Autem na mistrovství Evropy: Jak se dopravit na zápasy české fotbalové reprezentace?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Češi se do bojů zapojí 18. června zápasem s Portugalskem, jehož dějištěm je Lipsko. Další dva zápasy se hrají v Hamburku. Konkrétně to bude 22. června s Gruzií a 26. června s Tureckem. Protože do Lipska to není zas tak daleko, z Ústí nad Labem nebo Teplic nějakých 180 km, čili blíž než do Brna, máme pro vás pár informací na cestu.

Nejlepší trasu z vašeho domova vám ukáže navigace, jen pozor na jednu zrádnost. Při cestě do Hamburku počítejte s tím, že průjezd Berlínem v době ranní nebo odpolední špičky se může protáhnout. A to navzdory faktu, že Berlín má na rozdíl od Prahy hotový okruh.

Přehledné instrukce pro motoristy zpracoval německý autoklub ADAC. Důležité sdělení, které platí jak pro Hamburk, tak Lipsko, je, že u stadionů se parkovat nedá. Musíte využít jiné parkoviště a do dějiště šampionátu dojet MHD. Kvůli bezpečnostním kontrolám na vstupu počítejte s tím, že od vchodu na stadion to k vaší sedačce může trvat tři čtvrtě hodiny.

MHD zdarma

Lístek na fotbalové mistrovství slouží zároveň jako jízdenka na městskou a příměstskou dopravu. Zadarmo můžete autobusy, tramvajemi, příměstskými vlaky (S-Bahnem), případně metrem nebo v Hamburku přívozy jezdit od šesti ráno hracího dne do šesti večer dne následujícího. V Lipsku a okolí se takto můžete pohybovat všemi spoji integrovaného systému MDV, to je něco jako pražský PID, ústecký DÚK nebo IDS JMK na Brněnsku. V Hamburku platí lístky na fotbal jako jízdenky ve spojích označených tarifním svazem HVV.

Autem, vlakem nebo letadlem

Do Lipska je to z Prahy 270 km. Když se neobjeví problémy na cestě, dá se trasa ujet za tři a čtvrt hodiny. Za tři hodiny a 35 minut dojedete autobusem, vlak potřebuje o hodinu víc a musí se přestupovat v Drážďanech.

Do Hamburku je to z Prahy 670 kilometrů. Když to jde dobře, dá se tam dojet za sedm hodin. Něco málo přes sedm hodin je délka cesty autobusem a vlakem s přestupem z busu na vlak v Berlíně. Pro fanoušky z jižní Moravy už může být zajímavé zvážit cestu letecky, z Vídně jste v Hamburku za hodinu a půl. Z Katovic se do Hamburku nelétá, severní Morava tak musí volit cestu po zemi.

Parkování v Hamburku: Volksparkstadion Hamburg

Ani v Hamburku nezaparkujete přímo u stadionu, ale musíte využít ploch P+R ve městě. Kdo si předem stáhne aplikaci NUNAV, může využít navigace k volnému místu. Dál dojedete příměstskými vlaky S3 a S21. Vystupovat budete na stanici Stellingen-Volksparkstadion. Z nástupiště ke vchodu na stadion je to ještě čtvrt hodiny chůze.

Parkování v Lipsku: Red Bull aréna

K parkování využijte parkoviště P+R, která jsou dobře značená od sjezdů z dálnic. Ke stadionu dojedete tramvajemi linek 3, 4, 7 a 15. Vystupte na zastávce Waldplatz nebo Sportforum Süd. Z obou stanic to je ke vchodu do Red Bull arény ještě 10 minut pěšky.

Radar na autobahnu

Na řadě míst potkáte v Německu na dálnicích radary, které měří dodržování bezpečné vzdálenosti. Pokud se k autu před sebou přiblížíte na méně metrů, než je polovina aktuální rychlosti v kilometrech za hodinu, dostanete pokutu. Pokud tedy jedete třeba 120 km/h, musíte mít odstup nejméně 60 metrů. Vzdálenost se těžko odhaduje, je tak lepší raději udělat větší mezeru a neriskovat pokutu. Fotky z německých radarů totiž chodí i do českých poštovních schránek.

Video se připravuje ...

Pivo a řízení

Kdo se vydá do Německa a nemá k pivu negativní vztah, určitě si rád dá nějaký místní bier. Autor tohoto textu považuje za zbytečnou každou cestu do Německa, kdy neměl pšeničné pivo. V Německu sice můžete mít při silniční kontrole až 0,49 promile, při 0,5 už jde o závažný přestupek. V případě nehody je ale i povolené množství alkoholu problém a už při hodnotě 0,3 promile můžete skončit v německém vězení. A navíc pokud je řidič pod vlivem alkoholu, bude po vás pojišťovna vymáhat škodu, kterou zaplatila z povinného ručení. Řízení po pivu je tedy sice v Německu legální, ale je spojeno s tolika úskalími, že ho nelze doporučit.

Německé předpisy

Německo není pro české motoristy žádná exotika, ale opakování je matkou moudrosti. Na dálnicích sice není zaveden rychlostní limit, nicméně řada úseků je dnes osazena značkami, které řidiče nutí zpomalit. V Německu není povinnost přes den svítit, budete tak potkávat neosvětlená auta. Tady musíme odolat pokušení zablikat světelnou houkačkou, abychom protijedoucího upozornili, že zapomněl rozsvítit. Nezapomněl, svítit nemusí. V obci se jezdí stejně jako u nás 50 km/h, mimo obec o trochu rychleji, povolená je stovka. Pokud je rychlost omezená značkou nebo je někde třeba zákaz předjíždění, nekončí toto omezení křižovatkou, ale až ukončující značkou.