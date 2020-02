Audi S4 Avant – Hot kombi v naftě? Proč ne!

Audi u sportovní řady S přešlo na vznětové agregáty. Týdenní soužití s modernizovanou S4 Avant dokazuje, že to vlastně ničemu nevadí.

Design, interiér Audi A4 se v současné páté generaci s interním označením B9 vyrábí od roku 2015, a tak v loňském roce nastal čas modernizace. Ta byla potřeba i kvůli ne úplně uspokojivým prodejům auta. Facelift se přitom samozřejmě dotkl nejen základní nabídky, ale také odvozených sportovních derivátů S4 a RS 4. A právě model Audi S4 v kombi verzi Avant jsme vyzkoušeli v rámci tradičního redakčního testu. Model S4 se totiž změnil více, než je v rámci faceliftů zvykem. Žádné lehké posílení nebo jiné naladění, ale rovnou jiný motor. V útrobách sice nadále zůstal vidlicový šestiválec o objemu tří litrů, jenže v případě evropské specifikace už nejde o zážehový agregát, ale o vznětový. A to vzbudilo velké kontroverze, jak může Audi ve sportovně laděném voze nabídnout naftu? Navíc v době, kdy o turbodiesely ztrácejí zájem i evropští zákazníci, kteří je v minulosti tak milovali? Jenže týdenní soužití ukázalo, že nafta v Audi S4 Avant má svůj smysl. Až nečekaná proměna Ještě než se však vrhneme na pohonné ústrojí, v krátkosti se podívejme na design. Modernizovaná S4 přebírá designové úpravy výchozí A4, což na poměry čtyř kruhů znamená vcelku zásadní změny. Audi hovoří o sportovnějším stylingu už u výchozí A4, což je ještě více zdůrazněno u S4. Audi A4 má po faceliftu, sportovní vrchol nově spaluje naftu Poznávacím znakem vpředu jsou už u A4 nové světlomety (standardně diodové), které přišly o svůj charakteristický „zub“ a mají tak dnes jednodušší tvar. Hlavně se ale S4 nyní více odlišuje, díky agresivnějšímu pojetí přídě. Nad rozšířenou maskou single frame se objevil další úzký otvor odkazující na slavné Audi Sport Quattro, nechybí ani výraznější nárazník. Záď nadále zdobí čtveřice koncovek výfuku, přepracovaný difusor je však rovněž agresivněji pojat než doposavad. S4 je však pořád zaměnitelná s A4, tedy pokud v jejím případě zvolíte exteriérové doplňky S line – to pak rovněž dostanete dynamickou příď s dalším otvorem. Buď jak buď, máte před sebou krásný kombík, který obzvlášť zaujme v testované „šmoulí“ modré. Tenhle odstín se oficiálně jmenuje modrá Turbo, stojí 30.600 korun, a mně se zkrátka líbí! I prémiovému kombíku střední třídy mu to v ní sekne, byť rozumím názoru, že třeba k malému hatchbacku A1 tak nějak sedí více. Audi S4 Avant – Trochu málo kouše Nebylo to dříve lepší? To úpravy uvnitř se zaměřily především na infotainment. Řada A4 každopádně nepřevzala koncepci s dvěma dotykovými displeji z větších modelů, nadále tu zůstává jediná centrální obrazovka, na vrchu středového panelu, nově však má TFT displej úhlopříčku 10,1 palce. Obrazovka je řidiči krásně na očích, stejně tak rozlišení je na té nejvyšší úrovni, a tak je obraz pěkně detailní a jasný. Na dotyk rukou je však pro mně už vcelku daleko, musel jsem se na něj už nepříjemně natahovat, a tak mně ve výsledku dosavadní řešení s otočným ovladačem a tlačítky u voliče převodovky bylo milejší. Spíše mně však vadilo pomalé startování infotainmentu – někdy trvalo opravdu dlouho, než se rádio nebo navigace po nastartování motoru načetly. Co se však týče přehlednosti, není systému MMI co vytknout. Jasné rozlišení má i digitální přístrojový štít. Posaz za volantem je optimální, sportovní sedačky díky parádnímu bočnímu vedení obstojně podrží tělo i v utažených obloucích, nastavitelná délka sedáku je navíc skvělou oporou pro stehna. Jen ta integrovaná opěrka hlavě je pro mě s výškou 185 centimetrů poměrně nízká, vyhovovalo by mně, kdyby opěrka hlavy byla ještě výše. Funkce masáže pak nenabízí moc režimů, navíc samotné masírování není zrovna moc silné. Z hlediska použitých materiálů a jejich zpracování autu není co vytknout, v tomto ohledu Audi už několik let dokazuje, že interiéry zkrátka umí na jedničku. Jenže bližší pohled do ceníku dokazuje, že krásný interiér testovaného exempláře na přiložených fotografiích si žádá už množství příplatků. Připlácí se přitom nejen za karbonový dekor (+18.600,-), ale také třeba za bezrámové vnitřní zpětné zrcátko (+7.100,-), komfortní loketní opěrku vpředu (+5.500,-) nebo prvky interiéru v kožence (+11.700,-). Zkrátka prémie se vším všudy... Objem zavazadlového prostoru činí pouhých 420 litrů, což je v rámci segmentu střední třídy spíše podprůměrná hodnota, a to i v rámci prémiových modelů. A docela rozdíl proti dosavadní verzi s udávanými 505 litry. Místo pod podlahou, dříve určené pro rezervní kolo, totiž zabral lithium-iontový akumulátor od mildhybridního ústrojí. Nadále však potěší pravidelné tvary nebo fakt, že po sklopení zadních sedadel (v poměru 40:20:40) nevznikne žádný nepraktický schod.

Motor, jízdní vlastnosti Ta nejmodernější technika pod kapotou Ještě větší proměna se udála pod kapotou. Jak jsme uvedli již v úvodu, na evropských trzích byl nahrazen stávající benzinový šestiválec 3.0 TFSI (260 kW) naftovým turbodieselem, rovněž šestiválcem, motorem 3.0 TDI. Ten má sice o 5 kW méně než stávající jednotka (mimochodem nadále dostupná mimo Evropu), zato však poskytuje 700 N.m, o závratných 200 N.m více než dosud. Změna se přitom týká jak S4, tak odvozeného modelu S5 nebo SUV SQ5. Hlavním důvodem této změny jsou přitom emise, které v dnešní době rozsáhle ovlivňují evropskou nabídku automobilek. I samo Audi zdůrazňuje, že nový motor nabídne při podobném výkonu jako předchůdce (viz přiložená tabulka) výrazně nižší hospodárnost. A ta se má hodit při cestování na dlouhé vzdálenosti, pro něž jsou modely rodiny S primárně určeny. Při zachování slušné jízdní dynamiky. Audi S4 Avant – srovnání s předchůdcem Model S4 Avant S4 Avant Rok debutu 2019 2016 Motor 3.0 V6 TDI 3.0 V6 TFSI Zdvihový objem [cm3] 2967 2995 Válce/ventily 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 255/3850 260/5400 Točivý moment [N.m/min] 700/2500-3100 500/1370-4500 Převodovka 8A 8A Max. rychlost [km/h] 250 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,9 4,9 Komb. spotřeba [l/100 km] 6,3 7,5 Pohotovostní h. [kg] 1825 1750 Právě z důvodu snížení spotřeby a vypouštěných emisí motor TDI dostal tu nejmodernější dostupnou techniku. S4 Avant je mildhybridem, když je jeho agregát je spárován s 48 V elektrickou sítí s generátorem s funkcí spouštěče (BAS) a lithium-iontovou baterií o kapacitě 10 Ah (0,5 kWh), do níž je ukládána energie získaná rekuperací při brzdění. Auto díky tomu zvládne jet setrvačností s vypnutým spalovacím motorem až po dobu 40 sekund, start-stop pak třílitr zvládne vypnout už při 22 km/h – v takové době palubní systémy využívají právě energii z 48 V systému. Šestiválec je navíc hned dvakrát přeplňovaný, konvenční výfukové turbodmychadlo s variabilní geometrií rozváděcích lopatek (VTG) pracující až s plnicím tlakem 2,4 baru doplňuje elektrický poháněné dmychadlo (EAV) pro rychlejší nástup točivého momentu. Pro vyčištění výfukových zplodin pak nechybí oxidační katalyzátor NOC funkční při nízkém zatížení za studeného motoru kombinovaný s NOx filtrem pevných částic s povrchovou vrstvou SCR, který se zase uplatňuje při jízdách mimo město a na dálnici, tedy v oblasti středních otáček. To však není všechno, šestiválec dostal tepelně odolnější hliníkové písty, optimalizovaný klikový hřídel a ojnice, vylepšené chlazení hlav válců a větší čerpadla motorového oleje a chladicí kapaliny. Systém common rail vstřikuje palivo osmiotvorovými tryskami pod tlakem až 2500 barů, který zaručuje velmi jemné rozprášení paliva pro precizně řízené a čisté spalování. Novinek pod kapotou je tedy vážně hodně. V praxi to funguje, ale... Teorie na papíře vypadá pěkně, jenže jaká je praxe? Petrolheadi si možná budou klepat na čelo, jenže mně turbodiesel v útrobách Audi S4 Avant naprosto vyhovoval. Zkrátka jsem se naladil na to, že je to gran turismo na dlouhé cestování a v takovém režimu, během vysokorychlostních přesunů po dálnici, je nafta ideální volba. Navíc i samotný motor je příjemný. V dynamickém režimu má lahodný hutný zvuk, na němž je sice znát, jak je dobarvený, bude se vám ale příjemně poslouchat. Navíc je pěkně odhlučněn, takže vás při dlouhých přesunech nebude rušit. I vznětový ryk je potlačen, uslyšíte ho jen krátce po nastartování, než se agregát zahřeje. Pravda, od nulových otáček se mu navzdory dvojitému přeplňování moc nechce, kolem 1000 otáček je stále vcelku mrtvý, od 1500 otáček se však už začíná více než příjemně zvedat. A s elánem táhne až nad 4000 otáček. Síly je tu díky těm závratným 700 N.m, dostupných v pásmu 2500-3100 otáček, opravdu dost. Ještě nad 200 km/h tak S4 s elánem zrychluje. Audi A4 allroad vs. VW Passat Alltrack – Malé rozdíly s velkým příplatkem Škoda jen té výrazné prodlevy při sešlápnutí plynu, zdůrazněná tím, kterak automat v komfortním režimu drží pro snížení spotřeby paliva co nejnižší otáčky. Při nutnosti agilního zrychlení (při vjíždění z vedlejší silnice na hlavní, při změně jízdního pruhu v koloně) tak S4 působí až nečekaně líně. Situace se zlepší při přepnutí do dynamického režimu. V takovém případě převodovka, osmistupňový automat, rychle reaguje na manuální pokyn páčkou pod volantem. Také automatické řazení je z hlediska hladkosti na výbornou a kromě té prodlevy reakcí v komfortu mu vlastně není co vytknout. Motor navíc potěší slušným apetitem. Z dlouhodobého hlediska jsme jezdili za průměrných 8,5 l/100 kilometrů, což je hodnota, k níž byste se za podobných jízdních podmínek s takto výkonným benzinovým šestiválcem dostávali těžko. Na druhou stranu předchozí 3.0 TFSI to za jsitých podmínek zvládnout dokázalo. Na dálnici si vůz řekne o 6,5 l/100 km, ve městě se vejdete do devíti litrů. A i těch 13 litrů při svižnějším tempu je pořád přijatelná hodnota. Neochvějná jistota Ve výsledku mně tak benzinový motor vlastně vůbec nechyběl a turbodiesel mně vyhovoval. Na dlouhých cestách byl příjemným společníkem, pěkně odhlučněným, zároveň však poskytl dostatek síly, když jsem se byl projet jen tak, za radostí z jízdy. Právě ostrá jízda na oblíbených silničkách byla ale snad jediným jízdním režimem, kdy mně benzin chyběl. A to kvůli tomu, že se naftový šestiválec přece jen nežene do vysokých otáček s takovým elánem jako adekvátní benzinový motor. Jenže výhody nafty jinak převážily. Co do jízdy, je pak Audi S4 Avant neskutečně účinným nástrojem. Jeho jízdní vlastnosti jsou naprosto jisté. Využití pohonu všech kol (v případě testovaného exempláře v kombinaci se sportovním zadním diferenciálem) zkrátka znamená, že S4 vykrouží jakýkoliv oblouk s neochvějnou jistotou. Možná trochu nuda, jenže působivé je to neskutečně. Přitom se auto nejeví těžké na příď, jak by se vzhledem k šestiválcové naftě dalo očekávat. Těžkopádné Audiny jsou zkrátka dávnou minulostí. Sportovní podvozek, oproti běžným verzím A4 snížený o 23 milimetrů, pak není přehnaně tvrdý.

