Čeká nás nejtěžší rok rekonstrukce D1. Prostě to doděláme!

Do slibovaného konce rekonstrukce D1 v roce 2021 zbývají dvě stavební sezony. Finiš prací si vyžádá na nervech českých řidičů mezi Brnem a Prahou dosud nevídanou zátěž. Letos to bude nejhorší za celou modernizaci.

Jestliže jsme loni mezi Mirošovicemi a Kývalkou na D1 skřípali zuby na celkem šesti staveništích, letos to bude ještě o stupínek blíže peklu – úseků oprav je naplánováno dokonce sedm. K loňskému půltuctu totiž přibude poslední střípek vysoutěžený v samém závěru loňského roku – od Devíti křížů do Ostrovačic. Jen slabou útěchou je, že horší to snad být už nemůže – více etap k rekonstrukci totiž není. Čeká nás tak sedm desítek kilometrů omezenou rychlostí v betonových korytech, odkud není kam uhnout a kde při sebemenší řidičské chybě nebo poruše okamžitě vznikají mnohakilometrové kolony.

Svaté datum

Jestliže ještě před pár lety bylo posouvání termínu dokončení modernizace D1 činěno jaksi mimoděk a v tichosti, minimálně dva roky už se skálopevně a halasně drží jako konečné datum listopad, či prosinec 2021. „Je to skutečně fi nální termín ukončení rekonstrukce D1,“ nechal se třeba loni na jaře slyšet exministr dopravy Dan Ťok. Jeho nástupce v křesle Vladimír Kremlík drží lajnu a zajedno jsou i odborníci na dopravní stavby. „Chci věřit, že se to stihne,“ říká Petr Svoboda ze Sdružení pro výstavbu dálnic. „Modernizace dálnice D1 se už konečně musí dořešit – není čas na prodlevy. Stavebních kapacit na místě je třeba maximálně využít,“ pokyvuje i Miloslava Pošvářová, soudní znalkyně v oboru dopravních staveb a někdejší šéfka kontroly kvality na ŘSD.

Nejtěžší na konec

Časový tlak a zbožštění termínu 2021 v podání vládních politiků má ale i stinné stránky. Nejjednodušší a nejkratší úseky rekonstrukcí – je jich na 90 kilometrech celkem třináct – se za celkových devět miliard dělaly pět a půl roku od jara 2013 do podzimu 2018. ŘSD zařadilo rekonstrukci nejdelších nebo technicky nejsložitějších částí D1 až na samý konec pořadníku. Jde o sedm staveb započatých postupně od roku 2018 v celkové délce 71 kilometrů a s rozpočtem 10,5 miliardy, každá z nich tak spolkne více než miliardu. Čtyři z nich mají deset a více kilometrů, spojením dvou stavenišť u Humpolce vznikl dokonce zúžený koridor v délce 22,5 kilometru. A když se jedná o kratší úseky, je tam minimálně jeden most. U Velkého Meziříčí je to most Vysočina, mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi přemostění Sázavy a most přes potok Mnichovka. O nově budovaných ekoduktech pro zvířata a nadjezdech nad dálnicí ani nemluvě. „Letošní sezona bude na D1 složitější hlavně kvůli počtu stavenišť, na kterých se bude současně pracovat,“ poukazuje Iveta Štočková, mluvčí Eurovie, jež rekonstruuje celkem čtyři dálniční úseky. „Nejobtížnější jsou práce s velkým množstvím techniky na omezeném prostoru v krátkém časovém úseku,“ říká Petra Havrlantová ze Skansky.

A to není všechno. Musíme věřit, že už se ŘSD podařilo vybrat správného stavebníka. „Při jejich výběru je třeba řídit se zkušenostmi a referencemi z dřívějších staveb, ne se jen ohlížet na cenu, která je stále nejdůležitějším kritériem výběru zhotovitele stavby,“ připomíná Svoboda. Pro příklad nemusíme jít daleko, stačí úsek od Humpolce k Větrnému Jeníkovu – zpoždění prací, nahánění harmonogramu až do prosince 2018 a mnohohodinová zácpa, když při prvním větším sněžení na Vysočině nemohli kvůli pracím v zúžení silničáři úsek zprůjezdnit. Následkem toho všeho je spojení dvou rekonstruovaných úseků dohromady a rekordně dlouhé zúžení.

Návrat valchy?

Neopomíjejme ani riziko, že vozovka nebude kvůli časovému tlaku dostatečně kvalitní a opravy budou muset začít dříve než po několika desetiletích od skončení rekonstrukce. ŘSD má totiž podle Pošvářové nevhodně nastavenou kontrolu kvality prací a v případných konfl iktech se stavebními fi rmami tahá za kratší konec. Na betonových površích D1 už se začínají objevovat drobné trhliny a podle znalkyně je otázkou času, jak dlouho ŘSD vydrží s lokálními opravami. Že by se muselo začít všechno znovu už třeba za deset let? Není to až tak nereálné.

Podle Pošvářové se stačí jen podívat na měsíc čerstvou část D1 Lipník – Přerov. Na úseku, který končí v polích, jsou prý viditelné technické chyby. „Kvalita jde dolů, když selhává kontrola,“ konstatuje znalkyně a dává další příklad v podobě Pražského okruhu D0: „Před šesti lety tu nebyly řádně vypořádány reklamace vůči stavebním firmám a dnes se tam rozpadají vozovky.“ Rozsáhlé komplexní opravy tak prý přijdou na řadu nejpozději v horizontu dvou roků.

Kvalitu staveb na D1 naopak hájí mluvčí ŘSD Jan Studecký: „Pouze v úseku u Lhotky nejsme spokojeni s kvalitou prací – po zhotoviteli požadujeme nápravu hrazenou z jeho peněz.“ Ten ovšem podle něj odmítl nároky ŘSD uznat a věc skončila u soudu. Kdy padne konečné rozhodnutí, nelze předvídat. „Celý úsek je samozřejmě pro řidiče zcela bezpečný. Pokud by tomu tak nebylo, nemohla by na něj být doprava vpuštěna,“ uzavírá mluvčí ŘSD.

Potěmkinovy vesnice

Dojedou stavby i přes tyto okolnosti úspěšně do cílové rovinky v předpokládaném termínu? Pod politickým tlakem a dohledem určitě. Stačí si vzpomenout na urychlené otevírání úseků na D3 u Budějovic či dokončení předposlední části D1 u Přerova jen proto, aby se zavřela ústa těch, kdo kritizují pomalý postup výstavby dálniční sítě. Co na tom, že otevřený úsek D1 od Lipníka k Přerovu vlastně končí slepě v polích a tímto městem se bude tudíž pěkných pár let poskakovat v nekonečných kolonách. Dlouho očekávaný poslední kus D1 – tedy obchvat Přerova směrem na Říkovice – totiž napadli minulý týden místní obyvatelé i ekoaktivisté, což celou stavbu zpozdí.

Promarněné šance

Příležitost udělat z D1 mezi Prahou a Brnem skutečně plnohodnotnou moderní komunikaci v obou směrech byla ztracena už před lety, ještě při rozhodování o míře modernizace. O tom, že se jaksi pozapomnělo na potřebná, kvalitní a dostatečně objemná odpočinková místa, jsme psali naposledy v SM 43/19. Ještě horší je při absenci jiných možností spojení Moravy a Čech zavržení varianty rovnou D1 rozšířit na standardní třípruh. „Je velká škoda, že to bylo smeteno ze stolu,“ říká Svoboda.

A návrat k této myšlence není v reálný ani v dohledné době. I když se mosty na trase modernizované dálnice připravují na režim 3 + 3, celá dálnice mezi Prahou a Brnem se do tohoto profi lu jen tak nedostane, pokud někdy vůbec. Podle Františka Jemelky z Ministerstva dopravy to totiž prognózované dopravní intenzity nevyžadují. „Prioritou stále zůstává dokončit dálniční síť v Česku na 2100 kilometrů,“ dodává mluvčí dopravního resortu.

Klid nebude nikdy

Dodržení termínu dokončení modernizace však neznamená, že pracím na D1 definitivně odzvonilo. „Stačí se podívat, co bylo z rekonstrukce vyjmuto. Hned bude jasné, že opravdu bez stavebníků bude D1 nejdříve za čtyři pět let,“ varuje znalkyně Pošvářová. Dáváme jí za pravdu, protože třeba v tichosti z původní rekonstrukce vytažený most Šmejkalka se začne podle informací z ŘSD rekonstruovat až v roce 2021 – za rok se stavba rozplánovaná na čtyři sezony stihnout vážně nedá. Je to jako s chytrou horákyní. Rekonstruované úseky sice budou zmodernizovány, ale stavbaři na D1 budou pracovat dál.

Rozhovor: Hlídat nejen cenu a čas - Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic

Stihne stát dokončit modernizaci D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou do konce příštího roku?

Myslím, že je to zvládnutelné. Základní podmínkou zůstává, že ŘSD bude vybírat kvalitní dodavatele s dostatečnými zkušenostmi. Předpokládám, že se poučili z několika úseků, kde takového nezvolili. Určitě bychom ale byli spokojenější, kdyby výsledkem téměř deset let trvající modernizace bylo šest pruhů – to je ale jiný příběh, který souvisí s problematickou přípravou staveb v ČR obecně.

Časově to tedy nejspíše vyjde, ovšem jak to vidíte ohledně jakosti?

Kvalita souvisí především s lidským potenciálem, už na začátku je potřeba vybrat spolehlivého zhotovitele a o jakost si říci. To znamená používat k výběru zhotovitele i další kritéria než jen cenu, ta je totiž nyní stále rozhodující.

Tak jinak, vydrží zmodernizovaná dálnice minimálně to co její předchůdkyně?

Původní dálnice zvládala desítky let provozu. Obávám se ale, že u zmodernizované to bude méně. Jednak je významně vyšší intenzita dopravy, navíc stát prakticky nekontroluje, zda jsou nákladní vozidla přetěžována. A to jak tuzemská místní doprava, tak kamiony ze zahraničí, zejména z Balkánu a bývalého Sovětského svazu.

Radary (skoro) všude a vrtulníky

Sedm opravovaných úseků, z toho čtyři více než desetikilometrové – to je největší porce, jakou jsme na D1 dosud zažili. A tudíž i větší riziko zácp nebo pomalu jedoucích kolon. Vůbec nejhůře by zácpa vypadala především na prokletém úseku u Humpolce. Spojují se tu dva úseky, navíc ten k Větrnému Jeníkovu je vůbec nejdelší. Radar, co zde loni hlídal dodržování osmdesátky, se letos určitě vrátí, a nejen tam. „Kamerami plánujeme na jaře osadit šest modernizovaných úseků D1. Nebudou jen na nově zahajovaném úseku od Devíti křížů k Ostrovačicím,“ říká Jan Studecký z ŘSD. Opět podle něj bude na měření upozorňovat tabule „Pozor, radar“. Šéf dopravních policistů Jiří Zlý připomíná další opatření: „Určitě tam budete dobře vidět i naše hlídky, i když asi ne celých 24 hodin,“ slibuje s tím, že provoz budou policisté monitorovat i ze vzduchu, především vrtulníky.

Kauza mostu Šmejkalka

Technicky i časově oprava mostu postaveného ještě za protektorátu na dohled od středočeských Hrusic byla do plánu rekonstrukcí původně zařazena. Ovšem na podzim 2018 náhle vypadla. „Rekonstrukce mostu Šmejkalka se svým charakterem výrazně odlišuje od staveb modernizace dálnice D1,“ obhajuje změnu Jan Studecký z ŘSD. Na rozdíl od nich prý most vyžaduje územní rozhodnutí a plnohodnotnou majetkoprávní přípravu, tedy výkupy pozemků dotčených stavbou. Navíc se před zahájením prací musí udělat geologický průzkum a zřídit rozsáhlé přístupové komunikace pod mostem. Přípravy a samotné práce by podle odhadů měly zabrat čtyři sezony. Začne se s tím sice ještě letos, ale naostro až příští rok. „Vlastní stavební práce na mostě předpokládáme zahájit v roce 2021 ve chvíli, kdy bude modernizace vozovky mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi ukončena a stavbaři budou již pouze na mostě přes Sázavu,“ upřesňuje Studecký. Hotovo by v nejlepším případě bylo v roce 2023.

Rok 2020 na D1

Nejvíce opravovaných úseků – sedm

Nejdelší staveniště – navazující části mezi Koberovicemi, Humpolcem a Větrným Jeníkovem – 22,5 km

Úleva až na podzim – v říjnu, či listopadu budou hotovy kompletně tři úseky a podstatná část čtvrtého

Co nám slibovali

Rekonstruovat se bude maximálně na pěti staveništích najednou. Nesplněno

Nebude se současně pracovat na dvou sousedních úsecích. Nesplněno

Mezi stavbami budou alespoň dva úseky s normálním provozem. Nesplněno

Rekonstrukce měla být kompletně hotova v roce 2018, pak až o dva roky později, nakonec je stále reálný rok 2021. Původní dva termíny nesplněny, u třetího uvidíme

Zakletá D35

Pohodlnou cestou by se dalo na Moravu dostat i po D35. To by ovšem musela být skutečně dokončena. Zatím to tak nevypadá. Dokonce se minulý týden objevily informace, že 80 kilometrů mezi Ostrovem a Mohelnicí by mělo být postaveno najednou v rámci projektů PPP, tedy soukromým investorem. Jenže to bude na dlouhé lokte, protože s tím u nás nejsou žádné zkušenosti. Čeká se na rozjezd prvního takového projektu, tedy spojení Příbrami a Písku na D4, které by mělo začít letos. Vzhledem k tomu, že o projektu budou rozhodovat i poslanci hledící zase především na cenu (ta by měla podle odhadů Ministerstva dopravy za výstavbu a provoz na dlouhá léta činit až dvojnásobek nákladů vynaložených na samotnou výstavbu státem), není ani tato náhradní varianta v nejbližších letech příliš reálná.

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.