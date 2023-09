Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Po měsíční přestávce se objevil šampionát v Řecku, kde probíhá ikonická Akropolis rallye. Místo tradičně suchých a prašných cest, jsou díky extrémním dešťům, tratě rozbité a rozbahněné. Ve čtvrtek se nejel ani tradiční shakedown. V průběhu pátku neměli jezdci klasickou servisní přestávku, ale pouze zónu určenou pro výměnu pneumatik.

Pohroma pro modrý ovál

Soutěž začala ve čtvrtek večer supererzetou, kterou ještě tovární jezdec Fordu Pierre-Louis Loubet absolvoval. Na start druhé rychlostní zkoušky, která otevírala páteční program, už nedojel, protože jeho vůz Ford Puma Rally1 měl technické trable. Nedokázal identifikovat problém svého auta, přestože telefonoval svým kolegům z M-Sportu v servisním parku. Francouzova vzteklá reakce byla výrazem bezmoci.

Auta modrého oválu však nebyla potíží ušetřena. Po třetí rychlostní zkoušce musel opravovat Estonec Ott Tänak a do nejbližší časové kontroly přijel o 22 minut později, což znamenalo penalizaci 3:40 minuty. V průběžném pořadí se propadl ze 4. na 32 místo. „Neznám podrobnosti, ale pravděpodobně to byly stejné potíže jaké postihly Loubeta. Museli jsme všechno rozebrat a opravit. Je jedno na jaké pozici jsme teď, v autě je to neustále velký boj,“ komentoval Tänak situaci. Navzdory svému komentáři dokázal Estonec odpoledne vyhrát dvě zkoušky a posunul se už na devátou příčku průběžné klasifikace.

Video se připravuje ...

Hrozilo, že se převrátí

Začátek soutěže vyšel nejlépe Thierymu Neuvillovi (Hyundai i20 N Raslly1), který vyhrál úvodní erzetu a dostal se na první místo. V dalším průběhu etapy dosáhl na tři druhé a jeden čtvrtý nejlepší dílčí čas. „Vzhledem k tomu, že nebyl shakedown, museli jsme před první zkouškou udělat dílčí úpravy v nastavení auta. Hned na začátku jsme si řekli, že do toho půjdeme naplno. Na čtvrté zkoušce byla krizová situace a já musel auto udržet v určité kompresi, protože hrozilo, že se převrátí přes předek. Na některých místech byly vyjeté koleje, ze kterých jsme párkrát vypadli. Měkké pneumatiky nebyly tou nejlepší volbou. Upřímně řečeno, nebyla to pěkná etapa,“ shrnul Neuville své dojmy.

O pouhých 2,8 sekundy zpět je Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který nestartuje ve všech podnicích letošního šampionátu. Letos je pošesté na startu. Během pátku vyhrál dvě erzety a v dalších byl vždy mezi třemi nejrychlejšími. Poslední zkoušku dne dokončil bez části zadního křídla. „Cítil jsem, že něco chybí, ale netuším, kde se to stalo,“ říkal Francouz k průběhu pátku a dodal: „Neměli jsme dostatek měkkých pneumatik, což nakonec nebyl problém, protože tvrdší směs byly lepší volbou. Celkově to byla od nás čistá jízda. Líbilo se mi, že na blátivých úsecích se dalo více riskovat.“

Kalle Rovanperä vzhledem k tomu, že je lídr mistrovství světa, vyrážel v pátek na trať jako první do terénu do stopy, která nebyla vyčištěná. „Díky větru povrch rychle osychal, takže jsme čistili stopu více, než bychom po deštích očekávali. Bylo to horší než během seznamovacích jízd. Nebylo to snadné, myslím, že jsem už více udělat nemohl,“ konstatoval Rovanperä.

Auto dostávalo neskutečné rány

Necelých sedm sekund za třetím Rovanperou jsou další dva adepti, kteří mohou pomýšlet na stupně vítězů. Čtvrtý je Finův týmový kolega Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který ovládl předchozí podnik ve Finsku a snížil náskok Rovanpery v šampionátu na 25 bodů. V pátek se v rychlostních zkouškách vešel pouze jednou mezi tři nejrychlejší. „Upřímně, v autě to bylo hodně těžké a nepřipadalo, že bych jel zrovna příliš čistě. Hodně to klouzalo, ale také to bylo hodně rozbité a všude se povalovaly velké kameny. Auto dostávalo neuvěřitelné množství nárazů od vymletých děr, nikdy nevíte, co přijde,“ uvedl Evans.

Jeden o 1,1 sekundy za Britem je na pátém místě Fin Esapekka Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1), který se stejně jako jeho soupeř v pátečních erzetách vešel jen jednou mezi nejlepší tři. „Místy jsem měl ze svého výkonu dobrý pocit, ale časy tomu zrovna neodpovídaly. Na měkkých pneumatikách nešlo tolik riskovat a navíc jsme na konci dne trochu poškodili chladič. S autem jsem moc spokojený nebyl a pro sobotu s tím musíme něco udělat,“ zhodnotil Lappi situaci.

Jediný Čech ve startovním poli Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) začínal den s nedobrým pocitem, protože si byl vědom, že turbodmychadlo jeho vozu nemá dostatečný tlak vinou ventilu, který se otevíral. Páteční program naštěstí dokončil na 22. místě v absolutním pořadí a v klasifikaci kategorie WRC2 je zatím třináctý.

Video se připravuje ...

Průběžné pořadí (po 6 z 15 RZ):

Pořadí Jezdec, spolujezdec a auto Čas 1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 55:10,4 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2,8 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +25,5 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +31,0 5. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +32,1 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +41,7 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +48,6 8. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +3:16,7 9. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +3:34,5 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:46,3 11. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:53,1 12. M. Bulacio, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +3:53,6 13. Pajari, Mälkönenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:56,8 14. Virves, Drew (Est., Brit./Ford Fiesta Rally2) +4:03,4 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +4:09,3 16. Joona, Shemeikka (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +4:23,5 17. Munster, Loukka (Niz., Bel./Ford Fiesta Rally2) +4:24,2 18. Athanassoulas, Zakheos (Řec./Hyundai i20 N Rally2) +4:56,5 19. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +4:57,4 20. Fourmaux, Coria (Ford Fiesta Rally2) +5:19,5 21. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +5:29,4 22. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +5:43,0

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Akropolis rallye

Sobota – 9. září – 6.08 RZ7 (24,25 km), 7.41 RZ8 (28,49 km), 10.05 RZ9 (18,02 km), 13.08 RZ10 (24,25 km), 14.41 RZ11 (28,49 km), 17.05 RZ12 (18,02 km). Celkem 141,52 kilometrů.

Neděle – 10. září – 7.52 RZ13 (23,37 km), 9.05 RZ14 (19,77 km), 12.15 RZ15 (19,77 km). Celkem 62,91 kilometrů.