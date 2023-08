Barum Czech Raly Zlín po 1. Dnu: Kopecký má titul, šanci Caisovi vzal defekt

Soutěž je sedmým a předposledním podnikem mistrovství Evropy (ERC). Současně také šestým a také předposlední rallye PSG mistrovství České republiky.

První místo na kolotoči

Barumka začala tradičně již v pátek pozdě večer v ulicích Zlína, kde byl nejrychlejší Rakušan Simon Wagner (Škoda Fabia RS Rally2). V sobotu dopoledne připomínal souboj o první místo spíše kolotoč. Tři rychlostní zkoušky během dopoledne měly tři vítěze a po každé z nich se měnil lídr soutěže. Tuto situaci změnil až v páté zkoušce, která zahájila sobotní odpolední program, Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06), který vyhrál zkoušku podruhé. Pech startoval pouze v domácím šampionátu a na tratě vyrážel v sobotu o 101 minut později než první jezdec. Na pořadí ve špičce se tak musel pokaždé čekat, dokud nedojel do cíle rychlostní zkoušky.

Po RZ6 už v soutěži nepokračoval Brit Chris Ingram (Volkswagen Polo GTI R5), který měl problémy s posilovačem řízení a rozhodl se soustředit techniku na závěrečný podnik mistrovství Evropy. Do šesté zkoušky už nenastoupil Nor Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2), který byl po čtvrté zkoušce na pátém místě s odstupem 9,4 sekundy. V RZ5 však přestal fungovat předním pohon jeho citroënu a další pokračování ve zlínské soutěži norský pilot vzdal.

Pech míchal pořadím

Šestá zkouška byla nešťastná pro jednoho z favoritů a domácího matadora Erika Caise (Škoda Fabia RS Rally2), který měl defekt pravého předního kola. Ztratil 1:21,1 minuty a propadl se z druhého na třinácté místo. „Byla to moje chyba, dostal jsem trochu mimo silnici. Je to velká škoda a omlouvám se týmu,“ řekl Cais do televizního mikrofonu.

Napínavá situace nastala na již zmíněné šesté zkoušce, kdy havaroval britský pilot Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally3) a na trať musela vyjet vůz záchranného systému. Rychlostní zkouška byla předčasně ukončena a Pech dostal náhradní čas, shodný s časem svého největšího soupeře.

Na závěrečné zkoušce dne zvané Troják (25,64 km) se podělili o nejrychlejší čas Cais a Kopecký. Posledně jmenovaný tak jde do závěrečného dne soutěže s náskokem 4,8 sekundy před Pechem a jako staronový mistr České republiky. „Dopoledne mě překvapilo, kolik bince bylo na trati vytaháno už po pár autech. Řekli jsme si, že musíme zůstat v klidu a nic nepřehánět. Ve druhých průjezdech byl grip (přilnavost) znatelně větší, ale na šesté erzetě jsme byli mimo trať ve stejném místě jako Erik Cais v prvním průjezdu. Troják svou náročností nezklamal, ale už máme nějaké zkušenosti,“ zhodnotil Kopecký sobotní průběh.

Čeští mladíci jsou vidět

V první desítce průběžného pořadí soutěže je pět českých posádek a mezi nimi mladíci Adam Březík, který je pátý a Dominik Stříteský na osmém místě. Březík startoval na Barumce poprvé s vozem Škoda Fabia Rally2 evo, který připravil legendární český jezdec Roman Kresta. „Máme za sebou teprve sto testovacích kilometrů a začínáme ho poznávat. Auto je v každém případě jiné, je technologicky jinde a my musíme zjišťovat, jak využít jeho potenciál,“ uvedl Březík. Jeho soupeř Stříteský jede s vozem Škoda Fabia R5. „Auto fungovalo celý den perfektně. Dopoledne to nebylo ono a nabrali jsme tam nějakou ztrátu. Odpoledne to bylo mnohem lepší. Uvidíme, jak to půjde v neděli,“ uvedl Stříteský.

Průběžné pořadí (po RZ7 z RZ13)

1. Kopecký, Hloušek (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1:02:39,1; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +4,6; 3. Csomós, Bán (Maď./Škoda Fabia Rally2 evo) +14,9; 4. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) +28,7; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) +41,2; 6. Paddon, Kennard (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) +42,8; 7. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +46,9; 8. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +49,4; 9. Llarena, Fernandezová (Šp./Škoda Fabia R5) +59,7; 10. Franceschi, Malfoy (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +1:05,8; 11. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +1:20,1; 12. Cais, Bacigál (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:25,4; 13. Tempestini, Itu (Rum./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:38,0; 14. Sesks, Francis (Lotyš./Škoda Fabia RS Rally2) +1:52,3; 15. Thurn und Taxis, Hainová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +2:51,9; 16. Lukjaňuk, Červoněnko (Škoda Fabia RS Rally2) +2:58,1; 17. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia R5) +3:08,7; 18. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +3:27,4; 19. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +3:29,0; 20. Koltun, Pleskot (Pol./Ford Fiesta Rally2) +4:47,2; … 24. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +5:22,4; 25. McRae, Kierans (Aus., Irl./Opel Corsa Rally4) +5:51,1; 34. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +7:02,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program 52. Barum Czech Rally Zlín

Neděle 20. srpna – 8.23 RZ8 (11,51 km), 9.21 RZ9 (18,00 km), 10.35 RZ10 (16,69 km), 13.13 RZ11 (11,51 km), 14.11 RZ12 (18,00 km), 16.05 RZ13 (16,69 km– Power Stage.