Stellantis umí nabíjet auto za jízdy. Odpadne potřeba nabíjecích stanic?

V loňském roce koncern Stellantis a jeho partneři prezentovali projekt indukčního nabíjení vozu za jízdy. Elektřina by do vozu proudila z vozovky, respektive z cívek umístěných pod ní. O některých projektech se ale jeden čas mluví všude, aby se po nich za chvíli slehla zem a nikdo o nich už ani nezaslechl. To naštěstí není případ toho výše zmíněného.

Stellantis a partneři v Itálii představili technologii bezdrátového nabíjení elektromobilů za jízdy, kterému říkají Dynamic Wireless Power Transfer (DWPT). Prezentace se odehrála na malém testovacím okruhu s názvem Arena del Futuro, který byl postaven právě za účelem vývoje této technologie. Mimochodem, cílem vývoje není jen zjednodušit řidičům život s elektromobily, ale také přijít na nová, ekologičtější řešení přenosu elektřiny.

DWPT je zjednodušeně řečeno systém cívek umístěných pod vozovkou, který posílá elektřinu přímo do aut – ale třeba i do náklaďáků nebo autobusů. Ta díky tomu nemusí zastavovat na nabíjecích stanicích, aby doplnila energii v bateriích. Technologii mohou využívat v podstatě jakákoliv vozidla, jen potřebují speciální přijímač, který elektřinu potřebnou k pohybu čerpá z vozovky a posílá ji přímo do elektromotoru (DWPT nenabíjí baterii auta).

Pro účely testování byl upraven elektrický Fiat 500, který je na okruhu Arena del Futuro schopný cestovat dálniční rychlostí, aniž by čerpal elektřinu z vlastní baterie. Jízdních zkoušek se také účastní autobus značky Iveco. Testy podle koncernu Stellantis ukazují, že účinnost přenosu elektrické energie z vozovky do auta je podobná účinnosti rychlonabíjecích stanic. Měřena byla také intenzita magnetického pole, která podle výsledků nemá žádný vliv na osoby jedoucí ve voze.

V rámci prezentace bylo vystaveno elektrické Maserati Grecale Folgore značící zapojení automobilky Maserati do projektu. Připomeňme, že je to v souladu s odhodláním značky elektrifikovat celé své modelové portfolio do roku 2025. Grecale Folgore bude připraveno na testování technologie DWPT a zapojí se do jízd na okruhu Arena del Futuro.

Koncern Stellantis a partneři vnímají technologii DWPT jako cestu, jak zákazníkům usnadnit přístup k elektrické mobilitě. Zároveň má být odpovědí na snahu o dekarbonizaci a ekologickou udržitelnost v segmentu mobility obecně. V rámci projektu jsou využívány další inovativní technologie, jakými jsou například 5G, internet věcí (IoT – Internet of Things) nebo řešení založená na umělé inteligenci.

Tím, že je veškerá technika skrytá pod zemí, mohou na testovací okruh bez obav vkročit i chodci. Technologii DWPT půjde podle Stellantisu použít nejen na silnicích a dálnicích, ale také v přístavech, na letištích či na parkovištích. Vše je zatím ve fázi vývoje a testování, takže nečekejte, že vám pod ulici podobné řešení zakopou někdy brzo.