší, vždycky chceme víc. Musím určitě poděkovat všem v týmu,” hodnotil Evans svou situaci.
Konečné pořadí (po RZ17 z RZ17):
1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:21:17,3; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +54,7; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:03,3; 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1°:51,7; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:59,9; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:43,9; 7. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +5:31,5; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +7:07,2; 9. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +8:30,5; 10. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Rally2) +10:00,6; 11. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +11:04,0; 12. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +11:28,3; 13. Grjazin, Alexandrov (Bul., Kyrgyztan/Škoda Fabia Rally2) +12:03,7; 14. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia Rally2) +14:29,2; 15. Al-Attiyah, Carrera (Katar, Šp./Ford Puma Rally1) +15:16,2; 16. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +26:20,0; 17. Fontana, Arnaboldi (It./Ford Fiesta Rally3) +28:57,5; 18. Al Kuwari, Bernacchini (Katar, It./Škoda Fabia RS Rally2) +29:30,6; 19. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +31:40,0; 20. Mauro, Pérez (It., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +42:12,0.
Konečné pořadí (po 14 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 293; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 289; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 256; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 216; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 194; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 122; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 115; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 107; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 71; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 40; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 28; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 12; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 18. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 19. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 21. Černý (ČR/Ford Fiesta Rally3) 2; 22. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 24. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1; 25. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 735 bodů; 2. Hyundai 511; 3. Ford 205.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 74, Rovanperä 59, Tänak 40, Evans 37; Solberg 19, Fourmaux 14; Neuville 9, Sesks 6; Katsuta 4, Pajari 1.
Vyhrané RZ: Ogier 59, Tänak 57; Rovanperä 51 Evans 23, Fourmaux 22, Neuville 17, Katsuta 13, Solberg 9, Sesks 5; Pajari 4, Munster 2, Rossell 1.