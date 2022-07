Bentley nabízí bližší pohled na údajně nejsofistikovanější automobilové sedačky

Automobilka Bentley se před časem pochlubila prodlouženou verzí svého SUV modelu Bentayga, která dostala označení Extended Wheelbase, zkráceně EWB. Jednou z předností modelu by přitom měly být jeho unikátní zadní sedačky s označením „Airline Seat,“ o kterých se v době představení mluvilo jako o nejsofistikovanějších či nejpokročilejších sedačkách, jaké kdy byly umístěny do automobilu.

To jsou samozřejmě dost odvážná slova, automobilka se však snaží jejich pravdivost podložit i speciální tiskovou zprávou, která se věnuje jen a pouze těmto sedačkám. Za pozornost přitom hned v úvodu stojí, že nabízejí až 22 možností nastavení, mají elektricky výklopnou podnožku, technologii posturálního nastavení a rovněž technologii automaticky snímající a upravující teplotu.

Povrch sedaček je tvořen ručně zpracovanou kůží, s jejich nastavením v již zmiňovaných 22 směrech pak pomáhá 12 tichých motorů, které doplňují tři inteligentní pneumatické ventily, ovládané chytrou elektronickou řídící jednotkou.

Systém posturálního nastavení sedadla pak automatický provádí mikro-změny nastavení sedačky, kdy může aplikovat 177 individuálních tlakových bodů až v šesti nezávislých tlakových zónách po dobu tří hodin. Tento proces, řízený algoritmem vyvinutým ve spolupráci s chiropraktiky, by měl zajistit maximální komfort a minimální únavu z dlouhého sezení na cestách.

Zajímavý je nicméně i systém Auto Climate, tedy systém snímající a upravující teplotu těla cestujícího, který by měl být zřejmě prvním svého druhu. Sedadlo totiž dokáže sbírat údaje o teplotě těla a vlhkosti s přesností 0,1 °C a to v intervalu každých 25 milisekund.

Pasažér si přitom může vybrat jedno ze sedmi nastavení intenzity, podle kterého sedadla volí, zda mají spustit vyhřívání, ventilaci či kombinaci obojího pro dosažení ideálního teplotního komfortu. Systém pak plynule upravuje teplotu po celou dobu cesty. Podle výzkumu by přitom změny teplot měly být pro posádku téměř nepostřehnutelné.

Podle očekávání automobilky 75 až 80 procent pasažérů využije ze sedmi režimů nastavení ten nejzákladnější, tedy přirozené nastavení. Pouze cca 5 procent lidí využije nastavení +2/-2, které je vhodné například pro rychlejší zahřátí, například při pocitu nachlazení či bolesti svalů. Nejextrémnější nastavení +3/-3 pak využívali lidé jen v extrémních případech. Například při nemoci.

Jak automobilka uvádí, nové Airline Seat sedadla budou prvkem výbavy na přání, posádce by však měla nabídnout zřejmě nejvyšší komfort na cestách od modelu Mulsanne. To by nás ale nemělo příliš překvapovat, ostatně model Bentayga EWB je považován za duchovního nástupce prémiového sedanu.