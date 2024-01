5 závodních her, na které se můžeme těšit v roce 2024. Jedna je i z Polska!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Závodním highlightem mezi videohrami bylo v roce 2023 osmé pokračování Forzy s oficiálním názvem Forza Motorsport. Jako každý rok jsme se také dočkali nových ročníků závodních her F1 23, MotoGP 23 a EA SPORTS WRC. Tyto zaběhlé závodní série budou pokračovat i letos. Na jaké další automobilové a závodní hry se můžeme těšit v roce 2024?

Assetto Corsa 2

Dílo od italského studia Kunos Simulazioni je jedním z nejlepších závodních simulátorů na světě. K roku 2022 se prodalo více než 28 milionů kopií s tržbami přesahující 100 milionů eur.

I přesto, že se premiéra Assetto Corsa 2 blíží (léto 2024), informací není mnoho. Hra má disponovat novým enginem, vozy i tratěmi. Je jasné, že i nový díl se bude soustředit zejména na PC verzi.

Vývojáři drží vše pod pokličkou, takže i když se vozový i traťový park má oproti předchozímu vydání rozšířit, není jasné, jak moc. Assetto Corsa 2 je nicméně s tržbami, kterých dosáhly Assetto Corsa a Assetto Corsa Competizione, jednou z nejočekávanějších novinek roku.

Le Mans Ultimate

S rostoucí popularitou vytrvalostních závodů v podobě šampionátu WEC a závodu Le Mans se po více než 20 letech dočkáme licencované hry s názvem Le Mans Ultimate.

Hra vyjde 20. února a pracovali na ní společnosti Studio 397 a Motorsport Games. Ze strany Motorsport Games jde o vývojářský tým, který stojí za populárním závodním simulátorem rFactor 2.

Hru si mohli fanoušci vyzkoušet již při 100. ročníku 24h Le Mans v roce 2023. Dle prvních dojmů byla hra hodnocena velmi pozitivně a působila realisticky. To ostatně není překvapením právě díky přítomnosti zkušených vývojářů. Hra vyjde primárně na PC, vydání pro konzole by mělo přijít později.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Se sérií Test Drive Unlimited jsme se v jejím prvním díle podívali na Havaj, druhý nás zatáhl na Ibizu a ten nejnovější nám nabídne ulice Hongkongu. Solar Crown ctí hodnoty jako je prestiž, láska k autům a soutěživost.

Tvůrci ze studia Kylotonn dílo Test Drive Unlimited Solar Crown několikrát odkládali. Stále nemá pevné vydání a nadále probíhají testy, které ladí finální verzi. Studio ujišťuje, že by mělo jít poslední detaily a hra letos skutečně vyjde.

V novém dílu bude k dispozici více než 600 km silnic a 14 automobilek - mezi ty potvrzené patří Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Bugatti, Dodge a Apollo. Součástí hry bude MMOG (Masivelly Multiplayer Online Game), kdy se s ostatními hráči potkáte například v autosalonech při výběru vozu.

Expeditions: A MudRunner Game

Expeditions: A MudrRnner Game je přesným opakem všech automobilových a závodních her, které jsme dosud zmínili. Vyhlazený asfalt zde rozhodně nečekejte. Tuhle hru hrajete proto, abyste čelili náročným výzvám v podobě písku, bláta, vody nebo sněhu.

Hra navazuje na předchozí díly MudRunner a SnowRunner. Novinkou bude, že kromě řízení různých terénních vozidel a tahačů bude hráč absolvovat vědeckou expedici, kde bude pomocí dronů a skenerů zkoumat těžce přístupné oblasti.

Nejčerstvější titul z dílny Saber Interactive vyjde 5. března na PC a konzolích.

Japanese Drift Master

Milovníci JDM, buďte na pozoru. Polské studio Gaming Factory připravuje díl, který vás zavede do kultury Země vycházejícího slunce. Od hry máme dostat to, co od automobilového Japonska očekáváme - horské silnice dokonalé pro driftování a japonský tuningový styl.

Otevřený svět japonských městeček a silnic nabídne střídání dne a noci včetně dynamického počasí. Své auto si budete moci postupně upravovat. Zajímavý bude singleplayer, kdy se jako cizinec budete snažit prosadit v místní komunitě JDM.

Studio sídlící ve Varšavě je vcelku aktivní na YouTube, kde vydalo již 12 videí k této videohře. Demoverze vyšla 9. října 2023 s tím, že kompletního titulu bychom se měli dočkat tento rok.