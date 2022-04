Automechanici odhalují: Co všechno s sebou vozíte, ani o tom nevíte?

Co všechno obnáší práce automechanika? Tak musejí to být tak trochu i psychologové a rozumět, co se mu klienti vlastně snaží sdělit. Musejí mít hudební sluch, aby rozeznali to různé pískání, vrzání ve vašem autě, Jsou plní soucitu a chápou, že máte taky děti. V neposlední řadě jsou to taky zoomechanikové, kteří umějí odchytnout hlodavce i jinou havěť. Nepřekvapí je žádný pelíšek ani hnízdo, který se ve vašem voze objeví. To ostatně dokazuje nejnovější díl Dopravního panoptika, který si už teď můžete pustit výše.