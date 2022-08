Apocalypse 6x6 Juggernaut míří na trh, levná sranda to není

Pamatujete si na projekt Juggernaut? Jeho základem je nejvýkonnější sériový pick-up RAM 1500 TRX, který pod rukama odborníků z floridské společnosti Apocalypse 6x6 prošel vcelku komplexní přestavbou. Společnost truck poprvé prezentovala již v červenci, dnes s ním ale oficiálně míří na trh.

Než se dostaneme k cenám, pojďme si v rychlosti připomenout, co vlastně Juggernaut nabízí. Začněme od zvýšeného podvozku, který dostal kromě třetího páru kol i zesílené nápravy, uzavíratelné diferenciály, 40“ terénní pneumatiky, upravené zavěšení a další vylepšení, která prý řidiči ocení v terénu i na silnicích.

Pod kapotou je 6,2litrovým kompresorem přeplňovaný motor V8, jehož výkon vzrostl ze 702 na 850 koní. Motor navíc dostal speciální systém chlazení a nový výfukový systém. Jeho nastavení upravuje nový volič jízdních režimů s novými módy. Dostatečný dojezd na jedno natankování pak zajišťují volitelné přídavné nádrže o objemu až 378,5 litrů paliva.

Kdo by ale po tomhle monstru zatoužil, bude muset sáhnout poměrně hluboko do kapsy. Cenovka modelu Juggernaut totiž startuje od 299.999 dolarů, což je v přepočtu asi 7,44 milionů korun. Pokud by to ale bylo moc, dokáže úpravce nabídnout i dostupnější a civilnější přestavbu.

Kromě přestavěného Jeepu Gladiator 6x6 s označením Hellfire a upraveného Fordu Bronco 6x6 Darkhorse totiž Apocalypse nabízí i klasický RAM 1500 s pohonem 6x6 a různými motorizacemi pod označením Warlord. K dispozici je přitom jak turbodiesel, tak i motor Hellcat o výkonu 750 koní. Ceny se pak pohybují od 150.000 dolarů (cca 3,72 mil. Kč) po 200.000 dolarů (bezmála 5 milionů korun).