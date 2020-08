Barrandovský most již brzy čeká rekonstrukce. Dopravní peklo nastane příští rok

Barrandovský most spojující v Praze vltavské břehy mezi Hlubočepy a Braníkem je nejvytíženějším silničním úsekem u nás. Denně tu prodeje přes 100 tisíc aut, a tak jakákoliv dopravní nehoda nebo dopravní omezení znamená v tomto úseku komplikace a dlouhé kolony. Již brzy budou dlouhé štrúdly aut v těchto místech ještě častějším prvkem než dnes. Bližší se totiž rozsáhlá rekonstrukce mostu.

Právě dlouhodobá vytíženost se podepsala na stavu mostu, který pražští správci hodnotí jako špatný. To je třetí nejvyšší stupeň ze sedmi, pokud by se stav ještě zhoršil, může být podle normované škály „velmi špatný“ nebo „havarijní.“

Z toho důvodu je nutné most zprovozněný v osmdesátých letech rozsáhle rekonstruovat. O nutnosti zahájení opravy Barrandovského mostu se hovoří již několik let, přičemž již letos práce opravdu začnou. Start rekonstrukce za zhruba 600 milionů korun je naplánován na letošní září.

V první fázi ale řidiči opravy mostu nepocítí. Prvotní práce se totiž dotknou spodní části konstrukce, dojde tedy k sanaci pilířů a dalších částí mostu. Už o pár měsíců ale bude hůře, když se během roku 2021 práce přesunou i na horní část mostu, tedy na vozovku.

Tato fáze přitom podle prvotních odhadů bude trvat dlouhé čtyři roky, což tedy bude znamenat několikaleté dopravní komplikace. Rekonstrukce totiž bude opravdu rozsáhlá, měnit se bude nejen samotný asfaltový povrch vozovky, ale také inženýrské sítě, svodidla, betonové římsy nebo veřejné osvětlení.

V průběhu rekonstrukce proto bude v každém směru ubrán jeden jízdní pruh, což už dnes v případě nějaké nehody nebo dopravního omezení znamená významné komplikace. Příkladem byla třeba nedávná rekonstrukce nájezdů na Modřanskou ulici, která nejen v dopravní špičce znamenala dlouhé kolony.

Alespoň jedna dobrá zpráva pro řidiče je pak ta, že během rekonstrukce údajně nakonec nebude na mostě vyhrazený jeden jízdní pruh výhradně pro autobusy, jak se původně zamýšlelo. Takovým krokem by se průjezdnost pro osobní dopravu ještě více zkomplikovala. Hledat se tak budou jiné možnosti, jak v místě zvýhodnit MHD. Autobusům hromadné dopravy totiž v průběhu rekonstrukce bude hrozit velké zdržení.

Barrandovský most funguje od osmdesátých let, nejprve byla v roce 1983 zprovozněna jeho jižní část, o pět let později pak jeho severní část. Původně nesl jméno most Antonína Zápotockého, přičemž spojení vltavských břehů v místech Hlubočep a Braníku se v metropoli rychle stalo důležitým dopravním uzlem. Do jednoho místa totiž svedl několik důležitých komunikací, v blízkosti navíc není žádná jeho alternativa, což zvyšuje jeho zatížení. Palackého most je už blízko centra města, zatímco most Závodu míru na Zbraslavi zase příliš daleko.

Zamýšlený Dvorecký most mezi Podolím a Smíchovem sice dopravě částečně uleví, bude určen ale jen pro hromadnou dopravu (autobusovou a tramvajovou). Navíc jeho výstavba začne teprve v roce 2022, a tak dokončen bude zřejmě až spolu s dokončením rekonstrukce Barrandovského mostu.