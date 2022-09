Alpina se má více zaměřit na luxus. Vyplní mezeru mezi BMW a Rolls-Royce

Začátkem roku jsme si nebyli jistí, co máme očekávat od začlenění značky Alpina do skupiny BMW. Nyní začínají na povrch vyplouvat první náznaky, podle nichž se Alpina zaměří především na luxus.

Skupina BMW začátkem letošního roku koupila malého výrobce z Buchloe u Mnichova, který za základ svých vozů používal právě modely BMW. Řeč je samozřejmě o značce Alpina. Fanoušci pak přirozeně přemýšleli, co s Alpinou bude dál. V březnu jsme neměli moc informací o tom, co bychom mohli čekat, ale nějaké se pomalu začínají objevovat.

Aktuální situace je taková, že spolupráce Alpiny a BMW probíhá dle dříve uzavřené dohody, která je platná až do roku 2025. Do té doby se v podstatě nic zásadního nezmění. Co přijde od roku 2026, naznačil rozhovor australského magazínu CarSales s viceprezidentem BMW a šéfem divize luxusních vozů skupiny.

Christian Tschurtschenthaler v rozhovoru řekl: „Existuje prostor mezi vrcholem BMW s cenami 200.000 až 220.000 eur (cca 4,9 až 5,4 milionů korun) a základem Rolls-Royce, který začíná na ceně kolem 350.000 eur (cca 8,6 milionů korun).“ Alpina by tedy měla vyplnit cenovou mezeru mezi těmito značkami. Za tímto účelem se modely značky z Buchloe více zaměří na svou luxusní stránku.

Na druhou stranu sportovní stránka modelů značky má být zachována na stávající úrovni. Divize BMW M se přirozeně chce vyhnout tomu, aby jí někdo z vlastní stáje konkuroval. Budoucí Alpiny tedy nebudou nějak výrazně rychlejší nebo výkonnější, jen luxusnější. Menší a levnější modely Alpina budou prodávány do 2025 a jejich následná existence je nejistá. Vzhledem k pravděpodobné změně zaměření značky bychom však nesázeli moc na to, že přežijí.

Tschurtschenthaler dokonce položil otázku: „Dává smysl, aby někdo zaplatil těch 250.000 nebo 300.000 euro (cca 6,1/7,4 milionů korun) za Alpinu a pak vedle něj na světlech zastavila B3?“ Zvláštní ale je, že některé zdroje hovoří o tom, že by se nová generace BMW řady 7 verze od Alpiny neměla dočkat. Přitom právě ta by s ohledem na změnu zaměření značky dávala největší smysl. Nechme se tedy překvapit, co po roce 2025 přijde.