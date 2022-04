Alfa Romeo Giulia dorazí v nové generaci. Vypadat by prý mohla takhle

Není divu, od uvedení současného provedení se toho mnoho změnilo: Alfa Romeo se například stala součástí koncernu Stellantis, automobilový průmysl stále více ovlivňuje elektromobilita a také opadá zájem o tradiční sedany. Proto tedy příští generace Giulie dorazí v naprosto odlišné podobě.

Důležitou změnou bude přechod na elektrický pohon, Giulia prý nebude k dispozici v žádném provedení, které by spoléhalo na spalovací motor. Přijede jen jako elektromobil. Značka Alfa Romeo chce být ostatně kompletně elektrická už v roce 2027. Nová Giulia by se měla objevit na konci roku 2024, v roce následujícím by mohla zamířit do prodeje.

O technice a parametrech se samozřejmě zatím spekuluje, očekává se například výkon od 170 do 245 koní, dojezd až 700 km a pohon zadních, případně všech kol.

Další významnou proměnou by mohl projít design. Podle španělského webu motor.es by nová Giulia nemusela být klasickým sedanem, ale módním crossoverem na vyšším podvozku a s karoserií připomínající liftback nebo "čtyřdveřové kupé". Server dokonce přichází s vlastní vizí, jak by příští Giulia mohla vypadat.

Ta kromě neobvyklé stavby nabízí také úzké přední světlomety a pro značku charakteristickou masku chladiče. Tak co říkáte, líbilo by se vám, kdyby elektrická Alfa Romeo Giulia vyhlížela takto?

Na skutečnou podobu si ještě budeme muset minimálně pár let počkat.