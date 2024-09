Akropolis rallye po 1. dnu: Vede Tänak, toyoty v problémech

První den soutěže byl doslova pohromou pro tovární tým Toyota. Hned na první zkoušce soutěže měnil Elfyn Evans kolo a následně mu přestalo fungovat turbodmychadlo. Japonec Katsuta Takamoto Katsuta urazil kolo a Sébastienu Ogierovi se poroučelo turbo v době, kdy vedl celou soutěž.

Začalo se divoce

Soutěž má letos centrum v Lamii ležící asi 200 kilometrů severozápadně od hlavního města Atén. V pátek se jely tři rychlostní zkoušky dvakrát. Rozděloval je polední servis a celkem čekalo na účastníky soutěže 135 měřených kilometrů.

Sotva vyrazily první vozy na trať úvodní rychlostní zkoušky, začaly se dít věci. Elfyn Evans ztrácel už na úvodních mezičasech a nakonec musel na erzetě zastavit a měnit kolo. Velšan byl z defektu frustrovaný, protože měl pocit, že se mu měl vyhnout: „To bylo opravdu hloupé. Znali jsme to místo, ale zjevně jsme ho nezvládli,“ říkal jezdec. Navíc musel na přejezdu mezi zkouškami zastavit, protože vůz nedával plný výkon. „Nejsme si jisti, co to je,“ řekl¨reportérovi serveru Dirtfish.com. Když se mu zdálo, že jeho problémy souvisely s rozbitým turbodmychadlem, Evans uvedl: „Něco takového to bude, ale nevíme, co je příčinou. V určitém okamžiku jsem jel na tři válce,“ vysvětloval jezdec. Šéf tovární stáje Jari-Matti Latvala později potvrdil, že Evans měl opravdu potíže s turbodmychadlem.

Na třetí zkoušce urazil Takamoto Katsuta pravé zadní kolo ve chvíli, kdy byl druhý jen o 0,2 sekundy za vedoucím jezdcem. Je to počtvrté, co Katsuta v této sezoně havaroval ze slibné pozice, když totéž dokázal ve Švédsku, Portugalsku a Finsku. Katsuta a Evans se nyní soustředí na neděli, kdy podle nového systému mohou vybojovat body a eliminovat ztráty japonského značky v Poháru konstruktérů, kde aktuálně ztrácí na vedoucí Hyundai dvacet bodů.

Akropolis rallye před startem: Neuville chce udržet první místo Michal Štěpanovský Rallye

Druhé místo se v pátek ukázalo jako prokleté. Francouz Adrien Fourmaux (Ford) uvízl v množství prachu, které za sebou nechával Evans. „Hned ráno jsme přišli o hybridní pohon. Čekám, že organizátoři udělají něco s naším časem, který jsme nechali za Elfynem, když jsme polykali jeho prach,“ líčil své dojmy francouzský pilot. Nakonec se nedočkal, protože na čtvrté zkoušce trefil pravým předním kolem kámen na krajnici. Náraz vymrštil jeho pumu do vzduchu. Fourmaux ještě pokračoval pár set metrů, ale nakonec s nepojízdným vozem zastavil.

Do třetice všeho zlého

Po čtyřech zkouškách vedl Ogier o 11,7 sekundy, ale jeho převaha se začala hroutit po posledním mezičase RZ5. Na posledních třech kilometrech ztratil Francouz deset sekund a propadl se na druhé místo. Na přejezdu k RZ6 se pokoušeli se spolujezdcem závadu opravit, ale marně. Vůz ztratil výkon a na šesté zkoušce „nechal“ Ogier 2:22,8 minuty.

„Vypadá to, že Seb ztratil plnicí tlak z turbodmychadla,“ řekl Tom Fowler, technický ředitel Toyoty a dodal: „Elfynovo auto mělo stejné příznaky. U Elfyna víme, co je hlavní příčinou a u Séba předpokládáme, že je to něco podobného. Je to obrovské zklamání, protože po Finsku je to jednoznačně další rallye, kde jsme měli ve voze opravdu silný výkon a ve Finsku toho nevyužili. V tuto chvíli je to zklamání, ale Séb odvedl úžasnou práci a ztratil mnohem méně, než jsme čekali.“

Rallye Akropolis 2024 • FIA World Rally Championship

Tänak vyhrál v pátek jednu rychlostní zkoušku a dopoledne se potýkal s vyvážením vozu. Aktuálně má k dobru 21,8 sekundy na Sordá a 45,8 na Neuvilla, který je jeho soupeřem v boji o titul mistra světa. „Musíme být velmi vděční za bezproblémový den. Je to neuvěřitelně obtížné s teplotou a drsností. Ještě zdaleka není konec a všichni víme, co přijde. Čeká nás ještě tvrdá práce,“ prohlásil Tänak.

Neuville měl dopoledne problémy dvojího druhu. Jednak jako lídr šampionátu vyrážel na trať jako první a čistil tak soupeřům trať. Navíc měl dopoledne jeho vůz problémy kolísajícím výkonem motoru. „Moc děkuji týmu za práci v servisu. Auto fungovalo, ale zase bylo příliš neotáčivé. Odpoledne jsme bojovali s vyvážením vozu a trochu nás trápily brzdy. Jako první posádka na trati máme za sebou těžký den a zkusili jsme všechno, co jsme mohli,“ hodnotil den Neuville.

Odejde Hyundai z rallye?

Zákulisím Akropolis rallye proběhla informace, že Hyundai potvrdí v nadcházejících týdnech svůj zájem vstoupit do mistrovství světa sportovních vozů (FIA WEC) a příští rok by byl v rallyeovém šampionátu jeho poslední jako tovární stáje. Napovídá tomu skutečnost, že Thierry Neuville podepsal kontrakt s týmem pouze do konce sezony 2025.

DirtFish požádal prezidenta Hyundai Motorsport Cyrila Abiteboula o vyjádření. „Celá budoucnost je každopádně otevřená. Takže ano, podívejme se, jak se sport obecně vyvíjí. A doufejme, že pokud se všichni společně zlepšíme, pak je možné všechno,“ prohlásil Abiteboul. Francouzský manažer připustil, že Hyundai by mohl od sezony 2026 nasazovat své vozy prostřednictvím soukromé stáje.

Akropolis rallye (po RZ6 z RZ15):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 1:40:16,9; 2. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +21,8; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +45,2; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2:26,4; 5. Virves, Lesk (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:10,9; 6. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:12,4; 7. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) +4:08,4; 8. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +4:09,0; 9. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +4:19,7; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +4:22,5; 11. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:26,8; 12. McErlean, Fulton (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) +4:31,2; 13. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +5:44,4; 14. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:25,4; 15. Kremer, Kremerová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +8:25,6; 16. Panagiotis, Bakloris (Řec./Škoda Fabia RS Rally2) +8:48,5; 17. Maior, Maiorová (Rum./Ford Fiesta Rally3) +9:06,1; 18. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally3) +9:21,6; 19. Türkkan, Erdener (Tur./Ford Fiesta Rally3) +9:42,8; 20. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +9:55,5; … 34. Greensmith, Andersson (ˇBrit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +,9; 54. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +29:52,8; 55. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +39:45,7.

Výsledy jsou neoficiální.

Zbývající program Akropolis rallye

Sobota 7. 9. – 7.16 RZ7 (28,67 km), 9.37 RZ8 (20,95 km), 12.05 RZ9 (25,87), 14.46 RZ10 (12,90 km), 16.05 RZ11 (25,87 km), 20.05 RZ12 (1,97 km). Etapa celkem 116,23 km.

Neděle 8. 9. – 7.59 RZ13 (17,47 km), 9.05 RZ14 (18,29 km), 12.15 RZ15 (18,29 km) – Power Stage. Etapa celkem 54,05 km.