Alfa Romeo chystá na příští rok sporťák se spalovacím motorem. A nemusí být poslední

Automobilka Alfa Romeo se sice chystá přejít od roku 2027 na čistě elektrická pohonná ústrojí, ještě předtím nám ale nabídne svezení ve sporťáku se spalovacím motorem, jak potvrdil samotný Jean-Philippe Imparato, výkonný ředitel značky.

„Alfa je sportovní. A něco sportovního uvidíte v první polovině roku 2023,“ uvedl Imparato v rozhovoru pro britské kolegy z Auto Express. Navíc dodal, že tato sportovní novinka nemusí být jediným nadcházejícím modelem se spalovacím modelem.

„Mám dva scénáře: buď plně elektrický, nebo plně spalovací. Mohu vám říci, že tohle bude velmi vzrušující, velmi drahý a velmi výběrový vůz. Pravděpodobně budeme mít v příštích dvou letech několik překvapivých, zajímavých návrhů, které nebudou vždy plně elektrické,“ citují britští kolegové šéfa italské značky.

Video se připravuje ...

Imparato v rozhovoru dále naznačil, že design vozu by mohl být inspirován minulostí značky, která je plná ikonických strojů s nádhernými tvary. Britští kolegové pak dodávají, že by vůz mohl dostat karbonovou karoserii s motorem umístěným uprostřed. Velmi často se přitom hovoří o stroji inspirovaném modely Montreal nebo 33 Stradale.

Pod kapotou by se podle nejčastějších spekulací mohl zabydlet vylepšený 2,9litrový twin-turbo přeplňovaný motor V6. Ostatně před časem se objevily zvěsti, že Alfa Romeo chystá rozlučku se spalovacími motory v podobě supersportu, které dostane motor převzatý z Giulie GTA/GTAm, nabízející v nejostřejší verzi výkon až 397 kW. Nakonec by to ale mohlo být i víc.

V první polovině příštího roku se tak rozhodně máme na co těšit, tím však Alfa nekončí. Imparato totiž v rozhovoru potvrdil, že se Alfa Romeo chystá v budoucnu nabídnout více speciálních modelů v omezených sériích. Žádná speciální série GTA se však v blízké době nechystá.

„Musíme být transparentní a důslední, dovolte mi říct, že nebude žádná nová speciální edice GTA. Prodali jsme 500 vozů a závazek toho druhu budeme respektovat. Nebudeme zákazníky každý rok oblbovat novou speciální edicí GTA, to dělat nebudeme,“ uvedl Imparato.