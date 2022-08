Alfa Romeo odmítá přizpůsobit design trendu elektrických vozidel

S pozvolným přechodem na elektromobilitu se chce Alfa Romeo zaměřit na zachování DNA, které buduje několik desítek let.

Milovníci designu Alfy Romeo, radujte se. Automobilka hodlá zachovat tradiční vzhled svých vozů i při přechodu na elektromobilitu. Prohlásil to Alejandro Mesonero-Romanos, vedoucí designu Alfy Romeo.

Mesonero-Romanos je španělský automobilový designér, jehož kariéra začala u automobilky Renault a následně byla primárně spojena s vozy značky Seat a Cupra. Navrhl dvě poslední generace modelu Leon, Ibizu, Atecu, Tarraco nebo Aronu. Na poli Cupry se zasloužil o veškeré modely, které známe - Born, Formentor a Tavascan.

Po velké stopě zanechané ve španělských automobilkách Alejandro Mesonero-Romanos v roce 2021 přestoupil do skupiny Stellantis, kde se zaměří na elektrizaci a modernizaci značky Alfa Romeo.

“Elektrifikace mění způsob, jakým vůz funguje, ale charakter, styl a hodnoty zůstanou. Vypadat kvůli tomu elektricky z mého pohledu nedává smysl,” odpověděl na otázku, jak se elektrifikace dotkne budoucího designu značky.

“Nechceme si říkat: ‘Dobře, je to elektrické auto, pojďme to udělat tak, aby vypadalo jinak’. Takto to fungovalo například u BMW (i3), protože chtěli designem vozu naznačit, že je jiné, elektrické. Ukázat, že se liší od všeho ostatního a být vnímán jako technologická společnost”.

“V dnešní době všichni přestupují nebo přestoupí na elektromobilitu, takže není třeba říkat: ‘Hej, ahoj, jezdím na elektriku, podívej se na mě!’ Jediné, co se mění, je zdroj energie, ale hodnoty vozu se nemění. Pro mě je důležité, že je to Alfa Romeo, ať už je elektrická, nebo ne.”

Mesonero-Romanos tak tímto rozhovorem naznačuje, že v době, kdy do elektromobility vkročila v podstatě každá velká automobilka a už není takovým tabu, není nutné tvořit design, který na druh pohonu upozorní.

Uvědomuje si však, že i přes zachování stylu se musí jako designér u elektromobilu dívat na věci, na které se dříve dívat nemusel. “Proporce se mění a to mění architekturu vozu. Delší rozvory, kratší převisy, velké baterie, nižší těžiště. Už nejde o to, jaký objem auto má, teď mluvíme hlavně o dojezdu. Je to jiný styl a proto se musíme dívat na spoustu věcí, na které jsme se předtím nedívali,” dodal Mesonero-Romanos.

Prvním elektromobilem slavné italské automobilky má být v roce 2024 crossover umístěný pod nejnovějším SUV Tonale, který krom elektrického pohonu má nabídnout také spalovací motory.