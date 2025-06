Rallye Hustopeče startuje: Vedení v mistrovství hájí Kopecký

Kopecký se do vedení v mistrovství České republiky dostal po květnovém triumfu na Rallye Český Krumlov. „Vyhráli jsme s poměrně slušným náskokem, takže jsme snad všem, kteří o nás pochybovali, dokázali, že ještě nepatříme do starého železa," usmíval se třiačtyřicetiletý jezdec v cíli. Loni skončil v Hustopečích jezdec vozu Škoda Fabia RS Rally2 druhý, byl o 2,7 sekundy pomalejší než vítězný Adam Březík. „Hustopeče mám hodně rád, z devadesáti procent tam panuje stabilní počasí, líbí se mi i spousta šotolinových úseků,“ uvedl Březík, jemuž se letos příliš nedaří. V průběžném pořadí mistrovství republiky je až desátý.

Šampion obětoval Polsko

Na startu bude i úřadující šampion Dominik Stříteský, který se letos plánuje věnovat zejména startům v mistrovství Evropy. Po účasti v Českém Krumlově, kde skončil čtvrtý, nechybí ani v Hustopečích. Start na jihu Moravy upřednostnil před účastí na Polské rallye, která je součástí seriálu ME.

„Je tady hodně šotoliny. V minulosti to nebyl úplně můj závod, ale loni jsme tu vybojovali třetí místo, tak uvidíme, co se povede letos. Hustopeče mi zatím k srdci nepřirostly, ale zlepšuje se to. Soutěž je dobře zorganizovaná, celá se odjede za čtyřiadvacet hodin, takže po celou dobu zůstáváme v tempu. Střídání povrchů i charakteru rychlostek a poměrně vysoký podíl šotoliny jsou podmínky, na kterých cítím ještě nevyužitý potenciál,” popsal ještě před testy dojmy a povahu soutěže Stříteský poté, co se minulý rok umístil na bronzové příčce.

Další příležitostí, jak prodloužit unikátní šňůru šestnácti dojetých soutěží za volantem GR Yarisu Rally2, budou mít reprezentanti lokálního týmu Toyota Gazoo Racing Czech. „Hustopeče řadím spolu s domácí Bohemkou k nejoblíbenějším soutěžím. Vždy se těším na u nás nepříliš tradiční šotolinové úseky a letos o to více, protože jsem v Hustopečích startoval naposledy před třemi lety. V roce 2019 jsem zde navíc vyhrál svůj dosud jediný závod MČR, takže jsem odhodlaný pokusit se v Hustopečích potvrdit naši rychlost z úvodu sezóny a ze všech sil zabojovat o celkové vítězství,“ doplnil Filip Mareš.

Hustopeče nabízí všechno

Pořadatelé připravili ke kulatinám neobvyklých 200 kilometrů rychlostních zkoušek. To dohromady s tradičně panujícími vedry a členitou tratí, kdy se střídají uklouzané asfaltové úseky se šotolinou mezi vinohrady, zvedlo už tak náročnou soutěž o třídu výš. „Bude to přesně ta správná rallye. Každá zatáčka klouže jinak, někde je prach, někde můžeme jet zatáčky půlkou auta mimo cestu. Střídají se tady různé druhy asfaltu, které mají každý jinou přilnavost. A tradičně jedeme i v noci. Na ostatních závodech už tak rozdílné podmínky nejsou. Tohle je rallye, kde se musí stále improvizovat a dopředu na to být co nejvíce připraveni,“ říká pětinásobný vítěz Hustopečí - Václav Pech jun.

Šestý jezdec průběžého pořadí v domácím šampionátu Filip Kohn měl po Rallye Český Krumlov v plánu ještě start na světové Rally Italia Sardegna, ten mu ale překazily zdravotní potíže. Za volant Fabie RS Rally2 se znovu posadil na oficiálním testu ve Šitbořicích. „Test jsme využili především pro přípravu základního nastavení, ale neměli jsme moc možností. Potřebovali bychom na to více různých zatáček a povrchů. Základní setup i tak máme, i když o tom musíme ještě přemýšlet,“ uvedl po testu Filip Kohn.

Na Rally Hustopeče startoval Filip Kohn pouze jednou ve slabší třídě RC3, a to v roce 2022. V nejsilnější kategorii Rally2 ho čeká, stejně jako v ostatních domácích soutěžích, premiéra. „Hustopeče se nám líbí, mám rád šotolinu a tahle soutěž má navíc naprosto specifický charakter. Po třech letech si toho moc nepamatuju, což bude proti konkurenci nevýhoda, ale s tím do toho jdeme. Šotolinové úseky budou podle mého názoru klíčové,“ doplnil příbramský jezdec.

Program Rallye Hustopeče

Pátek 20. června - 17.00 RZ1 (16,37 km), 17.33 RZ2 (13,91 km), 18.26 RZ3 (15,50 km), 20.24 RZ4 (16,37km), 20.57 RZ5 (13,91 km), 21.50 RZ6 (15,50 km). Etapa celkem 91,56 km.

Sobota 21. června - 9.45 RZ7 (19,12 km), 10.14 RZ8 (14,19 km), 10.45 RZ9 (7,27 km), 11.26 RZ10 (13,64 km), 13.28 RZ11 (19,12 km), 13.57 RZ12 (14,19 km), 14.28 (RZ13 (7,27 km), 15.09 RZ14 (13,64 km). Etapa celkem 108,44 km.

Průběžné pořadí (po 2 ze 6 soutěžích):

Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 97 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 92; 3. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 87; 4. Cais (Hyundai i20N Rally2) 81; 5. Kundlák (Slov./Škoda Fabia R5) 52; 6. Kohn (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 38; 7. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 33; 8. Pech (Citroën C3 Rally2) 31; 9. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 27; 10. Březík (Škoda Fabia RS Rally2) 22; 11. Jirásek (Škoda Fabia R5) 20; 12. Novotný (Škoda Fabia R5) 18; 13. Trněný (Škoda Fabia RS Rally2) 9; 14. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 9; 15. Kopáček (Ford Fiesta Rally2) 5; 16. Trojan (Škoda Fabia R5) 5; 17. Soldár (Škoda Fabia R5) 2.

Zdroj: Autorský text