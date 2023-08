Mistrovství světa i Evropy organizuje německá společnost WRC Promoter GmbH. Vzhledem k tomu muselo dojít k úpravám v kalendáři a Barumka se z tradičního posledního víkendu v srpnu posunula o týden dříve.

Vracejí se dvě erzety

Začíná se tradičně v pátek 18. srpna večerní rychlostní zkouškou v ulicích Zlína. Další dva dny čeká na posádky celkem dvanáct měřených úseků, které mají v celkovém součtu 200,43 kilometru. Do itineráře soutěže se vracejí dvě rychlostní zkoušky, které se jely naposledy v roce 1994. V sobotu se jedná se o část úseku zvaný Kateřinice a v neděli to bude část proslulé erzety, kterou fanoušci znají jako Pindulu. Slavnostní vyhlášení proběhne na zlínském náměstí Míru v neděli 20. srpna v 17.40 hodin.

Platí nová bezpečnostní pravidla

Na poslední chvíli přicházejí novinky ohledně průjezdu bezpečnostních vozidel a pohybu diváků po trati. Dlouhá léta byla na tratích rallye zaběhnutá praxe, že před startovním polem projížděla řada organizačních a bezpečnostních vozidel, která byla uzavřena trojicí předjezdců s označením 000, 00 a 0. Tyto tři poslední vozy do jednotlivých zkoušek vjížděly zpravidla v rozmezí 15 až 20 minut před první soutěžní posádkou, přičemž v této době už platil striktní zákaz pohybů diváků a pracovníků médií po trati.

Toto pravidlo platí i nadále, z rozhodnutí bezpečnostního delegáta FIA a v souladu s bezpečnostním manuálem FIA, kterým se řídí i soutěže mistrovství světa, se od letošní sezony mění časy vjezdu jednotlivých vozů do rychlostních zkoušek. První předjezdecké vozidlo 000 bude do RZ vjíždět už 30 minut před prvním soutěžním vozem. Od této chvíle už jakýkoliv pohyb diváků, fotografů a kameramanů po trati není možný! Další v pořadí rychlostní zkouškou projede Bezpečnostní delegát FIA, a to v čase 25 minut. Následovat ho budou další dva předjezdecké vozy 00 a 0, a to v čase 17, respektive 10 minut před startovním polem. Po posledním soutěžním voze je třeba počkat na průjezd otevíracího vozidla. Teprve poté je pohyb po trati rychlostní zkoušky opět bezpečný.

Nabitá startovní listina

Z čela kvalitně obsazeného mistrovství Evropy s výjimkou Francouze Yoanna Bonata neschází nikdo. Naopak přijeli poslední mistři Evropy Španěl Efrén Llarena, Rus Alexej Lukjaňuk nebo Brit Chris Ingram. Chybět nebudou ani Nor Mads Ostberg a Novozélanďan Hayden Paddon, kteří mají na kontě po jednom vítězství v podniku mistrovství světa. Šestatřicetiletý jezdec z daleké Oceánie je téměř jistým mistrem Evropy a v České republice se objeví vůbec poprvé.

Král Barumky Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) vyhrál zlínskou rallye celkem desetkrát, z toho posledních sedm ročníků za sebou nenašel žádného přemožitele. Letos bude mít na kapotě svého vozu nezvykle vysoké startovní číslo 18, protože prvních sedmnáct posádek si uspořádal promotér.

„Barumka je pro nás tradičně vrcholem domácího šampionátu a nejinak tomu je i letos,“ přiznává Jan Kopecký. „Letos se na startu objeví asi ještě silnější konkurence než v předchozích letech, což je pro nás opravdu velká výzva. Očekávám, že se tvrdě začne bojovat už na páteční speciálce v centru Zlína, kde se tradičně sejde obrovské množství fanoušků, kteří vytvoří úžasnou atmosféru,“ řekl před startem Kopecký.

Jediným stálým českým účastníkem evropského šampionátu (ERC) je Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), kterému patří aktuálně dvanácté místo ze sedmatřiceti bodujících jezdců. Nejvýraznějším úspěchem sezony je šestá příčka ze švédské Royal Rally of Scandinavia. „V šampionátu je letos konkurence jako málokdy předtím. V dosavadním průběhu jsem udělal pár chyb, ale celkově cítím, že si soupeření s tak skvělými jezdci hodně dává a jezdecky je to pro mě určitě přínosné. Letošní ročník je určitě velkou výzvou ukázat všem zahraničním jezdcům, že Barumka je naše soutěž,“ uvedl Filip Mareš.

Cais se těší na Rajnochovice

Elitní český ralleyový jezdec Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2) se chystá na Barum Rally, na které by rád navázal na výhru v polském Rzesowě, kde byl úspěšný týden před Barumkou. „Získal jsem sebevědomí, ale doma chci hlavně odvést čistou a precizní práci. V Polsku jsme vyzkoušeli nějaké změny v rozpisu a ověřil jsem si, že by mohly fungovat,” říká čtyřiadvacetiletý pilot.

„Člověk chce mít doma ty nejvyšší cíle, ale vím, jaká bude konkurence. Pro mě osobně bude podstatné odvést co nejlepší práci, už jenom sám pro sebe,” pokračuje Cais. A na jakou rychlostní zkoušku se zlínský rodák nejvíce těší? „Asi na tu, která startuje Rajnochovicích a končí ve Vlčkové. Je nejdelší, během ní musí piloti vystřídat opravdu hodně rytmů. To je srdcová záležitost,” dodává pilot týmu Orsák Rallysport.

Z české špičky nebude chybět, kromě jmenovaných Kopeckého, Mareše a Caise, opravdu nikdo. Vedle Kopeckého zabojuje nesmírně rychlý Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), vítěz nedávné Bohemia rallye. „Krásné rychlostní zkoušky kolem Zlína jsou velkou výzvou, jak jsme se v minulosti už také bohužel přesvědčili a budeme k nim přistupovat s velkou pokorou, ale i s odhodláním. V ideálním případě bych rád letos zopakoval loňské páté místo. Prioritou je pro nás ovšem české mistrovství a budeme tomu podle vývoje situace přizpůsobovat i taktiku,“ říká Stříteský.

Premiérově s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo nastoupí Adam Březík, aktuálně čtvrtý v pořadí českého šampionátu. „Osobně budu raději, pokud se pojede za stabilních podmínek. Na druhou stranu pokud bude sucho, dopředu říkám, že se pojede pekelně rychle. O to bude náročnější se udržet ve špičce. Otazníkem je určitě i evropská konkurence,“ míní Březík.

Video se připravuje ...

Až se startovním číslem 76 nastoupí Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06), který v minulosti vyhrál Barumku dvakrát (2003 a 2014). „V hloubi pole tady pojedeme poněkolikáté, tak přesně víme, co nás čeká. Zásadní bude kolik písku a nečistot budeme mít vyházeno na trati od posádek před námi. Ale opačně těm vpředu, by mohlo zapršet a nám to mezi tím osychat. To jediné by mohla být i výhoda, “ uvažuje před startem Pech.

V rámci mezinárodního pole se představí Věroslav Cvrček jun., Aleš Jirásek, Jakub Jirovec, Petr Trnovec (všichni Škoda Fabia R5). V národním poli se objeví osminásobný český šampion Václav Pech (Ford Focus WRC), bývalý jezdec formule 1 Tomáš Enge (Toyota Yaris GR), Petr Nešetřil (Porsche 997 GT3) nebo bývalý hokejista NHL Filip Kuba (Peugeot 208 Rally4).

Hodně peugeotů na startu

V seznamu přihlášených figuruje celkem 14 posádek s vozy Peugeot 208 Rally4 z deseti evropských států, čtyři dvojice budou startovat s původní variantou 208 R2. Do seriálu Peugeot Rally Cup je přihlášeno devět posádek. Mezi největší favority patří Jaromír Tarabus, který společně se svým navigátorem Danielem Trunkátem proměnil pět loňských startů v pět vítězství. „V loňském roce jsme tady s Danem končili, takže vlastně bez jednoho týdne přesně rok jsme v autě neseděli. Doufám, že se dostaneme rychle do tempa a potrápíme mladé soupeře. Ti jsou ale za celou sezónu rozjetí a jsou velmi rychlí. Jdeme si Barumku hlavně užít, i když zadarmo se určitě nedáme,“ poznamenal Jaromír Tarabus.

Průběžným lídrem sedmého ročníku Peugeot Rally Cupu je David Štefan, který pomýšlí na dobré umístění v poháru i v hodnocení vozů s jednou poháněnou nápravou. „Moc dobře vím, že nás čeká náročný víkend. Barumka je nejdelší soutěž našeho šampionátu a v kombinaci s vedrem a silnou konkurencí to rozhodně nebude jednoduché. Doufám, že udržíme krok s evropskou špičkou,“ nechal se slyšet David Štefan.

Program 52. Barum Czech Rally Zlín

Pátek 18. srpna – 21.00 RZ1 (9,57 km).

Sobota 19. srpna – 9.28 RZ2 (12,73 km), 10.36 RZ3 (10,86 km), 11.39 RZ4 (25,64 km), 15.02 RZ5 (12,73 km), 16.10 RZ6 (10,86 km), 17.13 RZ7 (25,64 km).

Neděle 20. srpna – 8.23 RZ8 (11,51 km), 9.21 RZ9 (18,00 km), 10.35 RZ10 (16,69 km), 13.13 RZ11 (11,51 km), 14.11 RZ12 (18,00 km), 16.05 RZ13 (16,69 km) – Power Stage.

Pořadí mistrovství Evropy (po 7 z 8 soutěží)

1. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally2) 163 bodů; 2. Sesks (Lotyš./Škoda Fabia RS Rally2) 108; 3. Ostberg (Nor./Citroën C3 Rally2) 80; 4. Llarena (Šp./Škoda Fabia R5) 69; 5. Bonato (Fr./Citroën C3 Rally2) 65; 6. Franceschi (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 63; 7. Heikkilä (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 49; 8. Mareš (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) 43; 9. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 40; 10. Wagner (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) 38; … 27. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 13; 37. Černý (ČR/Hyundai i20 N Rally2) 2. Bodovalo 40 jezdců.

Pořadí mistrovství ČR (po 5 ze 7 soutěží)

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 279 bodů; 2. Stříteský (Škoda Fabia R5) 171; 3. Cvrček (Škoda Fabia R5) 166; 4. Březík (Škoda Fabia R5) 164; 5. Vlček (Hyundai i20 Rally2) 135; 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 125; 7. Trojan (Škoda Fabia R5) 82; 8. Soldát (Škoda Fabia R5) 74; 9. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 72; 10. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 46; 11. Šimek (Ford Fiesta R5) 44; 12. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 13. Jírovec (Alpine A110 RGT) 28; 14. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 17; 15. Brož (Škoda Fabia R5) 17; 16. Trnovec (Škoda Fabia R5) 15; 17. René Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 15; 18. Štefan (Peugeot 208 R4) 13; 19. Kohn (Ford Fiesta Rally3) 12; 20. Černý (Hyundai i20 N Rally2) 10. Bodovalo 31 posádek.