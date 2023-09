Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vývojové oddělení automobilky Ford se rozhodně nenudí, jak ukazují informace z patentových úřadů. Po nedávném odhalení třetí nápravy pro F-150 a unikátním systému řízení Fordu Bronco ale nyní ve vývojovém oddělení vznikl bezpečnostní prvek, který by měl chránit posádku před poletujícími zavazadly.

Ford si totiž u amerického úřadu pro patenty a ochranné známky přihlásil patent na airbag montovaný do podlahy automobilu, který by měl oddělovat posádku od nákladového prostoru a chránit tak cestující v případě nehody. Žádost o patent přitom uvádí, že nový systém by mohl najít uplatnění u osobních i užitkových vozidel.

Airbag by měl být ukotven v podlaze, minimálně v jednom bočním sloupku by však měl být systém, který by airbag pomáhal vytáhnout směrem vzhůru a zrychlil tak čas jeho nafouknutí. Airbag by měl mít tvar písmene C, takže by vytvořil bezpečný předěl mezi kabinou a nákladovým prostorem a zabránil by prudkému nárazu nákladu do zadních sedadel.

Automobilka navíc v žádosti o patent popisuje i variantu tohoto zařízení, která by vystupovala nad úroveň zadních sedadel a chránila tak hlavy zadních cestujících. Ford ovšem údajně zvažuje i možnost prodloužení airbagů zadních cestujících až do zavazadelníku, kde by zabránily pohybu zavazadel při nehodě.

K aktivaci airbagu by přitom mělo docházet standardním způsobem, tedy skrze senzory připojené k palubnímu počítači. Pokud senzory zaznamenají nehodu, vyšlou signál k odpálení airbagu, který bude naplněn standardním plynem.

Patent zatím nezmiňuje konkrétní možnost využití u velkých užitkových vozidel, jako je třeba Ford Transit. I zde by však airbag v nákladovém prostoru mohl najít využití – například pro ochranu převáženého nákladu.

Jako vždy se ale sluší zopakovat, že se jedná pouze o patentový návrh. V žádném případě tak není rozhodnuto, že se tato věc objeví v blízké době v produkčních modelech. Pokud by se automobilka rozhodla uvést tuto myšlenku v praxi, nejprve ji zřejmě uvidíme u nějakého konceptu.