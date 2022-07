Alfa Romeo prý chystá supersport s motorem z Giulie GTA. Jako rozlučku se spalováky

Naznačuje to alespoň Car Magazine, podle něhož by Alfa Romeo ještě mohla nabídnout sporťák s monokokem z uhlíkových vláken a motorem uprostřed. Vůz by měl být vlajkovou lodí značky a současně jakousi rozlučkou se spalovacími motory. A mluví se také o limitované produkci.

Podle Car Magazine by se novinka měla světu představit ve formě designového konceptu už příští rok, malosériová výroba se údajně rozběhne v roce 2025. Od stejného roku chce Alfa Romeo jinak prodávat už jen elektrická auta.

Zajímavě pak vypadá zmínka o motoru, o pohon by se totiž mohl postarat dvěma turbodmychadly přeplňovaný šestiválec o objemu 2,9 litru převzatý z Giulie GTA/GTAm. V nejostřejší verzi sedanu V6 dává 397 kW.

Objevují se však i spekulace o nějaké formě elektrické pomoci, které vyvolává údajné zapojení týmu Alfa Romeo Sauber F1 do projektu. Pohonné ústrojí by tak mohlo využít technologie inspirované hybridním systémem z formule 1. Inženýři týmu F1 by však samozřejmě mohli přispět i v mnoha dalších oblastech.

Video se připravuje ...

Co se designu týče, nemáme prý očekávat retro, přestože k jisté inspiraci v minulosti zřejmě při tvorbě vzhledu dojde. V této souvislosti se mluví zejména o modelech Montreal a 33 Stradale.

Snad nemusíme zdůrazňovat, že zprávy o možné supersportovní Alfě jsou zatím čirými spekulacemi, z automobilky dosud nikdo nic konkrétního nepotvrdil. Kolem této italské značky se navíc různé dohady objevují poměrně často. Tak uvidíme, třeba zrovna v tomto případě mají spekulace reálný základ.