Za jak dlouho vyprchá jedno pivo? Poradíme, kdy můžete usednout za volant

Posezení s přáteli, oslava narozenin nebo třeba jen příjemná večeře, důvody jsou různé, ale po některé z těchto událostí každý z nás již jistě někdy řešil, zda už může usednout za volant a zda by v případě policejní kontroly „nenadýchal.“ Jak to však ve skutečnosti je, po jak dlouhé době alkohol z těla vyprchá?

Ideálním řešením samozřejmě je tuhle problematiku vůbec neřešit. Počet nehod zaviněných alkoholem sice loni mírně klesl o 134 nehod na 4.251, odborníci ale stále doporučují řídit až poté, co jste si opravdu jistí, že už jste střízliví. Nejde přitom ani tolik o(do 0,3 promile až 20.000 Kč ve správním řízení), jako o negativní vliv alkoholu na řízení.

popisuje šéf Besipu Martin Farář obecně známé fakty.

Hrozbou je přitom i. Za volant byste tak po několika drincích rozhodně neměli spěchat. Po středním zatížení alkoholem podle odborníků může klidně trvat dva až tři dny, než se tělo zotaví. V kocovině už možná nenadýcháte a i jednoduchý motorický test zvládnete, po delší době soustředění ale už ucítíte únavu. Dehydratace způsobená probíhajícími chemickými reakcemi v těle silně unavuje, vliv má i obvyklý nedostatek spánku – kocovinou trápíme ráno po probdělé noci. Pomalá, opatrná jízda totiž moc nepomůže, protože se zbytkovým alkoholem v krvi stále něco snadno přehlédneme a pomalu reagujeme na případnou krizovou situaci.

Odbourávání ovlivní pohlaví i teplota

Když už se však z jakéhokoliv důvodu rozhodnete po alkoholovém dýchánku řídit, odpověď na otázku, zda už můžete řídit, není úplně jednoduchá. Každý z nás má svůj limit, protože na mechanismus odbourávání alkoholu z těla má vliv mnoho faktorů, především výška, hmotnost a pohlaví, stejně jako věk nebo třeba rychlost, s jakou alkohol přijímáme. Vstřebání ovlivňují také třeba různé nemoci, především jaterní onemocnění zpracování alkoholu zpomalují.

Obecně se však říká, že. Jiné zdroje zase hovoří o tom, že muž za jednu hodinu odbourá 0,1 gramu vypitého alkoholu na jeden kilogram své váhy, zatímco žena za tuto dobu odbourá asi 0,085 gramu alkoholu na kilo váhy.

Výši promile alkoholu lze zjistit. Množství vypitého alkoholu v decilitrech vynásobíte procentem alkoholu, který je obsažen v nápoji, a vydělíte svou hmotností, vynásobenou konstantou (pro ženy 0,49 a pro muže 0,58).

tudíž muž o hmotnosti 85 kilogramů podle informací Besipu v průměru, v případě „dvanáctky“ je to o půl hodiny delší doba. „Dvojku“ vína tělo odbourá za zhruba dvě a půl hodiny, panák čtyřicetiprocentní lihoviny za tři a čtvrt hodiny.

U žen trvá odbourávání alkoholu déle. Šedesátikilová žena odbourá desetistupňové pivo za zhruba tři a tři čtvrtě hodiny, dvanáctka jí bude trvat až čtyři a půlhodiny.

Právě druh nápojů má na odbourávání také vliv, nejde jen o obsah alkoholu. Šampaňské, lihoviny s aromatickými látkami nebo míchané drinky s minerálkou se rychleji vstřebávají. Naopak sladové a silně oslazené nápoje se vstřebávají pomaleji, protože cukry proces zpomalují. Vliv má dokonce i teplota, nápoje teplejší než 18 °C se vstřebávají rychleji, teplota pod 8 °C proces naopak zpomaluje.

Nejlepším řešením, jak zjistit, kdy budete střízliví, jsou různé alkoholové kalkulačky , které najdete na internetu, případně si je můžete stáhnout do chytrého telefonu. Jednu nabízí i Besip, a to jak pro telefony s operačním systémem Android , tak pro zařízení iOs . Zadáte do nich pohlaví, váhu, dobu pití alkoholu a počet alkoholických nápojů a aplikace již sama vypočítá, kdy už nenadýcháte. Besip ale upozorňuje, že jde skutečně jen o orientační výpočet, právě kvůli individuální rychlosti odbourávání alkoholu.

Využít lze i nabízených alkoholtesterů, i v jejich případě se ale ukazuje, že se jedná spíše jen o orientační ukazatele. Levné přístroje nejsou přesné a dají se lehce zničit, stačí vysoká koncentrace alkoholu, která přetíží jejich polovodičový senzor.

Rad na zrychlení odbourávání alkoholu moc není.upozorňuje šéf Besipu. Nepomáhá ani káva nebo jiné kofeinové nápoje, v tomto případě totiž alkohol v krvi zůstane ještě déle. Jedinou radou je tak prokládat alkohol jídlem s vysokým obsahem bílkovin a tuků, jako je maso a sýry, to zpomaluje vstřebávání alkoholu do krve. Ideální je i prokládání alkoholických nápojů nealkoholickými, které bychom měli pít i na zahnání žízně.