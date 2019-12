Audi se chce časem zbavit tlačítek v interiéru, čím je plánuje nahradit?

Pokud se podíváme do interiéru nových modelů Audi A6, A7, A8, Q7 nebo Q8, většinou uvidíme nový infotainment MMI Touch Response, který se skládá rovnou ze tří obrazovek. V kapličce přístrojů je ukryt 12.3 palcový digitální přístrojový štít, uprostřed palubní desky je 10.3 palcová obrazovka infotainmentu a kousek pod ní je 8.6 palcový displej pro ovládání ventilace a různého příslušenství.

Klasických fyzických tlačítek, která byste mohli poslepu jednoduše nahmátnout, zůstalo v autě jen naprosté minimum. Naštěstí nám ale designéři nechali alespoň to klasické otočné kolečko pro úpravu hlasitosti audia, které je vždy po ruce. Jenže ani jeho budoucnost nevypadá příliš růžově.

Marc Lichte, šéf designového oddělení značky Audi, totiž v rozhovoru pro kolegy z Motor Authority naznačil, že dalším krokem v interiéru jsou head-up displeje s funkcí rozšířené reality. Jakmile bude tato technologie dostupná, měla by zobrazovat většinu údajů dříve dostupných na digitálním přístrojovém štítu.

Ten by se tak měl stát rázem méně potřebným, což povede ke snížení počtu zobrazovaných informací a zmenšení jeho displeje. Změny se pak dotknou i dvojice dotykových obrazovek v palubní desce, které by se mohly podle Lichteho vize spojit v jednu velkou digitální dotykovou obrazovku.

A co se stane s klasickými tlačítky? Ta by měla jednoduše zmizet. A zmizí zřejmě i tradiční otočný volič hlasitosti ve středové konzole, který by se však měl dočkat svého nástupce. Podle Motor Authority by však mohlo klasický otočný ovladač nahradit pouze tradiční kolečko na volantu. Lichte však zřejmě očekává, že k jeho používání se uberou jen ti, kteří nebudou mít rádi dotykové obrazovky nebo hlasové asistenty.