Akropolis rallye před startem: Neuville chce udržet první místo

Před rokem soutěž ovládl úřadující šampion Kalle Rovanperä (Toyota) z Finska, jenž ale bude na startu chybět. Stejně jako Ogier absolvuje pouze vybrané rallye. Český motorsport měl původně zastupovat Martin Prokop (Škoda), účast ale na poslední chvíli zrušil.

Kudy vedou cesty?

Rallye Akropolis je známá svými kamenitými horskými silnicemi a drsnými podmínkami, které představují tvrdý test pro auta, pneumatiky a posádky. Do kalendáře se vrátila v roce 2021. Stejně jako v předchozích letech se servisní park nachází v Lamii, asi 200 kilometrů severozápadně od hlavního města Atén. Ve změně trasy pro letošní rok odstartuje soutěž z Lamie v pátek ráno dvěma okruhy tří rychlostních zkoušek v okolních horách, oddělených poledním servisem.

Sobota je maratonským dnem, který odveze posádky na 16 hodin z Lamie až do Loutraki v Korintském zálivu. Po pěti šotolinových rychlostních zkouškách, z nichž se pouze jedna se opakuje. Následuje supererzeta na trase zpět do Lamie. „Letošní ročník uzavírají v neděli tři rychlostní zkoušky, přičemž druhý průjezd Eleftherohori slouží jako závěrečná Power Stage. Tady získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. rally. Celkem je na programu patnáct rychlostních zkoušek v celkové délce 305,30 kilometrů.

Nevyhrává, ale boduje

Lídr šampionátu Neuville vyhrál v Monte Carlu úvodní podnik sezony. Od té doby již nezvítězil, ale bodoval v každé letošní soutěži. „Jsme stále v čele šampionátu, takže je důležité získat co nejvíce bodů, aniž bychom v průběhu víkendu příliš tlačili a riskovali,“ řekl Neuville, který Akropolis ovládl před dvěma lety. „Máme dobré auto a v Řecku se nám většinou daří, takže doufám, že se to potvrdí i letos," přál si šestatřicetiletý jezdec.

Z pohledu na tabulku šampionátu je nyní největším soupeřem Neuvillea čtyřicetiletý Ogier, který letos startuje jen ve vybraných rallye. Ovšem šest startů proměnil ve tři výhry a stejný počet druhých míst. V Řecku nebude chybět. Osminásobný šampion však Akropolis vyhrál jen jednou, v roce 2011. Loni musel odstoupit v závěru druhé etapy z prvního místa poté, co ulomil kolo. „Vedli jsme, ale pak jsme měli v drsných podmínkách docela smůlu. Je to rallye, kdy potřebujete i trochu štěstí na své straně, abyste se vyhnuli problémům," podotkl Ogier. "Akropolis je legendární rallye, kterou jsem vyhrál už před řadou let. Pak v kalendáři dlouho nebyla, takže by bylo fajn zde opět uspět,“ dodal zkušený francouzský pilot.

Chtějí napravit finský finiš

Navzdory neštěstí ve Finsku, které přerušilo jeho silnou bodovou jízdu, je Elfyn Evans na čtvrtém místě 37 bodů za lídrem šampionátu. Loni skončil v Řecklu celkově druhý. Takamoto Katsuta doplňuje sestavu tří vozů a při svých dvou předchozích startech v Řecku skončil v první šestce.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Všichni v našem týmu jsou velmi motivovaní. Poslední den Finské rallye jsme zažili několik hořkých okamžiků, které jsme museli spolknout kvůli ztraceným bodům, i když jsme rallye vyhráli. Teď si potřebujeme udržet bojovného ducha. Spolehlivost je pro tento druh náročné akce důležitá a to je naše silná stránka. Pokud se dokážete vyhnout problémům, máme šanci na dobrý výsledek.“

Elfyn Evans: „Akropolis je událost, kde podmínky mohou být těžké, ale přesto je tempo vždy vysoké. Je to dlouhý týden s několika dlouhými dny, takže je tu prvek vytrvalosti s možností, že bude také velmi horko. Loni jsme v sobotu utrpěli nějaké škody, ale nějak to zvládli a skončili na stupních vítězů. Poslední rallye nám po slušném začátku zjevně nevyšla podle plánu, ale naše pozice v Řecku bude pravděpodobně nejlepší, jakou jsme na šotolině za celý rok měli. Takže se musíme snažit a využít toho co nejvíce.“

Takamoto Katsuta: „Řecko je jedna z nejobtížnějších rallye vzhledem k tomu, jak drsné a kluzké mohou být rychlostní zkoušky. Jako řidič musíte být samozřejmě oddaní jako obvykle, ale zároveň musíte řídit auto a pracovat s pneumatikami. Je to jiný druh výzvy než poslední tři soutěže, takže to vyžaduje změnu myšlení, ale minulý týden jsem měl dobrý test. Pokusím se vyvarovat problémů a chyb a doufejme, že na konci budeme mít dobrý výsledek.“

Lídr bude chybět

Při příjezdu do Řecka je sedmadvacetiletý Fin Lauri Joona na čtvrtém místě kategorie WRC2. Poprvé zde bude vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu TGS Worldwide sdílet se spolujezdcem Villem Mannisenmäkim. Jeho příjmení slibuje mnohé: Villeho otec Risto Mannisenmäki navigoval Tommiho Mäkinena k zisku titulu mistra světa v letech 1998 a 1999. Řecká rallye Akropolis je pro Lauriho Joona již sedmou letošní soutěží v rámci WRC2. Podle předpisů je to poslední podnik v jeho první kompletní sezoně kategorie WRC2, kde může bodovat. Jeho cílem je umístit se na předních příčkách a upevnit si tak čtvrtou pozici v celkovém hodnocení kategorie WRC2 a druhou příčku v kategorii WRC2 Challenger.

Gus Greensmith a Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) z týmu Toksport WRT slavili v rámci kategorie WRC2 vítězství na Safari Rally v Keni. Od té doby však tuto britsko-švédskou dvojici opustilo štěstí. „Doufám, že se k nám úspěch na Akropolis vrátí,“ vyslovuje své přání Greensmith. Mezi posádkami jedoucími s vozy Škoda se o jedno z předních umístění v kategorii WRC2 budou ucházet také Estonci Robert Virves - Aleks Leks (RaceSeven) a Pierre-Louis Loubet - Loris Pascaud z Francie (Toksport WRT). Na body do hodnocení kategorie WRC2 Challenger cílí posádka Joshua McErlean a James Fulton (Toksport WRT) podporovaná týmem Motorsport Ireland.

Na startovní listině bude chybět jeden prominentní jezdec značky Škoda: Oliver Solberg. Dvaadvacetiletý Švéd nedávno vyhrál s britským spolujezdcem Elliottem Edmondsonem Finskou rallye a aktuálně vede celkové pořadí kategorie WRC2. Ale poté, co si připsal mistrovské body již na šesti soutěžích, se Solberg rozhodl Akropolis vynechat. Bude tak jen zpovzdálí sledovat, jak se jeho dva hlavní soupeři o titul, Sami Pajari z Finska (Toyota) a Francouz Yohan Rossel (Citroën), budou snažit svoji ztrátu na vedoucí pozici snížit. Solberg přitom bude spoléhat na kolegy ze stáje Škoda, že jeho pronásledovatele připraví o body.

Program Akropolis rallye

Pátek 6. 9. – 6.58 RZ1 (22,47 km), 8.09 RZ2 (21,67 km), 10.17 RZ3 (23,37 km), 13.29 RZ4 (22,47 km), 14.40 RZ5 (21,67), 16.48 RZ6 (23,37 km). Etapa celkem 135,02 km.

Sobota 7. 9. – 7.16 RZ7 (28,67 km), 9.37 RZ8 (20,95 km), 12.05 RZ9 (25,87), 14.46 RZ10 (12,90 km), 16.05 RZ11 (25,87 km), 20.05 RZ12 (1,97 km). Etapa celkem 116,23 km.

Neděle 8. 9. – 7.59 RZ13 (17,47 km), 9.05 RZ14 (18,29 km), 12.15 RZ15 (18,29 km) – Power Stage. Etapa celkem 54,05 km.

Průběžné pořadí (po 9 ze °13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 168 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 141; 3. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1 Hybrid) 137; 4. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 132; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) 119; 6. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 86; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 76; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 33; 9. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Hyundai i20 Rally1 Hybrid) 29; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 27; 10. 23; 11. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 26; 12. Munster (Bel./Ford Puma Rally1 Hybrid) 23; 13. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 22; 14. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1 Hybrid) 22; 15. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 12; 16. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 17. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 18. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 20. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 21. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 5; 22. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 23. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 24. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 25. López (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 26. McErlean (Irl./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 27. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 2; 28. 27. Prokop (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Hyundai 395 bodů; 2. Toyota 375; 3. Ford 207.

Vedení v soutěži: Rovanperä 57, Ogier 27, Neuville 25, Evans 12, Lappi 12, Mikkelsen 7; Katsuta 6, Tänak 6.

Vítězové RZ: Rovanperä 46, Neuville 39, Ogier 26, Tänak 20, Evans 13, Katsuta 9, Fourmaux 5, Lappi 5, Sordó 3, Mikkelsen 3, Sesks 2, Linnamäe 1, Pajari 1.