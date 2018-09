Čínská automobilka Zotye si nedá pokoj. Tentokrát okopírovala Range Rover Sport  

Zotye je jednou z mnoha čínských automobilek, které se netrápí s vymýšlením vlastního designového jazyku, ale raději se nechají „inspirovat“ u velkých automobilek z celého světa. Pod taktovkou této společnosti už vznikly modely, které se až nápadně podobají na Porsche Macan či Mazdu CX-4. A aby toho nebylo málo, tentokrát přijíždí s Range Roverem Sport

Že se novinka Zotye bude podobat na model britské automobilky bylo patrné již z patentových snímků, finální verze produktu to jen potvrzuje. Projekt s kódovým označením L10 se má oficiálně jmenovat Zotye T900 a o pohon se stará přeplňovaný dvoulitr s výkonem 230 koní a 350 N.m točivého momentu. Pohonné ústrojí spolupracuje s osmistupňovou samočinnou převodovkou.

Podoba interiéru už Range Roveru Sport tak věrná není. Nedělejte si ale iluze o tom, že by se tady Číňané vydali vlastní cestou. Kabina míchá prvky, které kromě Range Roveru známe třeba od Porsche či Mercedesu. Na středovou obrazovku infotainmentu navazují digitální budíky. Na první pohled vypadá interiér propracovaně a špatné by to nemuselo být ani s kvalitou. Právě Zotye patří mezi čínské automobilky, které v tomto směru udělaly v nedávné době obrovský krok kupředu.

Značka ovšem nestaví pouze klony jiných modelů, kupříkladu kompaktní SUV T300 pochází z vlastní produkce, avšak svým vnějším provedením vyvolává namísto respektu spíše úsměv na tváři. Jen se podívejte na červený exemplář v galerii, konkrétně prazvláštně stoupající linku pod bočními okénky…

Pokud jde o výše popsaný produkt, ten se má na čínském automobilovém trhu objevit počátkem roku 2019 s úvodní cenovkou okolo 170.000 juanů, což je v přepočtu něco přes 550 tisíc českých korun. Právě cenovka je to, co by mohlo čínské zákazníky zlákat, Range Rover Sport totiž cenou startuje o několik pater výše.