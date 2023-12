Automobilky protestují proti potenciálně druhé největší svolávačce v dějinách

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zhruba 52 milionů aut by mohlo vyžadovat svolávací akci, pokud se americký úřad NHTSA rozhodne, že nafukovače airbagů od firmy ARC jsou skutečně nebezpečné a je třeba je vyměnit. Po dobře známé kauze ošizených nafukovačů značky Takata by tak mohlo jít o druhou nejrozsáhlejší svolávací akci v dějinách automobilového průmyslu.

O co v tomto případě jde? Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) už několik měsíců prověřuje nafukovače airbagů vyvinuté a z většiny také vyráběné firmou ARC Automotive. Problémem má být, že plyny z nafukovače mají jen jeden otvor k nafouknutí airbagů, takže kdyby tento otvor něco ucpalo, nafukovač by se mohl roztrhat a zranit někoho z osádky.

Už před několika měsíci úřad vyzval automobilky – týká se to koncernů Ford, General Motors, Stellantis, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW, a také automobilek Tesla, Kia, Hyundai, Porsche a Maserati – k dobrovolné svolávací akci, ty však odmítly. NHTSA tedy zahájila kroky k nařízení svolávací akce.

Finální rozhodnutí má padnout v lednu příštího roku. Nyní se na veřejnost dostaly dopisy, které automobilky poslaly úřadu v rámci snahy o upuštění od povinné svolávačky. Podle agentury Bloomberg, jejíž reportéři je viděli, automobilky zhusta argumentují, že pro nařízení akce v tak velkém rozsahu není dostatek důkazů.

Koncern General Motors například nesouhlasí s původním rozhodnutím, že jsou nafukovače vadné. Uvádí, že důkazy „zdaleka nesplňují technické a procesní standardy úřadu, zejména v případech vážných vad“. Podobný postoj má i třeba Ford a samotný výrobce nafukovačů, firma ARC Automotive.

Na druhou stranu, GM už v minulosti svolalo do servisů zhruba milion Chevroletů Traverse, GMC Acadia a Buicků Enclave modelových let 2014–2017 právě kvůli výměně airbagu. Údajně to mělo souviset právě s nafukovači od ARC, které jsou pod drobnohledem.

Podle starších informací NHTSA potřebu svolávací akce zakládá na sedmi případech vážného zranění či úmrtí v důsledku roztržení nafukovače od ARC. Zároveň ale připouští, že jich testovala celkem devět stovek a ani u jednoho se problém neobjevil. Firma odmítá, že by šlo o plošně přítomnou výrobní vadu – v jednom případě způsobil ucpání a následné roztržení nafukovače cizí předmět, v dalších šlo o jiný typ nafukovače či kus vyrobený jindy a jinde, než ty, kterých se má týkat svolávačka.

Kdyby úřad svolávací akci skutečně nařídil, mohla by znamenat souhrnné náklady pro automobilky i firmu ARC až ve výši 10 miliard dolarů, tedy 223 miliard korun.