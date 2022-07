Automobilový trh prý může zkolabovat, pokud elektromobily nezlevní

Automobilka Stellantis se obává dopadů zákazu spalovacích motorů, které by mohly tvrdě zasáhnout celý trh s automobily.

Chystaný zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory, ke kterému by mělo v Evropě dojít zřejmě již v roce 2035, by měl zachránit klima, pro automobilový průmysl a celý trh však bude velkou výzvou, která se může stát i zničující. Obzvlášť, pokud elektromobily do té doby nezlevní, jak varoval hlavní výrobní ředitel automobilky Stellantis.

Konkrétně společnost Stellantis, která patří k největším výrobcům automobilů na světě, údajně plánuje srazit cenu elektromobilů do roku 2030 až o 40 %, jak podle informací Bloomberg oznámil Arnaud Deboeuf, hlavní výrobní ředitel společnosti Stellantis, během projevu ve francouzském výrobním závodu Tremery.

Cestou ke snižování cen by měla být výroba některých komponent vlastními silami, současně s tím ale společnost plánuje více tlačit na dodavatele, aby snižovali ceny produktů. Pokud totiž elektromobily nezlevní, „trh zkolabuje,“ měl varovat Deboeuf. Podle jeho slov se tak nyní jedná o velkou výzvu.

Společnost Stellantis, pod kterou spadají značky původních koncernů PSA a FCA, přitom plánuje uvést během tohoto desetiletí na trh údajně přes 75 čistě elektrických modelů. Součástí elektrifikace bude také přestavba některých závodů čistě na produkci elektromobilů.

Společnost se tedy chystá investovat do svého přechodu k elektrické budoucnosti poměrně velké částky, současně však věří, že se jí podaří udržet silnou návratnost investic. Část příjmů by mohly tvořit platby za software a služby, případně za prémiové modely.

Plány na snižování cen elektromobilů tedy vypadají slibně, nicméně podle kolegů z Bloomberg je zatím trend spíše opačný. Zdražování cenných kovů, materiálů, inflace a postupné omezování pobídek k přechodu na elektromobilitu totiž donutilo mnohé výrobce elektromobilů naopak zdražit. V případě Tesly měly ceny vyrůst v průměru dokonce až o 6.000 dolarů jen za tento měsíc. Zdražení se ale v zámoří nevyhnuly ani společnosti Ford a Rivian.

Obavy automobilek nicméně panují také kolem dostupnosti baterií, zejména pak v Evropě. Především mezi lety 2024 až 2027, kdy se budou automobilky intenzivně připravovat na přechod na čistou elektromobilitu, nejspíš jejich vlastní výrobní závody na baterie buď nebudou dokončené, nebo nebudou nabízet dostatečnou kapacitu. I díky tomu by tak západní automobilový průmysl mohl ztrácet na síle a do popředí by se mohly dostat asijské společnosti.