Armáda srovnala účty za střetnutí u Tábora. Takhle dopadne Fabia, když Pandur nebrzdí

Minulý týden uplynulo pět let od nechvalně proslulého incidentu, kdy jedna Škoda Fabia dočasně odstavila čtyři kolové obrněnce. Nyní však armáda ukázala, jak mohla celá věc také dopadnout.

Incident, který se do historie zaspal jako „Střetnutí u Tábora,“ si nejspíš pamatuje většina z nás. Během dopravní nehody, ke které došlo 4. listopadu 2016 poblíž Tábora, do sebe narazilo celkem pět obrněných kolových vozidel Pandur. První obrněnec v koloně navíc narazil do Škoda Fabia první generace, jejíž řidička jela před kolonou a brzdila kvůli překážce.

Mezi lidmi se začaly okamžitě šířit vtípky, že jedna škodovka dokázala vyřadit rovnou pět obrněnců, což vlastně nebylo daleko od pravdy. Jeden obrněný vůz se sice podařilo opravit během chvíle, čtyři však musely na komplexnější opravy a následné prohlídky, kvůli kterým byly mimo službu dlouhé roky.

Vyšetřování označilo za příčinu dopravní nehody nedodržení bezpečné vzdálenosti, za což byli tři vojáci potrestáni pokutou. Opravy obrněných vozidel, jejichž korby se vzájemnými nárazy poškodily, pak vyšly na několik desítek milionů korun.

Armáda se však po pěti letech rozhodla ukázat, že mohl celý incident skončit také docela jinak. Mnohatunový obrněnec totiž nedokáže jednoduše zastavit na místě a jeho srážka s fabií mohla skončit pro posádku vozu fatálně. Ostatně stačí se podívat na video, s jakou lehkostí drtí kola Panduru karoserii jedničkové Škoda Fabia.

„Dnes je smutné výročí nehody jedné fabie a čtyř pandurů, známé jako "střetnutí u Tábora", po které si z nás mnoho lidí dělalo legraci. Bereme to. Se škodovkou už jsme se usmířili. A teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil,“ uvedla armáda u videa na Facebooku.