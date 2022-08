Belgická rallye v cíli: Tänak vyhrál letos potřetí

Třetí den soutěže byly na programu závěrečné dvě rychlostní zkoušky, které se jely dvakrát. Na závěrečné Power Stage bralo prvních pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho. Závěrečný den soutěže bylo na programu 51,34 kilometrů.

Rovanperä měl rychlý finiš

Průběh soutěže ovlivnily v předchozích dnech havárie. Již na druhé zkoušce se kutálel Rovanperä. Na desáté erzetě havaroval irský jezdec Craig Breen (Ford Puma Rally1) a na patnácté skončil v příkopu domácí Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), který v té době soutěž vedl. Všichni jmenovaní se podle pravidel Super Rally vrátili do soutěže s penalizací. Tuhle možnost neměl Francouz Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1), který se pokoušel vybojovat čtvrté místo, ale v předposlední zkoušce (RZ19) havaroval. Pro Fourmauxe to byla osmá nehoda z osmnácti startů v mistrovství světa s vozem nejvyšší technické specifikace.

Vedoucí Tänak nastupoval v neděli ráno s náskokem 8,2 sekundy na Elfyna Evanse (Toyota GR Yaris Rally1). Velšan vyhrál dvě dopolední zkoušky a stáhl ztrátu na 6,7 sekundy, ovšem Estonec kontroval v předposlední erzetě a zvedl svou převahu na 7,2 sekundy. Na závěrečné zkoušce byl nejrychlejší Rovanperä a po páteční havárii získal maximum bodů, které mohl vybojovat. „Dopoledne jsme si vyzkoušeli, jak vypadají tratě. Bylo to trochu opatrné, protože po průjezdech dalších vozů, bylo na trati hodně vytahaného štěrku. Ve chvíli, kdy nebojujeme o vítězství, není snadné zrychlit. Zkusili jsme to a alespoň to bylo k něčemu dobré,“ komentoval Rovanperä výsledek.

Vítěz byl v cíli překvapený

Čtyřiatřicetiletý Tänak neponechal nic náhodě. Na Power |Stage skončil čtvrtý, na Evanse ztratil 2,2 sekundy. To mu však stačilo, aby si s náskokem pěti sekund připsal letošní třetí výhru a celkově sedmnáctou v mistrovství světa. V současné sezoně zvítězil na Sardinii a před dvěma týdny ve Finsku. „Vyhrát tady je pro nás velkým překvapením, podobně jsem to nečekal ani před čtrnácti dny ve Finsku. Nějak jsme to dokázali dát dohromady, i když se necítím úplně dobře. Dopoledne jsme si pohlídali několik kritických míst pro druhé průjezdy. Ztráta, kterou jsme měli na erzetách na Elfyna (Evanse) byla přijatelná, takže jsme šli do finiše v klidu,“ hodnotil Tänak svůj úspěch.

Druhý v cíli Evans naposledy vyhrál mistrovský podnik začátkem loňského roku ve Finsku a letos zatím na vítězství čeká. Letos byl druhý v Portugalsku, na Safari rallye, v Estonsku a nyní v Belgii. Pět sekund ztráty je jeho nejnižší letošní manko na vítěze v podniku MS. Využil havárie Neuvilla v sobotu odpoledne a prosadil se na celkově třetí místo v šampionátu. „S druhým místem v cíli závodu nebudu nikdy spokojený, ale celkově to byl solidní víkend. V neděli to místy dost klouzalo, takže jsme byli na několika ošemetných místech docela konzervativní. Škoda času, který nás stál páteční defekt pneumatiky, s autem jsem byl celý závod spokojený,“ řekl v cíli soutěže Evans. Svým vyjádřením narážel na pomalý defekt v poslední páteční zkoušce a následnou penalizaci deseti sekund za pozdní příjezd do časové kontroly.

Třetí místo si s přehledem pohlídal Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1). Pro finského pilota to byl šestý letošní start a potřetí skončil na bronzové příčce po úspěších ve Švédsku a Finsku. V aktuální klasifikaci světového šampionátu mu patří sedmé místo. „Na některých místech trati to bylo nepříjemné, neumím si představit, že by tam mělo být více mokro. Neviděl jsem důvody proč jet rychleji, než jsem jel. Celý víkend jsme měli chytré tempo, byli velmi konzistentní a nedělali žádné chyby. Ano, nebyli jsme na této soutěži nejrychlejší, ale máme důležité body,“ konstatoval Lappi.

Jediný český zástupce v soutěži Jan Černý (Ford Fiesta Rally3) startoval premiérově s britským navigátorem Tomem Woodburnem, který nahradil Jana Tománka. Tomu zabránily ve startu v Belgii jiné pracovní povinnosti. Černý vyhrál hodnocení kategorie WRC3. Po prvním místě na Sardinii a druhých v Monte Carlu a ve Finsku, si výrazně polepšil v celkovém pořadí. Aktuálně se dělí s 86 body o druhou příčku a na prvního ve světovém šampionátu ztrácí jediný bod!

Konečné pořadí Belgické rallye:

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 2:25:38,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +5,0; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:41,6; 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +3:28,5; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +6:06,1; 6. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +9:45,7 (1. v kategorii WRC2 Open); 7. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:03,8; 8. Rossel, Sarreauud (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:54,8; 9. Ingram, Drew (Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:20,8; 10. Grjazin, Alexandrov (Rus.Škoda Fabia Rally2 evo) +11:26,8; 11. Münster, Louka (Niz./Hyundai i20 N Rally2) +11:28,9; 12. Verschueren, Cuvelier (Bel./Volkswagen Polo GTI R5) +12:40,1; 13. Bux, Gilsoul (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:54,8; 14. Potty, Herman (Bel./Citroën C3 Rally2) +13:00,3; 15. Bedoret, Gilbert (Bel., Fr./Škoda Fabia 2ally2 evo) +13:25,1; 16. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:28,3; 17. Loix, Tsjoen (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:52,4; 18. Vanneste, D´alleine (Bel./Citroën C3 Rally2) +17:19,1; 19. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +18:40,4; 20. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai20 N Rally1) +19:50,5; … 27. Snijers, Soenens (Bel./Ford Fiesta Rally3) +23:22,7; 34. Černý, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +27:35,3 (vítěz kategorie WRC3); 60. Jos Verstappen, Van Koppern (Niz./Citroën C3 Rally3) +55:04,0; 63. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:10:29,5; 64. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +1:10:59,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 203 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 131; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 116; 4. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 106; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 92; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 64; 7. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 57; 8. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 9. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 34; 11. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 34; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 13. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 21; 14. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 18; 15. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 16. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 17. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 18. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 8; 19. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 7; 20. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 21. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 22. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 24. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 25. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 26. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 381 bodů; 2. Hyundai 293; 3. Ford 188; 4. Toyota NG 100.

Vedení v soutěži: Rovanperä 68, Tänak 46, Evans 29, Ogier 14, Neuville 10, Loeb 9, Lappi 3, Breen 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 57, Tänak 32, Evans 26, Neuville 22, Lappi 13, Ogier 10, Loeb 10, Breen 4, Sordó 3, Fourmaux 2, Greensmith 1, McErlean 1, Katsuta 1.

Pořadí WRC3: 1. Pajari (Fin./Ford Fiesta Rally3) 87; 2. Joona (Fin./Ford Fiesta Rally3) 86; 3.Černý (ČR/Ford Fiesta Rally3) 86.

Dalším podnikem je řecká Akropolis rallye (7.-11. září).