Nejlepší a nejočekávanější závodní hry v roce 2023. Na PC, PS i Xbox

Co hrát právě teď?

Forza Horizon 5 je i nadále zábavná, protože se objevily nové vozy z DLC a rozšíření. Sandbox z Mexika je podle všeho nejlepším dílem Forza Horizon od roku 2012, kdy vyšel první díl. • PC, Xbox One, Xbox X/S

Assetto Corsa je s námi už od roku 2014, stále se ale jedná o relevantní hru. Starý dobrý simulátor, který na PC navíc nabízí možnost stažení nepřeberného množství aut, tratí i grafických modů, takže může stále vypadat nextgen. • PS4, PC

Pro zaryté okruhové závodníky je tu Assetto Corsa Competizione, další díl hardcore simulátoru. Přináší autentický zážitek ze závodů GT3 a GT4, změny počasí a skvělý zvuk. Proti prvnímu dílu nám tu ale chybí "obyčejná" silniční auta. • PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S

Automobilista 2 je další návykový moderní simulátor. Má širší škálu obsahu než ACC a specifické prostředí. Důraz je kladen na Jižní Ameriku, protože studio je brazilské. Je zřejmě tím nejlepším simulátorem pro hraní na VR. • PC

Čekání na novou hru F1 není nikdy delší než rok. Čas si můžete zkrátit s F1 2022, třináctým dílem v sérii F1 od Codemasters. Hra má samozřejmě oficiální licenci pro šampionáty Formule 1 a Formule 2. • PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S

WRC Generations je fantastickým zakončením desetileté série od studia KT Racing a oslavuje staré i nové vozy rallye v jubilejním roce šampionátu. • PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S, Nintendo Switch

V loňském roce bylo také uvedeno Gran Turismo 7. Bylo o něco kompaktnější, než jsme očekávali, ale hra plní slib, že bude neustále vylepšována a auta přibývají. Funkce přizpůsobování vozů, sběratelství a fotografování jsou propracovanější než kdykoli předtím. Hra, o které její tvůrce Kazunari Yamauchi říká, že je oslavou automobilové kultury, nejen závodění. • PS4, PS5

Video se připravuje ...

Na světě je také Need for Speed: Unbound, který se vyznačuje inovativní poloanimovanou estetikou, včetně postav. Fyzika je oproti předchozím dílům vylepšená a jako vždy nabízí asi nejširší možnosti přizpůsobení ze všech závodních her. Po letech konečně zase NFS, které u fanoušků a kritiky nepropadlo. • PS5, PC, Xbox X/S

V loňském roce vyšla také hra Grid Legends, která se ukázala jako zajímavý, i když omezený, poloarkádový závodní titul s přesvědčivým seznamem vozů a krkolomným příběhem. My jsme ji ale vybrali už jen kvůli neuvěřitelně znějícímu Aston Martinu Valkyrie. • PS4, PS5, PC, MacOS, Xbox One, Xbox X/S, Meta Quest

Baví vás offroad a krásná panoramata? Potom vás nesmí minout SnowRunner. Úkolem hráče je dopravit náklad na různá místa a přitom projíždět drsným terénem. Hra má systém poškození, kdy každý naráz snižuje výdrž komponentu. Navíc jsou tu i tatrovky! • PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S, Nintendo Switch

Test Drive Unlimited: Solar Crown

• PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S, Nintendo Switch

Společnost KT Racing oznámila, že vydání hry TDU: Solar Crown, která se odehrává na ostrově Hongkong, bylo odloženo z plánovaného září 2022 na neurčito. Navzdory zvěstem, které naznačovaly, že hra debutuje ještě letos, panuje nejistota. Očekává se, že hra nabídne realističtější simulaci jízdy než Forza Horizon nebo The Crew. Jízdní engine bude vycházet ze série WRC. Na tohle se těšíme!

Mapa ostrova Hongkong bude ztvárněna v měřítku 1:1 a bude obsahovat různá prostředí, jako jsou pláže, hory, lesy a další. Hra bude mít téma pro dospělé s možným ratingem 17+ a prvky, jako jsou kasina, noční kluby a noční život. Vývojáři přislíbili možnost přizpůsobení postavy, široký seznam vozů a možnost přizpůsobení jízdních režimů.

Forza Motorsport (2023)

• PC, Xbox X/S

Společnost Turn 10 před více než dvěma lety po špatném přijetí hry Forza Motorsport 7 avizovala, že Forza Motorsport bude znovuzrozena. První trailer se zaměřil na věrnost a grafiku, ale sliboval vylepšenou hratelnost. Hra má být uvedena na trh v obvyklém termínu, na podzim 2023.

Tvůrci slíbili 48násobné vylepšení fyzikální simulace, raytracing v reálném čase na trati, pokročilé poškození vozů a další funkce. Vývojáři se rozpovídali ve velkém, ale fanoušci čekají, zda hra dokáže splnit očekávání.

The Crew Motorfest

• PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S

Hra by se měla odehrávat na havajském ostrově Oahu, který znají fanoušci původní hry Test Drive Unlimited. I když je podrobností zatím málo, je pravděpodobné, že bude pokračovat v tématu extrémních sportů s létáním, jízdou na lodi a dalšími disciplínami.

Očekává se silná sestava vozů, včetně Ferrari Enzo, Porsche Carrera GT, Koenigsegg CCR, Lamborghini Countach, McLaren 765LT a dalších. Vzhledem k tomu, že se hovoří o možném vydání v létě 2023, je čas se začít těšit.

Codemasters se ujímají WRC

• PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S

Licence na oficiální rallye závody WRC se po 18 letech vrací do Codemasters, kde se mezitím více zaměřovali na sérii DiRT. Série WRC se letos dočká výrazného přepracování. Codemasters, vývojáři stojící za F1, převzali licenci WRC a očekává se, že představí nové pojetí série.

Jedním z výrazných prvků hry je možnost vytvořit si vlastní rallye vůz. Hra by měla být uvedena na trh na jaře a my doufáme, že si zachová spíše realistický než arkádový charakter.

Assetto Corsa 2

• PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox X/S

Bedlivě vyhlížíme už i jaro 2024, kdy by měla vyjít Assetto Corsa 2. Italské studio Kunos Simulazioni, které stojí za závodní sérií Assetto Corsa, vydalo dosud dvě hry. První byla vydána v roce 2014 a o pět let později pokračování s názvem Competizione, které se zaměřilo na závody GT vozů. Nyní připravují plnohodnotný druhý díl.

Assetto Corsa 2 by měla být více než jen pokračování předchozích dílů a očekává se, že se zaměří na simulaci závodů. Série dosud prodala více než 28 milionů kopií, což představuje příjmy ve výši více než 104 milionů eur. Bližší podrobnosti zatím nejsou známé.