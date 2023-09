Potkají se hot dog, antický sloup a tramvaj T3… Tak by mohl začínat nějaký vtip, ovšem v parku Královka to o uplynulém víkendu byla realita. V jízdě z kopce na co nejvíce extravagantním vozidle se tam utkaly týmy Red Bull Kár.

Z harampádí, co člověk najde v kůlně, postavit káru a pustit se s ní z prudkého kopce – pro někoho nesmyslný hazard, pro jiného skvěle strávená sobota. Lidí s tím druhým názorem bylo přes dvacet tisíc lidí, kteří se sešli v pražském parku Královka, aby se podívali na letošní ročník Red Bull Kár.

Čtyři stovky metrů dlouhá trať byla plná překážek, které bylo třeba objet, či skokánků. Pro řadu týmů se ukázala příliš náročnou a jejich jízda skončila ještě před cílem ve slaměné bariéře. To však neznamenalo diskvalifikaci, stejně jako nejrychlejší čas neznamenal vítězství – porota bodovala také kreativitu a show, kterou účastníci předvedli.

Divákům se tak naskytl pohled na káry jako hot dog, pošťácké auto, zmíněná tramvaj T3 v červeno-krémové barvě, postel na kolečkách, pojízdný hrozen, krtikára, banánový tryskáč, legendární zelené mini pana Beana, neméně proslulý jamajský bob z filmu Kokosy na sněhu nebo řecké božstvo na antickém dórském sloupu, které svůj stroj pojmenovalo „Dórská střela“.

Video se připravuje ...

Božstvo také zvítězilo, a to právě díky bodovým maximům za kreativitu a show. „Rozhodně jsme nejeli pro výhru. Jsme tři kluci, co se přihlásili ze srandy a to, že to vyšlo, je jen bonus. Prostě jsme dělali, co nás baví,“ popsali vítězové, čerství maturanti Jan Brabec, Robin Řádek a Filip Hladík.

A co FleKára 2 moderátorů Evropy 2 Tomáše Zástěry a Jakuba „Koťáka“ Kotka? Třiatřicáté místo dává hodně prostoru pro zlepšení, přesto závodníci nejsou zklamáni.

„Trať závodu byla velice příjemná, naše kára nezklamala očekávání. Problém nastal až v poslední zatáčce, kdy kolega Kotek zavrávoral a z káry vylétl. I přes toto drobné zranění a těsnou kombinézu závod hodnotím jako úspěch týmu Evropy 2,“ nechal se po závodě slyšet Tomáš.

„Zpočátku jsem se nejvíce bál toho, že naši káru řídí důchodce,“ oplácí Koťák. „Ovšem skvělá divácká kulisa udržela naši káru na trati!“ dodává.

Kdy se Red Bull Káry znova podívají do Prahy, těžko předvídat. Naposledy tu byly před 20 lety, každoročně cestují různě po světě. Nezbývá nám než doufat, že nebudeme muset čekat opět tak dlouho.