Alfy Romeo se zbaví charakteristického detailu. Kvůli bezpečnosti

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Drtivá většina aut na světě má přední registrační značku uprostřed. Z masověji vyráběných aut to dnes mají jinak jen vozy Alfa Romeo. Ty mají už mnoho let značku na straně, a to proto, aby mohlo tzv. scudetto – trojúhelníkový „štít“ s mřížkou a logem – být větší a protáhlý až dolů do nárazníku. K nespokojenosti některých fanoušků to změnil model Milano, záhy přejmenovaný na Junior, a vypadá to, že nebude poslední.

Stejně umístěnou značku mají dostat električtí nástupci modelů Giulia a Stelvio i další budoucí modely, alespoň podle slov šéfdesignéra Alejandra Mesonera-Romanose. „Nemůžeme už dávat značku na stranu kvůli homologačním předpisům ohledně bezpečnosti chodců,“ cituje šéfdesignéra britský magazín Autocar.

Změna souvisí s novými bezpečnostními předpisy v Evropské unii, označovanými jako GSR2 (General Safety Regulation 2). Ty vstoupí pro všechna nově registrovaná auta v platnost letos v červenci a jejich součástí je mimo jiné i kontroverzní ISA, inteligentní asistent rychlosti.

„Někteří zatvrzelí alfisti, kteří si myslí, že alfa není alfou, pokud nemá značku na straně, nebudou nadšení, ale v historii existuje spousta krásných alf se značkou uprostřed. Sám mám alfettu a giulii z roku 1968, které mají značku vpředu a jsou nádherné,“ řekl Mesonero-Romanos. „Navíc nám to dovolí symetrii, takže jsem rád – patřím k těm, kteří mají rádi značku uprostřed,“ dodal.

Video se připravuje ...

Příští generace stelvia má dorazit příští rok a giulia má následovat o rok později. Oba modely budou stát na platformě STLA Large a podle původních plánů měly být pouze elektrické, z nového Dodge Charger však víme, že tuto platformu je možné použít i pro zástavbu třílitrového řadového šestiválce Hurricane. Spolu s odklonem řady značek od překotného přechodu k elektromobilům nelze vyloučit, že i Alfa Romeo přehodnotí svůj plán stát se ryze elektrickou značkou.

Podle Mesonera-Romanose už byl design obou těchto aut finalizován a „jsou fantastická. Giulia je tím, co od ní lidi očekávají po stránce sportovnosti.“ Naznačil i něco o „super cool kupé“, ale nic dalšího, zda třeba půjde o novou karosářskou variantu, neprozradil.

Řekl nicméně, že mají „čerstvou interpretaci“ scudetta, které nebude mřížkou a logo bude velké. „Příští generace bude mít zaslepené logo, protože to budou elektrická auta, takže funkce scudetta nemůže být taková, jaká byla, když poprvé přišlo,“ rozvedl Mesonero-Romanos. Jak bude vypadat výsledek, se dozvíme za několik měsíců.