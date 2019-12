(Ne)přesnost automobilových tachometrů: Jsou přesnější, než byste čekali!

Kdo někdy jezdil opravdu starým autem nebo na motorce, dobře zná někdejší nepřesnost rychlostních ukazatelů. Na takové jawě kývačce se ručička na budíku kolem stovky běžně rozkmitala v rozmezí plus minus 20 km/h. Stačilo někde odskřípnout bovden vedoucí od převodovky k budíku, a hned stroj podle přístroje zrychlil, nebo zpomalil.

Celé roky až donedávna bylo běžné, že se rychlost s počtem ujetých kilometrů odečítala prostřednictvím mechanického náhonu z převodovky na palubní štít. Ke stáčení stačila obyčejná vrtačka a pár hodin trpělivosti…

U tachometrů moderních aut už se na nepřesnost spoléhat nevyplatí.

Signál z GPS

Když jsme před třinácti lety poměřili odchylku tachometrů kvůli startu bodového systému určujícího sankci podle výše přestupku, nestačili jsme se divit. Testovaná Škoda Fabia 1.2 HTP první generace tehdy na budíkové stotřicítce dosahovala reálné rychlosti jen 119,7 km/h. To jsme si mohli dovolit na dálnici pelášit s ručičkou na tachometru ukazující na 140 km/h a nic se nám stát nemohlo.

A vznětový tříválec ve stejném voze 1.4 TDI dokonce jel ještě o dva kilometry v hodině pomaleji. Když jsme fabii po městě vodili přesně budíkových 50 km/h, v reálu to bylo jen 44,6 km/h. Po delších zkušenostech s agregátem 1.4 TDI v dlouhodobě testovaném voze jsme to chápali – člověk měl podle ukazatele pocit, že auto aspoň trochu jede. Ovšem nepříliš přesně si vedla i Octavia II 2.0 TDI, která na dálničním limitu jela v reálu 119,6 km/h. A budíkový doping pro lepší pocit rozhodně nepotřebovala.

Na druhé straně nás tehdy zaskočila přesnost budíku na Citroënu C4 1.6, který ukazoval skoro přesně – 129,3 km/h. Podobně si ostatně vedly i ostatní citroëny a peugeoty. Nejvíc tehdy proměřovaly škodovky a fiaty. Dnes je to přesně naopak – Škoda Kamiq ukazuje úplně tip ťop! Toho ještě nikdy žádné auto měřené Světem motorů nedosahovalo.

Technicky už tedy dnes výrobci dokážou nastavit tachometry na přesnou hodnotu. Jenže nemohou! „Musíme dodržovat legislativou stanovené předpisy. Rámcově platí, že indikovaná rychlost nesmí být menší než skutečná,“ vysvětluje Vítek Pelc ze Škody Auto s tím, že přesné podmínky definuje už celé roky předpis EHK39.

Odchylku určují předpisy

Přihlásily se k němu nejen státy Evropské unie, ale také Rusko, Turecko nebo Japonsko. Pro výpočet udává jednoduchou rovnici, kdy indikovaná rychlost na ukazateli může dosahovat maximálně hodnoty skutečné rychlosti zvětšené o deset procent a ještě navýšené o čtyři kilometry za hodinu. Moderní vozy už jsou tedy dál, než evropské předpisy umožňují. Výrobci to ale dělají chytře – počítadlo opravdu nikdy neukazuje víc, než kolik auto jede. Ale ani ne míň…

Kde končí tolerance?

Zdaleka ne všechny automobilky už kalibrují přístroje přesně. Dělají si totiž rezervu. Maximální hodnota odchylky není daná, a tak si ji klidně trochu zvětšují – počítadlo nesmí za žádných okolností ukazovat víc, než kolik auto jede, ani po výměně kol za větší, opotřebení dezénu, při nesprávném tlaku kol nebo změně zatížení. Pikantní je, že i s tím už si dnes auta poradí pomocí povinného měření tlaku kol TPMS. Zatímco jednoduchý systém mechanického přenosu z převodovky z principu vnášel do měření chybu, dnes už přesnosti nestojí nic v cestě. Ostatně traktory roky používají akurátní radarové a GPS měřiče, jejichž pomocí se dokážou samy pohybovat po poli s přesností na centimetry a měřit jimi i svou rychlost. A umějí to podobně i běžná moderní auta, jak vidno právě u kamiqu. „Jsou využívány dostupné technologie ve voze, například snímání velikosti valivého obvodu pneumatik přes řídicí jednotku ESP. U nových typů je nad tento rámec využíván navíc i signál GPS, pokud je k dispozici,“ potvrdili nám na dotaz z vývojového centra Škody Auto Česana s tím, že tento přístup je v EU na legislativní úrovni už diskutován, ale zatím bez verdiktu. Změna je načase už kvůli systému čtení značek, které bude od roku 2022 povinně ve všech nových autech. Ta se pak budou ploužit pomaleji, než by mohla. Jenže o to zjevně v Unii jde.

Lehce nad limit

Naštěstí se zjednodušila v posledních letech i cesta, jak tachometr ověřit. Zatímco před třinácti roky jsme odchylky zjišťovali na profesionální válcové zkušebně Auto Jarov v rámci měření výkonu, dnes to dokáže každý sám pomocí chytrého telefonu nebo navigace. A tedy zadarmo.

Připravte se ale na to, že hodnota má vždy pár chvil zpoždění, a navíc není ani dokonale přesná (nechme stranou, že se podle toho jezdit nedá, protože nefunguje v husté městské zástavbě s radary ani měřených tunelech). Na odečet odchylky dnes používáme přesnější přístroj Racelogic v ceně desítek tisíc korun.

Naštěstí mají povinnou toleranci také policejní měřiče rychlosti. Činí fixní 3 km/h do 100 km/h a 3 % nad 100 km/h. „Pokud někomu naměříme třeba šedesátku, odečítáme tedy tři kilometry z této hodnoty,“ vysvětluje Hana Rubášová z Policejního prezidia. O tom, zda na to řidiči přespříliš nespoléhají, ale odmítla diskutovat.

Toleranci mají také úsekové radary, které najdete třeba v Praze na Jižní spojce nebo v tunelovém komplexu Blanka. Tichou poštou se hovoří o deseti procentech tolerance. Nedoporučujeme se na to ale slepě spoléhat, pokud to nechcete zkoušet na vlastní peněženku. Magistrát hlavního města totiž odchylku neeviduje a ani na Technické správě komunikací jsme si nevedli o mnoho lépe: „Tyto informace nesdělujeme. Mohly by být pro řidiče návodné k nedodržování pravidel silničního provozu nebo zavádějící, protože se u různých zařízení mohou mírně lišit,“ odpověděla nám mluvčí Barbora Lišková.

Pozor na domácí kutilství!

I při nejhorší konstelaci přesného auta je ale jasné, že pokud pojedete na padesátce tachometrových 53 km/h a na dálnici 134, pokutu určitě nedostanete. Odchylka tachometru auta tuto jistotu ještě navyšuje.

Kdo by si měl určitě přeměřit přesnost tachometru, je každý motorista, který na auto namontoval výrobcem neschválená kola v rozměru na trakař. Pokud patřičně nepřizpůsobil i profilové číslo, změnil tím obvodovou velikost kol, a tedy i nastavenou přesnost. Klidně se pak může stát, že bude tachometr ukazovat méně, než kolik opravdu jede.

Platí to i v případě, že vyměníte palubní štít za jiný ze sportovního modelu. Ty totiž často bývají přesnější. A pozor na cejchování budíků modelů s automatickou převodovkou, které se liší od manuální. Odchylka se naopak bude zvětšovat při nasazení pneumatik menších nebo výrazně ojetých.

Obecně platí, že čím starší auto, tím větší odchylka. U vozů nově homologovaných už je minimální, nebo dokonce při nižších rychlostech žádná. Výjimkou potvrzující pravidlo je třeba Hyundai i30 Fastback, kterému jsme na padesátce naměřili jen 43 km/h. V ostatních režimech přitom z běžné odchylky nijak nevyčníval. To jen dokazuje, že se na nepřesnost tachometru automaticky nelze spoléhat a hodí se ji u auta znát!

Raději ubrat, nebo můžu přidat?

Z námi naměřených statistik vyplývá, že rozdíly mezi jednotlivými vozy mohou být obrovské. Téměř na chlup přesně ukazuje tachometr ve Škodě Kamiq. U ní doporučujeme dodržovat rychlosti, které ukazuje, protože je stačí lehce překročit, a až se pohybujete v oblasti možného peněžitého trestu. Je zajímavé, že u hatchbacku Scala, který je konstrukčně shodný s kamiqem, jsme zjistili hodnoty 48,9, 87,2 a 126,3 km/h, což znamená, že proměřuje mnohem více. Vysvětlením by mohl být větší průměr kol u kamiqu. Celkově lze říci, že korejské a japonské vozy si od limitů udržují výraznější odstup. A u takové Toyoty Auris se nemusíte pokut bát. I když podle tachometru překročíte povolenou rychlost o deset kilometrů v hodině, stejně se do rychlostních limitů bez problémů vejdete.

Jak měříme

Rozdíl mezi skutečnou rychlostí a údajem na tachometru zjišťujeme od roku 2012. Tehdy jsme začali k měření jízdních parametrů používat GPS telemetrii Racelogic DriftBox 01. Snímače v ní sledují polohu vůči satelitům a tím zjistí opravdovou rychlost přístroje, potažmo vozidla, v němž je umístěn. Z důvodů bezpečnosti měříme pouze na uzavřené letištní dráze, takže se podrobněji věnujeme jen vozům zařazeným do srovnávacích nebo velkých testů. Pokud je automobil vybaven tempomatem, nastavíme na něm postupně 50, 90 a 130 km/h a k nim z displeje racelogiku zjistíme skutečnou rychlost. Když není, snažíme se udržet potřebné tempo jen pohybem plynového pedálu. Od roku 2012 jsme tak získali údaje o 360 osobních automobilech.

Německý kvapík

Občas vyrazíme i za české hranice, hlavně do Německa, kde stále platí na některých úsecích dálnice neomezená rychlost. U dlouhodobě testované Škody Rapid Spaceback 1.0 TSI 81 kW jsme si chtěli ověřit udávanou maximální rychlost. V táhlém klesání nám přístroj GPS ukázal hodnotu dokonce 205 km/h, na tachometru v ten moment svítilo 217. A tak jsme si mohli kromě obligátních 50, 90 a 130 km/h zapsat i další údaje.

Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI/81 kW Tachometr 150 200 212 217 Rychlost dle GPS 141 189 200 205

Jak zjistit odchylku tachometru

1. Pomocí GPS

Každý chytrý telefon nebo navigace dokážou podle satelitů určit rychlost přesněji než mechanicky poháněný tachometr. Někdy je ale potřeba do telefonu dodatečně doinstalovat aplikaci pro zobrazení funkce.

2. Informační ukazatele na vesnicích

Na vjezdu do obcí můžete často spatřit radary s displejem, které neposílají pokuty, ale mají pouze motivovat rychlíky ke zpomalení. Podle našich zkušeností obvykle ukazují méně než tachometr auta. Nevýhodou je ale jejich zpoždění vůči okamžité rychlosti vozu a nemožnost (legálního) vyzkoušení ve vyšších hodnotách.

3. Válcová zkušebna výkonu

V dobách cenově nedostupných zařízení GPS jsme jinak ani odchylku neměřili. Jednoduše se auto roztočilo na válcích na 50, 90 a 130 km/h a porovnal se rozdíl budíku na dynamometru proti ukazatelům ve voze. Pokud si necháte změřit výkon za zhruba 3000 Kč, součástí je i tento údaj. Jako samostatnou službu by to provozovny také uměly, ale podle našich dotazů ve firmě Auto Jarov o to zatím nikdo neprojevil zájem.

Osm let měření

Svět motorů začal sledovat odchylky tachometrů v roce 2012 v rámci zpřesnění naměřených údajů o testovaném vozidle. Z našich statistik vyplývá, že postupem času se přesnost měření rychlostí zlepšuje. Sice jsme v některém období zaznamenali propady, ale trend je zcela jasný. Je samozřejmé, že podobným měřením projdou i všechny vozy, které dlouhodobě testujeme. Z aktuální čtveřice sloužící ve Světě motorů si nejpřesněji vede Peugeot 508 SW.

Renault Zoe R110 50 km/h 47,6 90 km/h 87,4 130 km/h 128,0 Fiat Tipo kombi 1.4 T-Jet 50 km/h 48,1 90 km/h 88,0 130 km/h 126,8 Peugeot 508 SW 2.0 HDi 50 km/h 48,3 90 km/h 88,6 130 km/h 129,3 Seat Tarraco 2.0 TDI 50 km/h 48,8 90 km/h 87,6 130 km/h 126,7

Sledování přesnosti tachometrů podle roků: průměr všech aut měřených Světem motorů 50 km/h 90 km/h 130 km/h Rok Naměřeno (km/h) Odchylka (%) Naměřeno (km/h) Odchylka (%) Naměřeno (km/h) Odchylka (%) Celková odchylka (%) 2012 47,4 5,43 86,0 4,69 125,1 3,90 4,67 2013 46,8 6,81 85,8 4,90 124,7 4,28 5,33 2014 46,8 6,74 85,7 5,06 124,5 4,45 5,42 2015 47,3 5,77 86,2 4,46 124,9 4,09 4,77 2016 47,1 6,06 86,1 4,55 124,8 4,17 4,93 2017 47,5 5,30 86,5 4,02 125,5 3,55 4,29 2018 47,4 5,49 86,4 4,14 125,6 3,48 4,37 2019 47,9 4,47 87,0 3,41 126,2 3,02 3,63

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.