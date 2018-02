Zetor expanduje! V USA představil nové traktory a nový design

Veletrh National Farm Machinery Show patří v USA k největším a nejvýznamnějším akcím svého druhu a tradiční brněnský výrobce zemědělské techniky zde byl zastoupen prostřednictvím Zetor North America.

Návštěvníkům byly představeny nové traktory z modelové řady Major v provedeních HT 45-55, HS 65 v jejich původní podobě. Vedle nich byla velká pozornost věnována traktorům Major HS 80 a CL 80 s novým designem, s nímž mají být uvedeny na trh v polovině letošního roku.

Nový design traktorů značky Zetor, kterým se jako první mohou pochlubit právě modely Major HS 80 a CL 80, přímo vychází z konceptu vytvořeného ve spolupráci se studiem Pininfarina a představeného veřejnosti poprvé na veletrhu Agritechnica v roce 2015.

Kromě prezentace modelové řady Major a nového designu, jenž má být postupně aplikován na většinu modelů značky Zetor, se mohli návštěvníci veletrhu v Louisville seznámit i s typem Forterra HD, jenž představuje nejsilnějšího zástupce brněnského výrobce pro severoamerický trh.

Zetor North America se veletrhu National Farm Machinery Show účastní s výjimkou jednoho ročníku pravidelně od roku 2008. Traktory značky Zetor jsou do Severní Ameriky dováženy již více než 40 let a jejich prodej je zde zajišťován právě společností Zetor North America Inc. se sídlem v Jacksonville na Floridě. V současné době značka Zetor nabízí na americkém trhu tři modelové řady Major, Proxima a Forterra.

V silně konkurenčním prostředí amerického trhu se společnosti daří dlouhodobě posilovat nejen povědomí o značce Zetor, rozšiřovat dealerskou síť a vyhledávat nové obchodní partnery, ale také garantovat evropskou kvalitu dodávaných produktů, a to nejen v USA, ale i na trzích ve Střední a v Jižní Americe a v Kanadě.