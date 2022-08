Belgická rallye po 2. dnu: Domácí Neuville havaroval, vede Tänak

Druhý den soutěže byly na programu v okolí malebného městečka Ypres, stejně jako v pátek, čtyři rychlostní zkoušky, které se jely dvakrát. Dopolední i odpolední měřené kilometry měl celodenní součet 133,22 kilometrů.

Smutný příběh Fordu

Ve zprávě z prvního dne jsme psali, že irský pilot Craig Breen potřebuje dobrý výsledek pro svoji sebedůvěru. V Estonsku i ve Finsku nedojel po vlastních chybách a bodoval pouze na Power Stage. Po včerejšku byl na pátém místě, ale jenom do druhé sobotní zkoušky (RZ10). Na výjezdu ze středně rychlé zatáčky byl příliš široký. Spadl do hlubokého příkopu, ve kterém se vůz převrátil. Od rozpáleného výfuku začala hořet tráva, kterou pomohli uhasit diváci i další jezdec Fordu Gus Greensmith, který u havarovaného auta zastavil. K pomoci se připojil také Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1).

Ovšem nejenom šance Breena vzaly za své na desáté zkoušce. Mimo trať se ocitl již zmíněný Greensmith, který ztratil 4:30 minuty. „Zmeškal jsem brzdný bod a byl při nájezdu do zatáčky příliš rychlý. Bohužel jsme ztratili hodně času. Na další erzetě prasklo něco vlevo vzadu. Snažili jsme se to opravit, ale musíme to nechat do servisu. Je dost složité,“ komentoval britský pilot prasklý brzdový kotouč levého zadního kola. Ztratil dalších 3:21,2 minuty a propadl se ze šestého až na třiatřicáté místo.

Ford tak během velmi krátké době přišel o velkou porci bodů, ke které měli jeho piloti nakročeno. Mimochodem na stejném místě, na kterém havaroval Breen, měl potíže i další jezdec Fordu Adrien Formaux. Francouz však dokázal opřít svůj vůz o balík slámy a udržel ho na silnici. V průběžném pořadí je pátý. O čtvrtou příčku přišel na přejezdu k jedenácté zkoušce. V běžném provozu ho totiž zastavili policisté a Fourmax přijel o dvě minuty později do časové kontroly, za to dostal penalizaci dvacet sekund.

Vysmíval se a spadl do příkopu

Desátá zkouška musela být přerušena a v té chvíli byl na prvním místě Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), pouhou desetinu sekundy před Neuvillem. Estonec zažil na následující zkoušce velkou nepříjemnost. „Byl jsem v jednu chvíli oběma zadními koly v příkopu, ale naštěstí tam auto nezůstalo celé,“ říkal Tänak, který si navíc stěžoval na problémy s převodovkou a dále uvedl: „Problémy jsou s uzávěrkou diferenciálu, která se nedovírá. Pokusíme se to vyřešit v servisu,“ říkal Tänak. Jeho týmový kolega Neuville potíže svého kolegy zpochybnil: „Nevím, v čem by měl být problém, ale zdá se, že dokáže jet rychlostí Elfyna Evanse, takže to nemůže být velký problém,“ přemítal Belgičan.

A byl to právě Neuville, který začal tlačit na pilu a vyhrál čtyři zkoušky v řadě. Pak však přišla patnáctá erzeta, sobotní předposlední. Neuville, který měl náskok 17,2 sekundy, spadl na výjezdu z pomalé levé zatáčky do příkopu. Diváci mu sice pomohli na silnici, ale vypnuté hybridní systémy mu nedovolily pokračovat. „Byla to jednoduchá levá zatáčka, neměli jsme poznámku, že tam je špinavá stopa. Při prvním průjezdu byla stopa čistá, teď tam bylo sakra moc prachu. Byl jsem zaskočený, nešlo na tom pořádně zatočit,“ řekl Neuville. Jeho čekání na výhru v šampionátu už trvá deset měsíců, naposledy zvítězil v polovině října minulého roku na Katalánské rallye.

Kdo využije nabídnutou šanci?

Po odstoupení Neuvilla se otevřela šance pro Tänaka a aktuálně nejlepšího jezdce japonské značky Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). Vítěz předchozího podniku ve Finsku vyhrál poslední dva sobotní měřené úseky a do neděle půjde s náskokem 8,2 sekundy. „Dopoledne jsme měli velmi nekonzistentní pohon všech čtyř kol. Normálně s tím jezdit dá, ale závodit ne. Nakonec se situace naštěstí ukázala ne tolik dramatická. Vyřešilo to jiné nastavení, takže jsem si na to musel zvykat. Nevím, co Thierry (Neuville) myslel tím, když říkal, že nemám problém. Neměli bychom spolu bojovat, měli bychom bojovat především s našimi soupeři,“ hodnotil Tänak aktuální situaci.

Ztráta druhého v pořadí Velšana Elfyna Evanse není pro britského jezdce nehratelná. Konečně by se letos mohl dočkat první výhry. Naposledy vstoupil na nejvyšší stupínek loni začátkem října ve Finsku. Letos byl zatím třikrát třetí – v Portugalsku, na Safari rallye a v Estonsku. V Belgii vyhrál v pátek a v sobotu po jedné rychlostní zkoušce. „Na mnoha místech tratí bylo vytaháno hodně štěrku. Abych byl upřímný, vědět kde mám zrychlit nebo zpomalit, je docela těžké. Zkrátka to nebylo dokonalé, ale fakt do toho dáváme sto procent nasazení. Ottovi (Tänak) se evidentně daří, ale stále je blízko. Zkoušíme, co se dá a budeme v tom pokračovat i dál,“ komentoval Evans své sobotní počínání.

Na třetí místo se dostal nenápadnou jízdou Fin Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1). U výsledku desáté erzety má sice uvedené první místo, ale tam dostalo prvních pět jezdců přidělený stejný čas. Jinak byl v sobotu Lappi v jedné erzetě třetí, což byl jeho nejlepší dílčí výsledek. „Cítil jsem se uvolněně, akorát jsem několikrát brzdil zbytečně brzo. Jinak to bylo z mé strany bez chyb. Bylo to místy docela kluzké a je snadné udělat chybu. Je před námi ještě dlouhá cesta. Chci skončit v jiném stylu než na poslední rallye,“ uvedl Lappi. Narážel na kotrmelec, který udělal na předposlední erzetě Finské rallye, ale třetí místo tam udržel.

Vedoucí muž světového šampionátu Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál v pátek úvodní zkoušku, ale v té následující havaroval. Do soutěže se podle pravidel Super Rallye vrátil s penalizací. V sobotu vyhrál dva měřené úseky. „Dopoledne při prvních průjezdech jsem byl docela opatrný, ale odpoledne jsem si jízdu užíval. Není snadné závodit, když nemáte o co jet. Přesto se nám podařilo dosáhnout několika pěkných časů. Trať byla místy špinavá, občas několik kluzkých míst, ale dalo se to. Všechno je dobré,“ komentoval Rovanperä, který chce v nedělní Power Stage získat alespoň nějaké body do pořadí v šampionátu.

Jediný český zástupce v soutěži Jan Černý (Ford Fiesta Rally3) startuje premiérově s britským navigátorem Tomem Woodburnem, který nahradil Jana Tománka. Tomu zabránily ve startu v Belgii jiné pracovní povinnosti. Po druhém dnu vede Černý i nadále klasifikaci WRC3 Open.

Průběžné pořadí (po 16 z 20 RZ):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 1:58:55,2; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +8,2; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:09,8; 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +2:51,6; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +3:05,9; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +5:39,3; 7. Lefebvre, Malfoy (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:46,2 (1. v kategorii WRC2 Open); 8. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +8:11,9; 9. Rossel, Sarreauud (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:50,9; 10. Münster, Louka (Niz./Hyundai i20 N Rally2) +9:12,1; 11. Ingram, Drew (Brit./Škoda fabia Rally2 evo) +9:22,7; 12. Grjazin, Alexandrov (Rus.Škoda Fabia Rally2 evo) +9:28,3; 13. Verschueren, Cuvelier (Bel./Volkswagen Polo GTI R5) +10:21,6; 14. Potty, Herman (Bel./Citroën C3 Rally2) +10:48,9; 15. Bux, Gilsoul (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:57,1; 16. Bedoret, Gilbert (Bel., Fr./Škoda Fabia 2ally2 evo) +11:05,8; 17. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:34,4; 18. Loix, Tsjoen (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +15:32,8; 19. Molle, Walbercq (Bel./Alpine A110 Rally RGT) +17:06,2; 20. Bulacia, Vallejo (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +17:14,1; 21. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +18:00,1; … 28. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai20 N Rally1) +19:42,8; 35. Černý, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +9:17,5; 71. Breen, Nagle (Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +1:10:38,1; 75. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:09:55,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Belgické rallye

Neděle 21. 8. – 8.43 RZ17 (12,36 km), 9.38 RZ18 (13,31 km), 11.49 RZ19 (12,36 km), 13.18 RZ20 (13,31 km).