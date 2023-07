Rallye Bohemia v cíli: Vyhrál Stříteský, Kopecký odkládá oslavu titulu

Úřadující mistr republiky a obhájce loňského prvenství z Mladé Boleslavi Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) dojel v pátém podniku PSG mistrovství ČR druhý o 0,8 sekundy. Korunovaci desátého domácího titulu tak musí zatím odložit. Existuje teoretická možnost, že by mohl být bodově předstižen.

Do třetice všeho zlého

Na deváté rychlostní zkoušce musel odstoupit vedoucí Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) kvůli problémům s motorem. Třetím rokem po sobě vedl v Mladé Boleslavi v absolutním pořadí před Kopeckým a potřetí musel odstoupit. V roce 2021 musel vzdát po RZ6 kvůli hydraulice, minulý rok se vůz zastavil na RZ10 vinou alternátoru a letos nastal konec na RZ9.

„Na nejdelší rychlostní zkoušce se začala vařit voda v motoru. Buď vystřelilo těsnění pod hlavou, což by byla ta lepší zpráva. Jestliže je prasklá hlava motoru, bude to horší. Byla šance, že spadl řemen z vodní pumpy. V takovém případě bychom ho vyměnili nebo nahodili, to není složité. Když jsem sundali víčko z expanzní nádobky, tak bylo zjevné, že tlak fouká takzvaně do vody a to se nedalo pokračovat. Motor by v takovém případě nevydržel ani kilometr,“ popsal situaci Pech.

Dalším domácím podnikem je Barum Rally Zlín (18.-20. srpna), kde chce posádka Eurooil teamu startovat. „Motor bude muset jít na kompletní repasi do Anglie. Bude to boj s časem a mojí myšlenkou teď je, abychom to všechno do Barumky stihli,“ dodal k situaci Václav Pech.

Vyhrát se neomrzí

Po odstoupení Pecha se dostal na první místo Stříteský a před závěrečnou sekcí tří rychlostních zkoušek měl k dobru 3,9 sekundy. Závěr soutěže byl jako na houpačce. Na RZ10 stáhl Kopecký 0,5 sekundy, ale na další byl rychlejší Stříteský o 1,4 sekund. Na poslední zkoušce stáhl Kopecký čtyři sekundy, ale přesto mu chybělo 0,8 sekundy.

Stříteský vyhrál šest z dvanácti rychlostních zkouše a vítězství je jeho největším úspěchem jeho kariéry. Dosud nejlepšími výsledky v národním mistrovství byla druhá místa Rallye Bohemia 2021 a Rallye Šumava Klatovy 2022. „Je to paráda, konečně se to povedlo. Ani Honza ani já jsme si nevydechli do cíle poslední erzety. V neděli se jelo strašné tempo a jsme rádi, že jsme z toho vyšli jako ti šťastnější. Něco vyhrát, se nikdy neomrzí. Ještě, když to nebylo vinou nějakého defektu nebo technických problémů soupeřů. Prostě jsme to uzávodili. Jsme šťastní,“ radoval se Stříteský.

Video se připravuje ...

Druhý v cíli Kopecký si musí, jak již bylo řečeno, na desátou domácí korunovaci počkat, ale dobrou náladu mu to nevzalo. „Dominik si vítězství zasloužil a přeju mu to, protože v Sosnové a na městských erzetách z nás udělal amatéry. Ztratili jsme tady skoro šest vteřin. Jel špičkově,“ řekl Kopecký.

Zkušený jezdec zároveň přiznal, že se mu v neděli nejelo dobře. „Nebyl jsem v autě šťastný. V sobotu se ke mně dostalo video, co provedla posádka číslo 2 (Václav Pech) a už to bylo docela velké provinění proti řádům. Když jsem si poté přečetl rozhodnutí sportovních komisařů, tak se mi z toho zvedal kufr. Myslím si, že měl být vyloučený,“ uvedl Kopecký. Pech si, podle dostupných informací, ve druhé erzetě zkrátil trať, ale následně uspěl s argumentem, že by si nárazem do posunutého „vytyčovacího prvku“ mohl poškodit vůz.

Boj o bronz zvládl Březík

Celou soutěž probíhal velký souboj mezi Adamem Březíkem a Věroslavem Cvrčkem (oba vozy Škoda Fabia R5) o třetí místo na soutěži a možnou výměnu pořadí v průběžném pořadí domácího šampionátu. Cvrček udělal v sobotu odpoledne dvě chyby a v neděli už neriskoval. „Tím, jak nám Adam v sobotu odskočil, jsme už nešli do zbytečného rizika. Devátá erzeta a dvanáctá v opakovaném průjezdu byla navíc pro nás nová, zatímco ostatní ji znali již z minulého roku. Soustředili jsme se tedy na své tempo a to se nám dařilo,“ uvedl Cvrček, který byl na Bohemce čtvrtý a v průběžné klasifikaci šampionátu figuruje figuruje na třetí pozici.

Pouhé dva body za ním je v českém mistrovství Adam Březík, který veze z Mladé Boleslavi třetí místo. „Nedělní erzety byly více podle mého gusta než ty sobotní. Zejména RZ9 a RZ12 se mi líbily, byly na můj vkus takové punkové. Pokud jde o vedro, které tady panovalo, nemám s ním problém. Jsem na něj zvyklý doma od pekařské pece,“ uvedl Březík.

Pro páté místo si dojel na cílovou rampu Aleš Jirásek (Škoda Fabia R5). „V neděli jsem se cítil lépe než v sobotu. A to i přesto, že poslední měly soutěže více rallyeový charakter. Ten mi ještě není tolik vlastní, vždyť jezdím soutěže druhým rokem. Soustředil jsem se na vlastní časy a výsledky i ztráty na ty nejrychlejší byly přijatelné,“ uvedl Jirásek.

Šestý v cíli a pátý aktuálně v šampionátu, to je vizitka Martina Vlčka (Hyundai i20 N R5). „Vezeme dobré body a jsem s nimi spokojený. Na deváté a dvanácté erzetě, kde se jelo několik kilometrů na šotolině, nebyl důvod zbytečně riskovat. Po loňském defektu jsme vsadili na dojetí do cíle a to se nám nakonec vyplatilo,“ glosoval výsledek Vlček.

Konečné pořadí Bohemia rallye 2023

1. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) 1:20:52,8; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabi RS Rally2) +0,8; 3. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:15,6; 4. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +2:29,9; 5. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +2:53,8; 6. Thurn Taxis, Hainová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +3:04,2; 7. Vlček, Kunst (Hyundai i20 N R5) +3:46,9; 8. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +4:42,1; 9. Brož, Těšínský (Škoda Fabia R5) +4:46,0; 10. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +5:13,3; 11. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +5:28,8; 12. Gropengieser, Kieferová (Škoda Fabia R5) +7:32,5; 13. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +7:36,7; 14. Enge, Engová (Toyota GR Yaris) +8:12,4; 15. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +8:45,7; 16. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +8:58,9; 17. Vlček, Plachý (Škoda Fabia Rally2 evo) +9:19,9; 18. Číž, Novák (Peugeot 208 Rally2) +9:56,4; 19. Yuan-hu, Tsung-yu (Taiwan/Citroën DS3 R5) +9:58,8; 20. Novotný, Navrátil (Opel Corsa Rally4) +11:00,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Pořadí mistrovství ČR (po 5 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 279 bodů; 2. Stříteský (Škoda Fabia R5) 171; 3. Cvrček (Škoda Fabia R5) 166; 4. Březík (Škoda Fabia R5) 164; 5. Vlček (Hyundai i20 Rally2) 135; 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 125; 7. Trojan (Škoda Fabia R5) 84; 8. Soldát (Škoda Fabia R5) 74; 9. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 10. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 47; 11. Šimek (Ford Fiesta R5) 44; 12. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 13. Jírovec (Alpine A110 RGT) 28; 14. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 17; 15. Brož (Škoda Fabia R5) 16; 16. Trnovec (Škoda Fabia R5) 15; 17. René Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 15; 18. Štefan (Peugeot 208 R4) 10; 19. Černý (Hyundai i20 N Rally2) 10; 20. Novotný, Brůžek (Renault Clio R4) 8.

Výsledky jsou neoficiální.