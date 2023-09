Před Akropolis rallye: Rovanperä má co napravovat

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Akropole, která letos slaví sedmdesát let jako mezinárodní událost, je známá svými kamenitými horskými silnicemi a náročnými podmínkami, které jsou tvrdým testem pro auta, pneumatiky a posádky.

Kudy vedou cesty

Začala jako obvykle v řecké metropoli Aténách ve čtvrtek večer slavnostním startem pod starověkými památkami Akropole. Následovala zcela nová super rychlostní zkouška na nábřeží města. Odtud trasa zavede posádky na západ do Loutraki, které slouží jako uzel pro první páteční šotolinovou akci. Dva průjezdy rychlostní zkoušky Loutraki se skládají z testu Pissia a zóny pro montáž pneumatik. Další dvě zkoušky Livadia a Elatia proběhnou během odpoledne na sever do servisního parku v Lamii, kolem kterého se odehrává zbytek rallye.

Sobota je nejdelším dnem se 70,76 kilometry dlouhým okruhem tří rychlostních zkoušek jižně od Lamie, které se pojedou dvakrát, dopoledne a znovu po poledním servisu. Součástí je Karoutes, nejdelší rychlostní zkouška víkendu s 28,49 kilometry. Nedělní část soutěže se odehrává severozápadně od Lamie, počínaje jediným průjezdem přes klasický Tarzanův test. Poslední servis odděluje dva průjezdy Grammeni, které se naposledy objevilo ve WRC v roce 2005. Závěrečná Power Stage měří 19,77 kilometry a pět nejrychlejších zde tradičně získává od pěti do jednoho bonusového bodu.

Rovanperä má co napravovat

Rovanperä si zkomplikoval cestu za obhajobou titulu nezdarem na předešlé Finské rallye, na které havaroval a musel odstoupit už první den. Evans toho využil a dokázal snížit ztrátu na lídra šampionátu o třicet bodů. Nejmladší mistr světa v historii skončil loni v Řecku až patnáctý, když jej ze hry o lepší výsledek vyřadil „výlet“ mimo trať v první části druhé etapy. Poprvé od vítězství na červnové Safari rallye se do MS vrací devítinásobný šampion Sébastien Ogier, jenž se na Akropolis rallye představí pošesté. Vyhrát ji dokázal jen v roce 2011.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Na nedávných soutěžích jsme měli dobré výsledky a doufáme, že v tom budeme pokračovat i v Řecku. Minulý rok to byla pro náš tým velmi obtížná rallye, ale to nás motivuje k lepším výkonům tentokrát a GR Yaris Rally1 Hybrid jsme hodně vyvíjeli pro drsné a suché šotolinové podmínky. Samozřejmě, že pokud zůstane sucho, Kalle a Elfyn budou pravděpodobně čelit nejtěžším podmínkám na začátku rallye, ale doufáme, že s nimi stále můžeme bojovat o dobré výsledky. Bude skvělé mít také Seba znovu s námi a s cílem dosáhnout dalšího společného vítězství.“

Kalle Rovanperä: „Bylo dobré mít malou pauzu po Finské rallye, šanci si odpočinout a zotavit se před Řeckem. Akropolis je klasická akce a v posledních dvou letech jsme tam měli několik skutečných vrcholů a pádů. Vyhrát poprvé v roce 2021 bylo opravdu pěkné a loni to byl pro nás těžký víkend. Jsem si jistý, že ani tentokrát to nebude jednoduché, protože v pátek budeme prvním autem na trati. Společně s týmem pracujeme na zlepšení pro řecké podmínky a určitě uděláme maximum pro to, abychom získali nějaké dobré body.“

Elfyn Evans: „Bylo velmi pěkné vyhrát ve Finsku, ale víme, že Řecko je úplně jiná rallye. Po hladkých a rychlých silnicích Estonska a Finska je Akropole jednou z nejdrsnějších šotolinových akcí, kterým v průběhu roku čelíme. Vyžaduje to tedy něco poněkud jiného, pokud jde o nastavení vozu. Určitě něco bližšího jiným drsným soutěžím, které jsme absolvovali na začátku tohoto roku. V posledních dvou letech jsme v Řecku neměli moc štěstí, a pokud bude sucho, může být problém být v pátek druhý na startu. Budeme se snažit odvést tu nejlepší práci, jaká se bude líbit.“

Sébastien Ogier: „Přes léto jsem měl pěkné volno, ale jsem nadšený, že se vrátím do GR Yaris a budu soutěžit v Řecku. Mám opravdu rád tuto zemi a také zdejší rallye, ale podařilo se mi tady vyhrát jenom jednou. Na tomto druhu akce musíte být rychlí, ale také projít bez problémů. Silnice jsou velmi kamenité a je to těžké pro pneumatiky a auta."

Škodovky bojují o titul

Finská posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 Sami Pajari a Enni Mälkönenenová cestují do Řecka po zisku svého prvního vítězství v kategorii WRC2. Zatímco mladá finská dvojice nedávno na domácí soutěži tuto kategorii ovládla, čtvrté místo společně se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem stačilo Andreasi Mikkelsenovi (Škoda Fabia RS Rally2) k tomu, aby se ujal vedení v klasifikaci jezdců kategorie WRC2. Také posádky Oliver Solberg - Elliott Edmondson a Gus Greensmith - Jonas Andersson, startující za tým Toksport WRT, nutně potřebují další vítězství v kategorii WRC2, aby si udržely sny o mistrovském titulu. Z 30 přihlášených posádek do kategorie WRC2 jich 17 startuje s vozem Škoda Fabia.

Pod řeckým letním sluncem se rozhoří boj o titul v kategorii WRC2. Stále na něj má naději pět jezdců, z nichž čtyři startují za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT: dosavadní lídr Andreas Mikkelsen z Norska (82 bodů), třetí finský mladík Sami Pajari (71 bodů), Švéd Oliver Solberg (64 bodů) a Brit Gus Greensmith (62 bodů). Tento obrázek je však poněkud neúplný. Každý jezdec může nominovat maximálně sedm soutěží, na kterých se mu započítávají body. První pětice pilotů je v tomto kritériu na různých úrovních. Zatímco Mikkelsen se ujal celkového vedení s body pouze ze čtyř soutěží, Pajari i Solberg bodovali již pětkrát.

Mikkelsen se tedy může na „Rally bohů“, jak je řecká soutěž WRC s podtitulem nazývána, těšit bez většího tlaku. „Musím najít správnou rovnováhu mezi rychlostí a bezpečností na zdejších náročných šotolinových cestách,“ hodlá 34letý Nor brát soutěž relativně v klidu. Mikkelsen na Řecké rally Acropolis zvítězil v kategorii WRC2 za volantem vozu Škoda Fabia Rally2 evo na cestě za svým jezdeckým titulem kategorie WRC2 již v roce 2021. V loňském roce dojel se spolujezdcem Torsteinem Eriksenem na sedmém místě, když se museli vrátit do soutěže po střetu s betonovou zdí během Super Stage v areálu aténského olympijského stadionu.

Na rozdíl od Mikkelsenova taktického přístupu může být mottem pro 21letého Samiho Pajariho z Finska a stejně starého Olivera Solberga, narozeného ve Švédsku, heslo „všechno nebo nic“. Pajari a jeho spolujezdkyně Enni Mälkönenová jsou na vrcholu sil poté, co nedávno na Finské rallye slavili své vůbec první vítězství v kategorii WRC2. „Mám rád šotolinové tratě. Ale rychlostní zkoušky v Řecku jsou mnohem rozbitější a nedají se srovnávat s těmi v mé rodné zemi. I když vím, že Škoda Fabia RS Rally2 je robustní a spolehlivá, jsou pasáže, které nelze jet naplno bez rizika poškození vozu,“ říká Pajari.

Solberg se svým britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem porazili dvojici Pajari a Mälkönenenová ve Finsku na počet vyhraných rychlostních zkoušek. Syn bývalého mistra světa v rallye Pettera Solberga však o body do kategorie WRC2 neusiloval. Což je obzvlášť nešťastné, protože už dvakrát nebodoval. „Samozřejmě že při zpětném pohledu jsme měli Finskou rallye nominovat na body do kategorie WRC2. Ale tak to prostě je,“ uzavírá Solberg tuto kapitolu.

Brit Gus Greensmith je také mírně pozadu. Po odstoupení z Finské rallye si Londýňan i Solberg již vybrali svůj nejhorší výsledek, který si budou moci odepsat. Do celkového hodnocení kategorie WRC2 se totiž započítává pouze šest nejlepších výsledků, nejhorší ze sedmi se maže. „Nemohu si dovolit další soutěž s nulovým výsledkem,“ říká Greensmith, který jako obvykle sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2, provozovaný týmem Toksport WRT, se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem.

Polák Kajetan Kajetanowicz se také vydá do Řecka a průběžně drží sedmou pozici kategorie WRC2. Polský jezdec s vozem Škoda Fabia RS Rally2 a jeho navigátor Maciej Szczepaniak však dosud absolvovali pouze tři rallye, včetně vítězství v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni. Mikołaj Marczyk a spolujezdec Szymon Gospodarczyk, rovněž z Polska, zase předvedli v sezóně 2023 s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu ORLEN strmou křivku učení. Obě posádky mají na Řecké rally Acropolis v rámci kategorie WRC2 nakročeno ke špičkovému umístění.

Malé jubileum Prokopa

K desátému startu na řecké soutěži se chystá Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2), kterého bude navigovat Michal Ernst. Společně pojedou v podniku mistrovství světa potřiadvacáté, a ze 76 posádek na startu Akropolis rallye budou jedinými Čechy. Prokop má za sebou starty na třech letošních soutěžích – v Mexiku byl 11., na Sardinii 13. a na Safari bral bod za desáté místo v absolutním pořadí. Z devětatřiceti jezdců bodujících v hodnocení WRC2 je Prokop s32 body na dvanáctém místě.

„Letošní Akropolis by měla být tradičně tvrdá a hodně rozbitá. Je tady hodně mokro, tak uvidíme, zda se všechny zkoušky odjedou v plánované délce. Letošní ročník je takový cestovatelský a každý den se jede v jiné části ostrova, takže se hodně najezdíme. Každopádně se těšíme a budeme se snažit, abychom si to užili a přivezli dobrý výsledek,“ řekl Prokop.

Věděli jste, že…

Akropolis byla součástí již úvodní sezóny mistrovství světa v roce 1973, před sezónou 2021 ale měla osmiletou přestávku?

Akropolis je s relativně malou průměrnou rychlostí na klikatých a rozbitých šotolinových cestách při vysokých teplotách jednou z největších výzev, které WRC nabízí?

Podmínky jsou zrádné zejména při opakovaných průjezdech rychlostních zkoušek, kdy kameny a skalní podloží odkryté při prvním průjezdu zvyšují nebezpečí proražení pneumatiky a poškození zavěšení?

Během páteční etapy bez servisní přestávky bude mít i ten nejmenší technický problém s největší pravděpodobností vážné následky?

Program Akropolis rallye

Čtvrtek – 7. září – 18.05 RZ1 (1,48 km).

Pátek – 8. září – 7.23 RZ2 (18,10 km), 8.26 RZ3 (16,43 km), 11.19 RZ4 (18,10 km), 14.12 RZ5 (21,03 km), 15.45 RZ6 (28,32 km). Celkem 101,98 kilometrů.

Sobota – 9. září – 6.08 RZ7 (24,25 km), 7.41 RZ8 (28,49 km), 10.05 RZ9 (18,02 km), 13.08 RZ10 (24,25 km), 14.41 RZ11 (28,49 km), 17.05 RZ12 (18,02 km). Celkem 141,52 kilometrů.

Neděle – 10. září – 7.52 RZ13 (23,37 km), 9.05 RZ14 (19,77 km), 12.15 RZ15 (19,77 km). Celkem 62,91 kilometrů.

Průběžné pořadí MS (po 9 ze 13 rallye):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 170 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 145; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 134; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 104; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 98; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 87; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 58; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 46; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 34; 10. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 28; 11. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 25; 12. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 17; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 16; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 12; 16. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 17. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 19. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 20. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 5; 21. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 4; 22. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 24. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 25. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 378; bodů; 2. Hyundai 311; 3. Ford 205.

Vyhrané RZ: Rovanperä 56; Ogier 31; Neuville 26; Tänak 21; Evans 13, Lappi 13, Katsuta 8, Sordó 5, Breen 4, Loubet 1.

Vedení v soutěži: Ogier 58, Rovanperä 38, Evans 26, Neuville 19; Tänak 14, Lappi 13, Breen 9, Sordó 1, Loubet 1.

WRC2: 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 82 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 77; 3. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 71; 4. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 64; 5. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 62; 6. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) 59; 6. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 55; … 12. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 32; 14. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20.