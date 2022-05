AM Van od AMC, který sliboval turbomotor a pohon všech kol, míří do aukce

Do aukce míří unikátní koncept AM Van od AMC ze 70. let. Sliboval kombinovat kompaktní rozměry s prostorným interiérem, turbomotorem a pohonem všech kol.

Koncern General Motors v 50. letech 20. století, s lehkým přesahem do předchozího i následujícího desetiletí, pořádal putovní show Motorama, jejímž prostřednictvím veřejnosti představoval fantaskní vize budoucnosti. O poznání střízlivější akcí byl Concept 80 pořádaný automobilkou AMC, kterého se mohli návštěvníci, především zástupci tisku, účastnit pouze na pozvání. Nepředstavoval ani tak vizi velkolepé budoucnosti, jako představu AMC o 80. letech ovlivněných energetickou krizí. Pro show Concept 80 proto vznikly především koncepty malých a úsporných vozů, které se přesto snažily být pokrokové.

Když automobilka pořádala mezi návštěvníky anketu, který z konceptů se jim zamlouvá nejvíce, zhruba 31 % z nich hlasovalo pro studii AM Van. To jej s rozdílem 7 % oproti druhému v pořadí učinilo nejoblíbenějším vozem prezentovaným v rámci Concept 80. Jednoprostorová dvoudveřová karoserie malé dodávky z roku 1977 měla skutečně něco do sebe. Červený lak byl doplněn celou řadou chromovaných prvků, a to včetně předního nárazníku a na bok vyvedených koncovek výfuku. Pozornost poutaly také vytažené lemy blatníků, ve kterých byla efektní kola s designem ve stylu turbíny a pneumatikami BF Goodrich.

Přístup do zavazadlového prostoru byl řešen proti sobě otevíranými dveřmi, přičemž pro oblast bočních zadních oken automobilka navrhla dvě řešení. Jedno bylo klasické, se zatmavenými skly, které bylo použito na konceptu, zatímco ve druhém případě byly místo oken pouze kulaté průzory doplněné barevnou grafikou. Verze s klasickými okny měla jednodušší grafické ozdoby, jmenovitě světlý proužek obíhající celou karoserii a nápisy AM VAN a TURBO na boku, které na přídi doplňoval nápis 4x4.

Pro AM Van si totiž AMC představovalo na svou dobu neobvyklý pohon, na který grafické prvky na karoserii upozorňují. O rozpohybování vozu se totiž měl starat turbodmychadlem přeplňovaný motor, jehož síla měla putovat na všechna čtyři kola. Ale slovo „měl“ používáme záměrně, neboť vůz na fotografiích není dokončený – nemá motor, interiér je pouze částečný a ani dveře nejsou funkční. Základem konstrukce konceptu je pouze dřevěný rám, na kterém je osazena sklolaminátová karoserie.

Po své výstavní kariéře strávil AM Van přes 35 let ve sbírce Joea Bortze, ze které byl propůjčován muzeím. V roce 2017 se objevil na eBay s cenovkou 72.000 dolarů (1,7 milionu korun) a nyní figuruje v nabídce aukční síně RM Sotheby’s. Máte-li o AM Van zájem, můžete se zúčastnit on-line aukce, která bude probíhat od 25. května do 1. června letošního roku.

Autor: Filip Melich